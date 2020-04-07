コンパクトなオールインワンのデザインでプラグアンドプレイに対応

フィリップス Ultinon LED ヘッドランプは、ドライバーボックスがバルブ本体に組み込まれており、ヘッドランプ内のバルブのスペースが広くなるため、簡単に取り付けることができます。プラグアンドプレイに対応した一体型設計により、ネジを緩めることなく、上部からセンターリグを簡単に取り外すことができます。コンパクトなデザインのフィリップス Ultinon エッセンシャル LED は幅広い車種に適合し、プロのメカニックによって簡単に取り付け可能です。