ヘッドライトのフィリップス製 HID バルブや LED バルブの色合わせに

車両の動きをシグナルで知らせることは、自分の身を守るうえで不可欠であり、衝突を避けるためには、他のドライバーにこちらの動きを把握してもらう必要があります。また、悪天候で視界が悪くなると、明るく鮮やかなシグナルがより必要になります。フィリップス Ultinon Pro3000 LED シグナルランプは昼光色の強力な光に加え、ポジションランプ／ルームランプの場合は最大で 6000K の色温度に達します。フィリップス LED シグナルランプで愛車をスタイリッシュにアップグレードしましょう。