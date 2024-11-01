IntelliSite Image Management System
デジタル病理画像管理システム
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IntelliSite Image Management System (IMS) は、病理診断に関わる業務の効率と効果を向上させることを目的としています。オープンで拡張性のある設計により、ワークフローとITインフラ環境の最適化を実現します。
特長
- 拡張性の高いシステム構築
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拡張性の高いシステム構築
Intellisite IMSはお客様のニーズに合わせた拡張性の高い、サーバ/ストレージオプションを提供します。IMSが提供する遠隔地との仮想ネットワークは病理部門システム（LIS: Laboratory Information System）やその他のシステムとのシームレスな連携を可能にします。またお客様のニーズに合わせたストレージオプションを提供可能です。
拡張性の高いシステム構築
Intellisite IMSはお客様のニーズに合わせた拡張性の高い、サーバ/ストレージオプションを提供します。IMSが提供する遠隔地との仮想ネットワークは病理部門システム（LIS: Laboratory Information System）やその他のシステムとのシームレスな連携を可能にします。またお客様のニーズに合わせたストレージオプションを提供可能です。
Intellisite IMSはお客様のニーズに合わせた拡張性の高い、サーバ/ストレージオプションを提供します。IMSが提供する遠隔地との仮想ネットワークは病理部門システム（LIS: Laboratory Information System）やその他のシステムとのシームレスな連携を可能にします。またお客様のニーズに合わせたストレージオプションを提供可能です。
- 幅広いシステムとの統合
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幅広いシステムとの統合
IntelliSite IMSは様々な画像解析ソフトウェアや、病理部門システムなどの院内情報システムとの連携を可能にします。また、当社は業界をリードするアルゴリズムプロバイダと連携を進め、病理診断の最適化に貢献できるワークフローを創造します。
幅広いシステムとの統合
IntelliSite IMSは様々な画像解析ソフトウェアや、病理部門システムなどの院内情報システムとの連携を可能にします。また、当社は業界をリードするアルゴリズムプロバイダと連携を進め、病理診断の最適化に貢献できるワークフローを創造します。
IntelliSite IMSは様々な画像解析ソフトウェアや、病理部門システムなどの院内情報システムとの連携を可能にします。また、当社は業界をリードするアルゴリズムプロバイダと連携を進め、病理診断の最適化に貢献できるワークフローを創造します。
- 柔軟性のある拠点間連携
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柔軟性のある拠点間連携
IntelliSite IMSは、真のエンタープライズソリューションです。マルチサイトでの連携（ハブアンドスポーク方式）が可能で複数のサイトでIMSが導入されている場合、中央のイメージリポジトリ（画像保管場所）にアクセスするなど拡張性の高いシステム構成となってます。WEBブラウザ方式での画像閲覧を採用しているため、画像閲覧専用ソフトウェアのインストールは不要でユーザ登録の追加や編集など容易にカスタマイズできる環境を提供します。
柔軟性のある拠点間連携
IntelliSite IMSは、真のエンタープライズソリューションです。マルチサイトでの連携（ハブアンドスポーク方式）が可能で複数のサイトでIMSが導入されている場合、中央のイメージリポジトリ（画像保管場所）にアクセスするなど拡張性の高いシステム構成となってます。WEBブラウザ方式での画像閲覧を採用しているため、画像閲覧専用ソフトウェアのインストールは不要でユーザ登録の追加や編集など容易にカスタマイズできる環境を提供します。
IntelliSite IMSは、真のエンタープライズソリューションです。マルチサイトでの連携（ハブアンドスポーク方式）が可能で複数のサイトでIMSが導入されている場合、中央のイメージリポジトリ（画像保管場所）にアクセスするなど拡張性の高いシステム構成となってます。WEBブラウザ方式での画像閲覧を採用しているため、画像閲覧専用ソフトウェアのインストールは不要でユーザ登録の追加や編集など容易にカスタマイズできる環境を提供します。
- 拡張性の高いシステム構築
- 幅広いシステムとの統合
- 柔軟性のある拠点間連携
仕様
- IntelliSite Pathology Solution Image Management Systemアプリケーションサーバーおよびストレージ
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IntelliSite Pathology Solution Image Management Systemアプリケーションサーバーおよびストレージ
|保存容量
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|構成オプション
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|LISインタフェース
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- IntelliSite Pathology Solution Image Management Systemアプリケーションサーバーおよびストレージ
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IntelliSite Pathology Solution Image Management Systemアプリケーションサーバーおよびストレージ
|保存容量
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|構成オプション
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