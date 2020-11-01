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誰もが振り返る
Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W] ポジションランプにアップグレードして、スタイリッシュな走りを実現しましょう。明るい光で見た目もスマート。安全かつスタイリッシュにシグナルを送ります。さらに詳細をみる
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車両の動きをシグナルで知らせることは、自分の身を守るうえで不可欠であり、衝突を避けるためには、他のドライバーにこちらの動きを把握してもらう必要があります。また、悪天候で視界が悪くなると、明るく鮮やかなシグナルがより必要になります。フィリップス Ultinon Pro3000 LED シグナルランプは昼光色の強力な光に加え、ポジションランプ／ルームランプの場合は最大で 6000K の色温度に達します。フィリップス LED シグナルランプで愛車をスタイリッシュにアップグレードしましょう。
パーキングライト、グローブボックス、ダッシュボード、トランクライトのいずれの場合でも、フィリップス Ultinon Pro3000 LED は光を均一かつ広範囲に分散し、必要な場所を適切に照らします。
プラグアンドプレイの簡単取付：フィリップス Ultinon Pro3000 は標準キャップ付属ですばやく簡単に交換できます。
明るくスタイリッシュなランプでも、すぐに交換が必要になるようでは困ります。これが従来のヘッドランプの欠点でした。強力な光を放つバルブはそれだけ寿命も短かったのです。LED なら高い照度を保ちながら寿命を大幅に延ばすことができます。フィリップス Ultinon Pro3000 LED ランプは最大 3,000 時間という優れた耐久性を実現します。
セールスポイント
製品仕様
寿命
光の特性
電源仕様
注文情報
パッケージデータ
梱包製品情報
外装箱情報
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