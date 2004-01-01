制御と効率性の向上

インジェクタインタフェースにより、ユーザーはテーブルサイドのタッチスクリーンモジュールから、あるいはペデスタルトロリーに接続されている場合は手術室の他の場所から、（X線撮影に関連した）造影剤注入の開始や調整が可能です。このインタフェースは標準のタイマー機能と組み合わせることで、全体的なユーザビリティをさらに向上させることができます。ユーザーの97%が、このインジェクタインタフェースにより医師が手術の際により細かな制御ができると考えています。⁴