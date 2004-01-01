事前に保存された位置に正確に戻る

Position Memory機能により保存されたCアーム位置を呼び出すことで、再配置を迅速化し、適切な再配置を一度で実現します。この機能により、保存された各画像の座標だけでなく、現在位置と保存位置も表示できます。その結果、ユーザーはCアームを必要な正確な投影位置へスムーズに誘導できます。