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    Ultinon Pro3000 SI シグナルランプ用バルブ

    11961U30CWB2

    誰もが振り返る

    Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W] ポジションランプにアップグレードして、スタイリッシュな走りを実現しましょう。明るい光で見た目もスマート。安全かつスタイリッシュにシグナルを送ります。

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    Ultinon Pro3000 SI シグナルランプ用バルブ

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    耐久性に優れ、明るく鮮明な LED シグナリング

    • バルブタイプ：W5W
    • 12 V、6000 K の昼光色
    • 純正バルブ配光で明るさ向上
    • バルブの数：2

    ヘッドライトのフィリップス製 HID バルブや LED バルブの色合わせに

    車両の動きをシグナルで知らせることは、自分の身を守るうえで不可欠であり、衝突を避けるためには、他のドライバーにこちらの動きを把握してもらう必要があります。また、悪天候で視界が悪くなると、明るく鮮やかなシグナルがより必要になります。フィリップス Ultinon Pro3000 LED シグナルランプは昼光色の強力な光に加え、ポジションランプ／ルームランプの場合は最大で 6000K の色温度に達します。フィリップス LED シグナルランプで愛車をスタイリッシュにアップグレードしましょう。

    最適な配光で視認性を向上

    パーキングライト、グローブボックス、ダッシュボード、トランクライトのいずれの場合でも、フィリップス Ultinon Pro3000 LED は光を均一かつ広範囲に分散し、必要な場所を適切に照らします。

    簡単に取り付け可能で、幅広い車種に対応

    プラグアンドプレイの簡単取付：フィリップス Ultinon Pro3000 は標準キャップ付属ですばやく簡単に交換できます。

    耐久性に優れた長寿命の LED ランプ

    明るくスタイリッシュなランプでも、すぐに交換が必要になるようでは困ります。これが従来のヘッドランプの欠点でした。強力な光を放つバルブはそれだけ寿命も短かったのです。LED なら高い照度を保ちながら寿命を大幅に延ばすことができます。フィリップス Ultinon Pro3000 LED ランプは最大 3,000 時間という優れた耐久性を実現します。

    技術仕様

    • セールスポイント

      Expected benefits
      スタイル
      Product highlight
      フィリップス LED シグナルランプ

    • 製品仕様

      Application
      シグナル／ルームランプ
      ベース
      W21x9.5d
      名称
      LED-T10 [~W5W]
      Homologation ECE
      Range
      Ultinon Pro3000
      Technology
      LED
      Type
      LED-T10 [~W5W]

    • 寿命

      寿命
      3000 時間

    • 光の特性

      Lumens
      55
      Color temperature
      6000 K

    • 電源仕様

      ワット数
      0.6  W
      対応電圧
      12  V

    • 注文情報

      Order entry
      11961U30CWB2
      Ordering code
      00694330

    • パッケージデータ

      EAN1
      8719018006943
      EAN3
      8719018006950
      パッケージ種類
      B2

    • 梱包製品情報

      Gross weight per piece
      14.47  g
      Length
      9.5  cm
      Width
      1.5  cm
      Height
      13.5  cm
      1 箱あたりの本体重量
      2.3  g
      Pack Quantity
      2
      MOQ (for professionals)
      10

    • 外装箱情報

      Length
      14.2  cm
      Width
      12.1  cm
      Height
      10.3  cm
      1 箱あたりの総重量
      0.49  kg

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