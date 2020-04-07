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誰もが振り返る
刷新されたフィリップス Ultinon Essential LED は、パワフルな明るさ、スタイリッシュな外観、デュアル放熱技術に加え、12V と 24V に適合するオールインワンデザインで、高いコストパフォーマンスを実現します。
バルブタイプ：H3
6500 K のスタイリッシュな白色光
ドライバーボックス一体型
主要車種に対応
バルブの数：2
Ultinon エッセンシャル LED ヘッドライトで、愛車を先進的な高級スタイルにカスタマイズできます。色温度 6500 K の最先端の白色光で、誰もが振り返るスタイリッシュなビームを放ちます。
フィリップス Ultinon エッセンシャル LED ヘッドライトバルブは、最先端の LED 技術で優れた性能と耐久性を実現します。内蔵ファンと陽極酸化コーティングのアルミ製ヒートシンクを組み合わせたデュアル放熱システムにより、効果的/効率的に熱を分散させ、長時間でも最高レベルの輝度を実現します。
フィリップス Ultinon LED ヘッドランプは、ドライバーボックスがバルブ本体に組み込まれており、ヘッドランプ内のバルブのスペースが広くなるため、簡単に取り付けることができます。プラグアンドプレイに対応した一体型設計により、ネジを緩めることなく、上部からセンターリグを簡単に取り外すことができます。コンパクトなデザインのフィリップス Ultinon エッセンシャル LED は幅広い車種に適合し、プロのメカニックによって簡単に取り付け可能です。
レビュー
自動車用 LED バルブの使用については各国の自動車関連法規が異なる為、ご自身でご確認の上装着、使用願います。