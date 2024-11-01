柔軟性のある拠点間連携

IntelliSite IMSは、真のエンタープライズソリューションです。マルチサイトでの連携（ハブアンドスポーク方式）が可能で複数のサイトでIMSが導入されている場合、中央のイメージリポジトリ（画像保管場所）にアクセスするなど拡張性の高いシステム構成となってます。WEBブラウザ方式での画像閲覧を採用しているため、画像閲覧専用ソフトウェアのインストールは不要でユーザ登録の追加や編集など容易にカスタマイズできる環境を提供します。