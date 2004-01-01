Zenition 90
フラットディテクタ付きモバイルCアーム
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Philips Image Guided Therapy Mobile C-arm System 9000 – Zenition 90は、多様な処置において高度な画像明瞭性および柔軟性を実現しています。この使いやすいシステムは、実績あるZenitionシリーズを強化したもので、新たに自動化されたワークフローと改善された画像一貫性を備えています。手術室の無菌領域から画像制御を行うタッチスクリーンモジュールを活用し、さらなる効率化を実現します。
特長
- 複雑な処置のためのパワーと耐久性
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複雑な処置のためのパワーと耐久性
Zenition 90は、条件の厳しいイメージング用に設計されています。15 kWのジェネレータは、急角度や高密度の部位においても、さまざまな処置をスムーズに実行するためのパワーと耐久性を提供します。アクティブオイル循環と改良された熱管理により、システム性能がさらに向上し、より長い透視時間と処置時間の延長を可能にしています。
複雑な処置のためのパワーと耐久性
Zenition 90は、条件の厳しいイメージング用に設計されています。15 kWのジェネレータは、急角度や高密度の部位においても、さまざまな処置をスムーズに実行するためのパワーと耐久性を提供します。アクティブオイル循環と改良された熱管理により、システム性能がさらに向上し、より長い透視時間と処置時間の延長を可能にしています。
Zenition 90は、条件の厳しいイメージング用に設計されています。15 kWのジェネレータは、急角度や高密度の部位においても、さまざまな処置をスムーズに実行するためのパワーと耐久性を提供します。アクティブオイル循環と改良された熱管理により、システム性能がさらに向上し、より長い透視時間と処置時間の延長を可能にしています。
- 手術室における独立性
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手術室における独立性
完全なカウンターバランスを実現したCアームは、人員コストを管理しながら、ユーザーの独立性を高めます。本システムは外科医単独でも容易に操作可能です。ペデスタルトロリーは、タッチスクリーンモジュールを装着することで、手術台から離れた効果的な無菌移動式イメージングステーションを構築し、手術室ワークフローのさらなる最適化を促進します。
手術室における独立性
完全なカウンターバランスを実現したCアームは、人員コストを管理しながら、ユーザーの独立性を高めます。本システムは外科医単独でも容易に操作可能です。ペデスタルトロリーは、タッチスクリーンモジュールを装着することで、手術台から離れた効果的な無菌移動式イメージングステーションを構築し、手術室ワークフローのさらなる最適化を促進します。
完全なカウンターバランスを実現したCアームは、人員コストを管理しながら、ユーザーの独立性を高めます。本システムは外科医単独でも容易に操作可能です。ペデスタルトロリーは、タッチスクリーンモジュールを装着することで、手術台から離れた効果的な無菌移動式イメージングステーションを構築し、手術室ワークフローのさらなる最適化を促進します。
- 使いやすいインタフェース
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使いやすいインタフェース
タッチスクリーンモジュールは、使い慣れたタブレットのようなインタフェースで使いやすい操作性を実現しています。これにより、容易な通信とより細かな制御が可能となり、テーブルサイドから直接Cアームイメージング機能を簡単に操作できます。画像パラメータの調整、コリメーション、回転、画像のスワイプ操作をすべて指先で行えるため、医師の96%が、タッチスクリーンモジュールにより画像パラメータを完全に制御できると評価しました¹。
使いやすいインタフェース
タッチスクリーンモジュールは、使い慣れたタブレットのようなインタフェースで使いやすい操作性を実現しています。これにより、容易な通信とより細かな制御が可能となり、テーブルサイドから直接Cアームイメージング機能を簡単に操作できます。画像パラメータの調整、コリメーション、回転、画像のスワイプ操作をすべて指先で行えるため、医師の96%が、タッチスクリーンモジュールにより画像パラメータを完全に制御できると評価しました¹。
タッチスクリーンモジュールは、使い慣れたタブレットのようなインタフェースで使いやすい操作性を実現しています。これにより、容易な通信とより細かな制御が可能となり、テーブルサイドから直接Cアームイメージング機能を簡単に操作できます。画像パラメータの調整、コリメーション、回転、画像のスワイプ操作をすべて指先で行えるため、医師の96%が、タッチスクリーンモジュールにより画像パラメータを完全に制御できると評価しました¹。
- 制御と効率性の向上
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制御と効率性の向上
インジェクタインタフェースにより、ユーザーはテーブルサイドのタッチスクリーンモジュールから、あるいはペデスタルトロリーに接続されている場合は手術室の他の場所から、（X線撮影に関連した）造影剤注入の開始や調整が可能です。このインタフェースは標準のタイマー機能と組み合わせることで、全体的なユーザビリティをさらに向上させることができます。ユーザーの97%が、このインジェクタインタフェースにより外科医が手術の際により細かな制御ができると考えています²。
制御と効率性の向上
インジェクタインタフェースにより、ユーザーはテーブルサイドのタッチスクリーンモジュールから、あるいはペデスタルトロリーに接続されている場合は手術室の他の場所から、（X線撮影に関連した）造影剤注入の開始や調整が可能です。このインタフェースは標準のタイマー機能と組み合わせることで、全体的なユーザビリティをさらに向上させることができます。ユーザーの97%が、このインジェクタインタフェースにより外科医が手術の際により細かな制御ができると考えています²。
インジェクタインタフェースにより、ユーザーはテーブルサイドのタッチスクリーンモジュールから、あるいはペデスタルトロリーに接続されている場合は手術室の他の場所から、（X線撮影に関連した）造影剤注入の開始や調整が可能です。このインタフェースは標準のタイマー機能と組み合わせることで、全体的なユーザビリティをさらに向上させることができます。ユーザーの97%が、このインジェクタインタフェースにより外科医が手術の際により細かな制御ができると考えています²。
- 血管壁を迅速に描画
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血管壁を迅速に描画
造影剤注入後、手術室内のどこからでもサブトラクション画像上で自動血管壁描出機能ツールを起動し、血管壁を迅速に描画できます。これにより時間効率が向上し、造影剤の使用を低減できる可能性があり、さらに自律性も強化できます。ユーザーの97%が、自動血管壁描出機能が処置時間の短縮に貢献できると考えています。³
血管壁を迅速に描画
造影剤注入後、手術室内のどこからでもサブトラクション画像上で自動血管壁描出機能ツールを起動し、血管壁を迅速に描画できます。これにより時間効率が向上し、造影剤の使用を低減できる可能性があり、さらに自律性も強化できます。ユーザーの97%が、自動血管壁描出機能が処置時間の短縮に貢献できると考えています。³
造影剤注入後、手術室内のどこからでもサブトラクション画像上で自動血管壁描出機能ツールを起動し、血管壁を迅速に描画できます。これにより時間効率が向上し、造影剤の使用を低減できる可能性があり、さらに自律性も強化できます。ユーザーの97%が、自動血管壁描出機能が処置時間の短縮に貢献できると考えています。³
- システムをユーザーのニーズに合わせてカスタマイズする
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システムをユーザーのニーズに合わせてカスタマイズする
パーソナライズされたIQ機能により、アプリケーションに特有のプロトコルとカスタマイズ可能なプリセットが提供されるため、ユーザーはさまざまな処置や患者に対応したシステム設定の最適化と標準化を行うことができます。画像処理や一般的なパラメータについて、パーソナライズされたIQ選択を含めて、ユーザーの好みに応じて独自のプロファイルを作成することで、操作を効率化できます。
システムをユーザーのニーズに合わせてカスタマイズする
パーソナライズされたIQ機能により、アプリケーションに特有のプロトコルとカスタマイズ可能なプリセットが提供されるため、ユーザーはさまざまな処置や患者に対応したシステム設定の最適化と標準化を行うことができます。画像処理や一般的なパラメータについて、パーソナライズされたIQ選択を含めて、ユーザーの好みに応じて独自のプロファイルを作成することで、操作を効率化できます。
システムをユーザーのニーズに合わせてカスタマイズする
パーソナライズされたIQ機能により、アプリケーションに特有のプロトコルとカスタマイズ可能なプリセットが提供されるため、ユーザーはさまざまな処置や患者に対応したシステム設定の最適化と標準化を行うことができます。画像処理や一般的なパラメータについて、パーソナライズされたIQ選択を含めて、ユーザーの好みに応じて独自のプロファイルを作成することで、操作を効率化できます。
- スムーズで効率的な調整
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スムーズで効率的な調整
Zenition 90は、外科医が患者に十分に集中できるよう、集中を妨げる要素を最小限に抑えるさまざまな技術的機能を備えています。統一されたデザインによりユーザーはすぐに慣れることができ、Unifyワークフローは、Position Memory、ClearGuide、カラーコーディングなどの機能により伝達ミスが低減します。当社のUnifyワークフローのコミュニケーション支援機能を使用することにより、位置決め時の伝達ミスが45%減少しました⁴。
スムーズで効率的な調整
Zenition 90は、外科医が患者に十分に集中できるよう、集中を妨げる要素を最小限に抑えるさまざまな技術的機能を備えています。統一されたデザインによりユーザーはすぐに慣れることができ、Unifyワークフローは、Position Memory、ClearGuide、カラーコーディングなどの機能により伝達ミスが低減します。当社のUnifyワークフローのコミュニケーション支援機能を使用することにより、位置決め時の伝達ミスが45%減少しました⁴。
Zenition 90は、外科医が患者に十分に集中できるよう、集中を妨げる要素を最小限に抑えるさまざまな技術的機能を備えています。統一されたデザインによりユーザーはすぐに慣れることができ、Unifyワークフローは、Position Memory、ClearGuide、カラーコーディングなどの機能により伝達ミスが低減します。当社のUnifyワークフローのコミュニケーション支援機能を使用することにより、位置決め時の伝達ミスが45%減少しました⁴。
- 事前に保存された位置に正確に戻る
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事前に保存された位置に正確に戻る
Position Memory機能により保存されたCアーム位置を呼び出すことで、再配置を迅速化し、適切な再配置を一度で実現します。この機能により、保存された各画像の座標だけでなく、現在位置と保存位置も表示できます。その結果、ユーザーはCアームを必要な正確な投影位置へスムーズに誘導できます。
事前に保存された位置に正確に戻る
Position Memory機能により保存されたCアーム位置を呼び出すことで、再配置を迅速化し、適切な再配置を一度で実現します。この機能により、保存された各画像の座標だけでなく、現在位置と保存位置も表示できます。その結果、ユーザーはCアームを必要な正確な投影位置へスムーズに誘導できます。
Position Memory機能により保存されたCアーム位置を呼び出すことで、再配置を迅速化し、適切な再配置を一度で実現します。この機能により、保存された各画像の座標だけでなく、現在位置と保存位置も表示できます。その結果、ユーザーはCアームを必要な正確な投影位置へスムーズに誘導できます。
- 高画質、効率的な線量レベル
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高画質、効率的な線量レベル
当社の優れたイメージング技術と高度な画像処理により、複雑な構造や細かく密集した解剖学的構造を非常に明瞭に視覚化できます。フラットディテクタテクノロジを使用することで、低線量で歪みのない画像を提供し、MetalSmartおよびBodySmartソフトウェアツールが一度で高品質なイメージングと、線量効率の実現をさらに支援します。
高画質、効率的な線量レベル
当社の優れたイメージング技術と高度な画像処理により、複雑な構造や細かく密集した解剖学的構造を非常に明瞭に視覚化できます。フラットディテクタテクノロジを使用することで、低線量で歪みのない画像を提供し、MetalSmartおよびBodySmartソフトウェアツールが一度で高品質なイメージングと、線量効率の実現をさらに支援します。
当社の優れたイメージング技術と高度な画像処理により、複雑な構造や細かく密集した解剖学的構造を非常に明瞭に視覚化できます。フラットディテクタテクノロジを使用することで、低線量で歪みのない画像を提供し、MetalSmartおよびBodySmartソフトウェアツールが一度で高品質なイメージングと、線量効率の実現をさらに支援します。
- システムの臨床関連機能を拡張する
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システムの臨床関連機能を拡張する
Technology Maximizerプログラムでは、将来のアップグレードに効率的に対応します。当社のサービス契約と連動して運用される本ハードウェアおよびソフトウェア更新プログラムは、契約期間中、システムを常に最新状態に維持します。手頃で予測可能な費用で、臨床面、財務面、および運用面の安全性を単一パッケージにまとめています。
システムの臨床関連機能を拡張する
Technology Maximizerプログラムでは、将来のアップグレードに効率的に対応します。当社のサービス契約と連動して運用される本ハードウェアおよびソフトウェア更新プログラムは、契約期間中、システムを常に最新状態に維持します。手頃で予測可能な費用で、臨床面、財務面、および運用面の安全性を単一パッケージにまとめています。
Technology Maximizerプログラムでは、将来のアップグレードに効率的に対応します。当社のサービス契約と連動して運用される本ハードウェアおよびソフトウェア更新プログラムは、契約期間中、システムを常に最新状態に維持します。手頃で予測可能な費用で、臨床面、財務面、および運用面の安全性を単一パッケージにまとめています。
- 臨床的拡張
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臨床的拡張
Zenition 90は、あらゆるニーズに対応した最適化された画像プリセットを提供し、一度で高品質なイメージングを実現します。整形外科モードと小児科モードを標準として装備し、血管、心臓、疼痛管理用の追加オプション拡張機能も使用できます。
臨床的拡張
Zenition 90は、あらゆるニーズに対応した最適化された画像プリセットを提供し、一度で高品質なイメージングを実現します。整形外科モードと小児科モードを標準として装備し、血管、心臓、疼痛管理用の追加オプション拡張機能も使用できます。
Zenition 90は、あらゆるニーズに対応した最適化された画像プリセットを提供し、一度で高品質なイメージングを実現します。整形外科モードと小児科モードを標準として装備し、血管、心臓、疼痛管理用の追加オプション拡張機能も使用できます。
- 必要なものを捉える
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必要なものを捉える
オートフォーカスイメージングでは、各手技用に最適化されたワンクリック検査プリセットにより、ワークフローがさらに加速し、複雑さが軽減されます。個々の解剖学的部位をワンクリックで選択できます。
必要なものを捉える
オートフォーカスイメージングでは、各手技用に最適化されたワンクリック検査プリセットにより、ワークフローがさらに加速し、複雑さが軽減されます。個々の解剖学的部位をワンクリックで選択できます。
オートフォーカスイメージングでは、各手技用に最適化されたワンクリック検査プリセットにより、ワークフローがさらに加速し、複雑さが軽減されます。個々の解剖学的部位をワンクリックで選択できます。
- 複雑な処置のためのパワーと耐久性
- 手術室における独立性
- 使いやすいインタフェース
- 制御と効率性の向上
仕様
- X線発生系
-
X線発生系
|X線管
|
|X線ジェネレータ
|
|ジェネレータ最大出力
|
- フラットディテクタ
-
フラットディテクタ
|フラットディテクタ
|
|マトリックスサイズ
|
|検出器領域
|
|画素ピッチ
|
- 接続
-
接続
|USBストレージ
|
|ワイヤレスデータ転送
|
|ビデオ入力（オプション）
|
|高度DICOM/IHEパッケージ
|
|デジタルビデオ出力
|
- オプション
-
オプション
|Image Viewer
|
|シリンダ式レーザー照準器
|
|インジェクタインタフェース
|
|自動血管壁描出機能
|
|Position Memory
|
- 形状
-
形状
|Cアーク
|
|Cアーク奥行き
|
|ソースイメージとの距離
|
|角形成
|
|最低取り付け管位置
|
|Cアームブレーキ
|
- X線発生系
-
X線発生系
|X線管
|
|X線ジェネレータ
|
- フラットディテクタ
-
フラットディテクタ
|フラットディテクタ
|
|マトリックスサイズ
|
- 1. 2022年6月および2023年5月に独立企業であるUse Lab GmbHで実施された主張実証研究中に得られた結果。EUおよび米国の25人の医師から得られたものであり、システムの実際の操作を含むユーザビリティ調査後のアンケートへの回答に基づいています。
- 2. 2022年6月および2023年5月に独立企業であるUse Lab GmbHで実施された主張実証研究中に得られた結果。回答は、EUおよび米国の44人の臨床医から得られたものであり、システムの実際の操作を含むユーザビリティ調査後のアンケートへの回答に基づいています。
- 3. 2022年6月および2023年5月に独立企業であるUse Lab GmbHで実施された主張実証研究中に得られた結果。回答は、EUおよび米国の49人の臨床医から得られたものであり、システムの実際の操作を含むユーザビリティ調査後のアンケートへの回答に基づいています。
- 4. 2013年11月に独立企業であるUse Lab GmbHで実施されたユーザー研究で得られた結果。試験には、米国に拠点を持つ臨床医30名（医師15名と看護師またはX線技師15名によるチーム）が参加し、手術室環境を模したシミュレーション環境において、当社の移動型X線システムを使用してシミュレーション手順を実施しました。チーム内のメンバー同士、これまでに一緒に作業した経験のある人はいませんでした。
- X線線量低減は特定の機能を対象とし、選択した線量パラメータによって異なります。
- 掲載している臨床画像の一部は、Zenition 70およびVeradius Unityの画像であり、Zenition 90の最終的な画質を表すものではありません。
- Zenition 90システムを販売している国の数は限られています。入手方法については、当社担当営業にご確認ください。
- 掲載している機能の一部は、Zenition 90のオプション機能です。
- 実際の製品の外観は異なる場合があります。
- 当社は、仕様を変更する権利、および/または予告あるいは義務を負うことなくいつでも製品の製造を中止する権利を留保します。また当社は、本書の使用に基づくいかなる結果に対しても責任を負いかねます。
- 最新の情報については、当社担当営業にお問い合わせください。
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