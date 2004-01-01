Zenition 90 Motorized
フラットディテクタ付き電動式モバイルCアーム
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電動化と驚異的な高速性を実現したPhilips Image Guided Therapy Mobile C-arm System 9000 – Zenition 90 Motorizedは、直感的に操作できるCアームであり、複雑な処置においても効率的に高品質の画像を提供します。本システムは、多彩な動き、画像制御、および高度なソフトウェアソリューションを備えた、自動化されたワークフローを実現します。
特長
- 手術室における独立性
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手術室における独立性
テーブルサイドオペレータでCアームの動きを制御することにより、柔軟性と独立性を実現しています。テーブルサイドからの高速かつスムーズな電動式4軸操作で無菌状態を維持します。単一のジョイスティックで角度調整と回転動作を有効化し、最大毎秒15度の可変速度で制御を実現します。ユーザーの90%は、電動式動作が処置時間の短縮に貢献できると考えています。¹
手術室における独立性
テーブルサイドオペレータでCアームの動きを制御することにより、柔軟性と独立性を実現しています。テーブルサイドからの高速かつスムーズな電動式4軸操作で無菌状態を維持します。単一のジョイスティックで角度調整と回転動作を有効化し、最大毎秒15度の可変速度で制御を実現します。ユーザーの90%は、電動式動作が処置時間の短縮に貢献できると考えています。¹
テーブルサイドオペレータでCアームの動きを制御することにより、柔軟性と独立性を実現しています。テーブルサイドからの高速かつスムーズな電動式4軸操作で無菌状態を維持します。単一のジョイスティックで角度調整と回転動作を有効化し、最大毎秒15度の可変速度で制御を実現します。ユーザーの90%は、電動式動作が処置時間の短縮に貢献できると考えています。¹
- 高出力と耐久性
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高出力と耐久性
急角度や高密度の部位においても、25 kWまたは15 kWの出力でさまざまな処置を実行でき、優れた画質を実現しています。アクティブオイル循環と改良された熱管理により、システム性能がさらに向上し、より長い透視時間と処置時間の延長を可能にすることで、条件の厳しい処置をより効果的に支援します。
高出力と耐久性
急角度や高密度の部位においても、25 kWまたは15 kWの出力でさまざまな処置を実行でき、優れた画質を実現しています。アクティブオイル循環と改良された熱管理により、システム性能がさらに向上し、より長い透視時間と処置時間の延長を可能にすることで、条件の厳しい処置をより効果的に支援します。
急角度や高密度の部位においても、25 kWまたは15 kWの出力でさまざまな処置を実行でき、優れた画質を実現しています。アクティブオイル循環と改良された熱管理により、システム性能がさらに向上し、より長い透視時間と処置時間の延長を可能にすることで、条件の厳しい処置をより効果的に支援します。
- より細かな制御
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より細かな制御
タッチスクリーンモジュールは、使い慣れたタブレットのようなインタフェースで使いやすい操作性を実現します。これにより、容易な通信とより細かな制御が可能となり、テーブルサイドから直接Cアームイメージング機能を簡単に操作できます。画像パラメータの調整、コリメーション、回転、画像のスワイプ操作をすべて指先で行えるため、医師の96%が、テーブルサイドオペレーターとタッチスクリーンモジュールが手術の速度向上に寄与すると確信しています。²
より細かな制御
タッチスクリーンモジュールは、使い慣れたタブレットのようなインタフェースで使いやすい操作性を実現します。これにより、容易な通信とより細かな制御が可能となり、テーブルサイドから直接Cアームイメージング機能を簡単に操作できます。画像パラメータの調整、コリメーション、回転、画像のスワイプ操作をすべて指先で行えるため、医師の96%が、テーブルサイドオペレーターとタッチスクリーンモジュールが手術の速度向上に寄与すると確信しています。²
タッチスクリーンモジュールは、使い慣れたタブレットのようなインタフェースで使いやすい操作性を実現します。これにより、容易な通信とより細かな制御が可能となり、テーブルサイドから直接Cアームイメージング機能を簡単に操作できます。画像パラメータの調整、コリメーション、回転、画像のスワイプ操作をすべて指先で行えるため、医師の96%が、テーブルサイドオペレーターとタッチスクリーンモジュールが手術の速度向上に寄与すると確信しています。²
- 安全かつ正確な動作
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安全かつ正確な動作
Zenition 90 Motorizedはスムーズな電動式により、より細かな制御と独立性が実現しており、BodyGuard接触防止システムにより、高速性能を最大限に活用できます。BodyGuardは、Cアームディテクタ内部に配置されたセンサにより、患者の身体を遠隔で感知し、意図しない接触を防止します。
安全かつ正確な動作
Zenition 90 Motorizedはスムーズな電動式により、より細かな制御と独立性が実現しており、BodyGuard接触防止システムにより、高速性能を最大限に活用できます。BodyGuardは、Cアームディテクタ内部に配置されたセンサにより、患者の身体を遠隔で感知し、意図しない接触を防止します。
Zenition 90 Motorizedはスムーズな電動式により、より細かな制御と独立性が実現しており、BodyGuard接触防止システムにより、高速性能を最大限に活用できます。BodyGuardは、Cアームディテクタ内部に配置されたセンサにより、患者の身体を遠隔で感知し、意図しない接触を防止します。
- ワークフローの最適化と手作業の軽減
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ワークフローの最適化と手作業の軽減
ペデスタルトロリーは手術室ワークフローのさらなる最適化を支援します。イメージングコントロールとモーションコントロールをトロリーに搭載することで、効果的な移動式コントロールステーションになります。電磁ブレーキにより、Cアームのスタンド両側に配置されたボタンを押すだけで、Cアームの動きをロックまたはロック解除する労力が軽減されます。ボタンを1回押すだけで、電動モードと手動モードを簡単に切り替えることができます。
ワークフローの最適化と手作業の軽減
ペデスタルトロリーは手術室ワークフローのさらなる最適化を支援します。イメージングコントロールとモーションコントロールをトロリーに搭載することで、効果的な移動式コントロールステーションになります。電磁ブレーキにより、Cアームのスタンド両側に配置されたボタンを押すだけで、Cアームの動きをロックまたはロック解除する労力が軽減されます。ボタンを1回押すだけで、電動モードと手動モードを簡単に切り替えることができます。
ペデスタルトロリーは手術室ワークフローのさらなる最適化を支援します。イメージングコントロールとモーションコントロールをトロリーに搭載することで、効果的な移動式コントロールステーションになります。電磁ブレーキにより、Cアームのスタンド両側に配置されたボタンを押すだけで、Cアームの動きをロックまたはロック解除する労力が軽減されます。ボタンを1回押すだけで、電動モードと手動モードを簡単に切り替えることができます。
- 血管壁を迅速に描画
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血管壁を迅速に描画
造影剤注入後、手術室内のどこからでも減法画像上で自動血管壁描出機能ツールを起動し、血管壁を迅速に描画できます。これにより時間効率が向上し、造影剤の使用を低減できる可能性があり、さらに自律性も強化できます。ユーザーの97%が、自動血管壁描出機能が処置時間の短縮に貢献できると考えています。³
血管壁を迅速に描画
造影剤注入後、手術室内のどこからでも減法画像上で自動血管壁描出機能ツールを起動し、血管壁を迅速に描画できます。これにより時間効率が向上し、造影剤の使用を低減できる可能性があり、さらに自律性も強化できます。ユーザーの97%が、自動血管壁描出機能が処置時間の短縮に貢献できると考えています。³
造影剤注入後、手術室内のどこからでも減法画像上で自動血管壁描出機能ツールを起動し、血管壁を迅速に描画できます。これにより時間効率が向上し、造影剤の使用を低減できる可能性があり、さらに自律性も強化できます。ユーザーの97%が、自動血管壁描出機能が処置時間の短縮に貢献できると考えています。³
- 制御と効率性の向上
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制御と効率性の向上
インジェクタインタフェースにより、ユーザーはテーブルサイドのタッチスクリーンモジュールから、あるいはペデスタルトロリーに接続されている場合は手術室の他の場所から、（X線撮影に関連した）造影剤注入の開始や調整が可能です。このインタフェースは標準のタイマー機能と組み合わせることで、全体的なユーザビリティをさらに向上させることができます。ユーザーの97%が、このインジェクタインタフェースにより医師が手術の際により細かな制御ができると考えています。⁴
制御と効率性の向上
インジェクタインタフェースにより、ユーザーはテーブルサイドのタッチスクリーンモジュールから、あるいはペデスタルトロリーに接続されている場合は手術室の他の場所から、（X線撮影に関連した）造影剤注入の開始や調整が可能です。このインタフェースは標準のタイマー機能と組み合わせることで、全体的なユーザビリティをさらに向上させることができます。ユーザーの97%が、このインジェクタインタフェースにより医師が手術の際により細かな制御ができると考えています。⁴
インジェクタインタフェースにより、ユーザーはテーブルサイドのタッチスクリーンモジュールから、あるいはペデスタルトロリーに接続されている場合は手術室の他の場所から、（X線撮影に関連した）造影剤注入の開始や調整が可能です。このインタフェースは標準のタイマー機能と組み合わせることで、全体的なユーザビリティをさらに向上させることができます。ユーザーの97%が、このインジェクタインタフェースにより医師が手術の際により細かな制御ができると考えています。⁴
- 事前に保存した位置に素早く戻る
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事前に保存した位置に素早く戻る
Cアームを複数回再配置する必要がある場合、自動位置コントロール機能を使用することでワークフローが簡素化され、時間効率が向上します。テーブルサイドオペレーターから直接起動し、ボタンを押すことで事前に保存された3つの位置のいずれかに正確かつ迅速に戻ります。
事前に保存した位置に素早く戻る
Cアームを複数回再配置する必要がある場合、自動位置コントロール機能を使用することでワークフローが簡素化され、時間効率が向上します。テーブルサイドオペレーターから直接起動し、ボタンを押すことで事前に保存された3つの位置のいずれかに正確かつ迅速に戻ります。
Cアームを複数回再配置する必要がある場合、自動位置コントロール機能を使用することでワークフローが簡素化され、時間効率が向上します。テーブルサイドオペレーターから直接起動し、ボタンを押すことで事前に保存された3つの位置のいずれかに正確かつ迅速に戻ります。
- システムをユーザーのニーズに合わせてカスタマイズする
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システムをユーザーのニーズに合わせてカスタマイズする
パーソナライズされたIQ機能により、アプリケーションに特有のプロトコルとカスタマイズ可能なプリセットが提供されるため、ユーザーはさまざまな処置や患者に対応したシステム設定の最適化と標準化を行うことができます。画像処理や一般的なパラメータについて、パーソナライズされたIQ選択を含めて、ユーザーの好みに応じて独自のプロファイルを作成することで、操作を効率化できます。
システムをユーザーのニーズに合わせてカスタマイズする
パーソナライズされたIQ機能により、アプリケーションに特有のプロトコルとカスタマイズ可能なプリセットが提供されるため、ユーザーはさまざまな処置や患者に対応したシステム設定の最適化と標準化を行うことができます。画像処理や一般的なパラメータについて、パーソナライズされたIQ選択を含めて、ユーザーの好みに応じて独自のプロファイルを作成することで、操作を効率化できます。
システムをユーザーのニーズに合わせてカスタマイズする
パーソナライズされたIQ機能により、アプリケーションに特有のプロトコルとカスタマイズ可能なプリセットが提供されるため、ユーザーはさまざまな処置や患者に対応したシステム設定の最適化と標準化を行うことができます。画像処理や一般的なパラメータについて、パーソナライズされたIQ選択を含めて、ユーザーの好みに応じて独自のプロファイルを作成することで、操作を効率化できます。
- 高画質、効率的な線量レベル
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高画質、効率的な線量レベル
当社の優れたイメージング技術と高度な画像処理により、複雑な構造や細かく密集した解剖学的構造を非常に明瞭に視覚化できます。フラットディテクタテクノロジを使用することで、低線量で歪みのない画像を提供し、MetalSmartおよびBodySmartソフトウェアツールが一度で最適なイメージングと、線量効率の実現をさらに支援します。
高画質、効率的な線量レベル
当社の優れたイメージング技術と高度な画像処理により、複雑な構造や細かく密集した解剖学的構造を非常に明瞭に視覚化できます。フラットディテクタテクノロジを使用することで、低線量で歪みのない画像を提供し、MetalSmartおよびBodySmartソフトウェアツールが一度で最適なイメージングと、線量効率の実現をさらに支援します。
当社の優れたイメージング技術と高度な画像処理により、複雑な構造や細かく密集した解剖学的構造を非常に明瞭に視覚化できます。フラットディテクタテクノロジを使用することで、低線量で歪みのない画像を提供し、MetalSmartおよびBodySmartソフトウェアツールが一度で最適なイメージングと、線量効率の実現をさらに支援します。
- システムの臨床関連機能を拡張する
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システムの臨床関連機能を拡張する
Technology Maximizerプログラムでは、将来のアップグレードに効率的に対応します。当社のサービス契約と連動して運用される本ハードウェアおよびソフトウェア更新プログラムは、契約期間中、システムを常に最新状態に維持します。手頃で予測可能な費用で、臨床面、財務面、および運用面の安全性を単一パッケージにまとめています。
システムの臨床関連機能を拡張する
Technology Maximizerプログラムでは、将来のアップグレードに効率的に対応します。当社のサービス契約と連動して運用される本ハードウェアおよびソフトウェア更新プログラムは、契約期間中、システムを常に最新状態に維持します。手頃で予測可能な費用で、臨床面、財務面、および運用面の安全性を単一パッケージにまとめています。
Technology Maximizerプログラムでは、将来のアップグレードに効率的に対応します。当社のサービス契約と連動して運用される本ハードウェアおよびソフトウェア更新プログラムは、契約期間中、システムを常に最新状態に維持します。手頃で予測可能な費用で、臨床面、財務面、および運用面の安全性を単一パッケージにまとめています。
- スムーズで効率的な調整
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スムーズで効率的な調整
Zenition 90 Motorizedは、医師が患者に十分に集中できるよう、集中を妨げる要素を最小限に抑えるさまざまな技術的機能を提供しています。統一されたデザインによりユーザーはすぐに慣れることができます。また、システムを手動モードで使用する場合、Unifyワークフローは、Position Memory、ClearGuide、カラーコーディングなどの機能により伝達ミスを低減します。
スムーズで効率的な調整
Zenition 90 Motorizedは、医師が患者に十分に集中できるよう、集中を妨げる要素を最小限に抑えるさまざまな技術的機能を提供しています。統一されたデザインによりユーザーはすぐに慣れることができます。また、システムを手動モードで使用する場合、Unifyワークフローは、Position Memory、ClearGuide、カラーコーディングなどの機能により伝達ミスを低減します。
Zenition 90 Motorizedは、医師が患者に十分に集中できるよう、集中を妨げる要素を最小限に抑えるさまざまな技術的機能を提供しています。統一されたデザインによりユーザーはすぐに慣れることができます。また、システムを手動モードで使用する場合、Unifyワークフローは、Position Memory、ClearGuide、カラーコーディングなどの機能により伝達ミスを低減します。
- 手術室における独立性
- 高出力と耐久性
- より細かな制御
- 安全かつ正確な動作
仕様
- X線発生系
-
X線発生系
|X線ジェネレータ
|
|X線管
|
|ジェネレータ最大出力
|
- フラットディテクタ
-
フラットディテクタ
|フラットディテクタ
|
|マトリックスサイズ
|
|検出器領域
|
|画素ピッチ
|
- 接続
-
接続
|USBストレージ
|
|ワイヤレスデータ転送
|
|ビデオ入力（オプション）
|
|高度DICOM/IHEパッケージ
|
|デジタルビデオ出力
|
- オプション
-
オプション
|インジェクタインタフェース
|
|自動血管壁描出機能
|
- 形状
-
形状
|電動化
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|Cアーク奥行き
|
|Cアーク
|
|ソースイメージとの距離
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|角形成
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|最低取り付け管位置
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|Cアームブレーキ
|
|衝突防止
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- X線発生系
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X線発生系
|X線ジェネレータ
|
|X線管
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- フラットディテクタ
-
フラットディテクタ
|フラットディテクタ
|
|マトリックスサイズ
|
- 1. 2022年6月および2023年5月に独立企業であるUse Lab GmbHで実施された主張実証研究中に得られた結果。回答は、EUおよび米国の50人の臨床医から得られたものであり、システムの実際の操作を含むユーザビリティ調査後のアンケートへの回答に基づいています。
- 2. 2022年6月および2023年5月に独立企業であるUse Lab GmbHで実施された主張実証研究中に得られた結果。回答は、EUおよび米国の25人の医師から得られたものであり、システムの実際の操作を含むユーザビリティ調査後のアンケートへの回答に基づいています。
- 3. 2022年6月および2023年5月に独立企業であるUse Lab GmbHで実施された主張実証研究中に得られた結果。回答は、EUおよび米国の49人の臨床医から得られたものであり、システムの実際の操作を含むユーザビリティ調査後のアンケートへの回答に基づいています。
- 4. 2022年6月および2023年5月に独立企業であるUse Lab GmbHで実施された主張実証研究中に得られた結果。回答は、EUおよび米国の44人の臨床医から得られたものであり、システムの実際の操作を含むユーザビリティ調査後のアンケートへの回答に基づいています
- X線線量低減は特定の機能を対象とし、選択した線量パラメータによって異なります。
- 掲載している臨床画像の一部は、Zenition 70およびVeradius Unityの画像であり、Zenition 90 Motorizedの最終的な画質を表すものではありません。
- Zenition 90 Motorizedシステムを販売している国の数は限られています。入手方法については、当社担当営業にご確認ください。
- 掲載している機能の一部は、Zenition 90 Motorizedのオプション機能です。
- 実際の製品の外観は異なる場合があります。
- 当社は、仕様を変更する権利、および/または予告あるいは義務を負うことなくいつでも製品の製造を中止する権利を留保します。また当社は、本書の使用に基づくいかなる結果に対しても責任を負いかねます。
- 最新の情報については、当社担当営業にお問い合わせください。
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