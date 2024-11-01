検索文字列

パフォーマックス トータルフェイスマスク　1人の患者用

人工呼吸器用マスク

スペックが近い製品を検索

パフォーマックス トータルフェイスマスク　1人の患者用はスピーディかつ容易に装着できるため、特に救急搬送やICUでパフォーマンスを発揮するマスクです。 圧の刺激を受けにくく、凹凸の少ない顔の輪郭に沿ってマスクがフィットしますので、肌へのダメージを軽減し、快適性を向上します。

お問い合わせ
特長
フルフェイスマスク

選べるエルボータイプ

オレンジの呼気ポート付エントレインメントエルボー (EE) とブルーのスタンダードエルボー (SE) により、NPPV人工呼吸器での使用はもちろん閉鎖回路を用いる人工呼吸器でも使用できます。

選べるエルボータイプ

オレンジの呼気ポート付エントレインメントエルボー (EE) とブルーのスタンダードエルボー (SE) により、NPPV人工呼吸器での使用はもちろん閉鎖回路を用いる人工呼吸器でも使用できます。

選べるエルボータイプ

オレンジの呼気ポート付エントレインメントエルボー (EE) とブルーのスタンダードエルボー (SE) により、NPPV人工呼吸器での使用はもちろん閉鎖回路を用いる人工呼吸器でも使用できます。
スナップクリップ

静音設計の呼気ポート

エントレインメントエルボー (EE) に内蔵されている、放射状ディフュージョン呼気ポートは介護者に直接当たる呼気ガスとノイズを低減します。

静音設計の呼気ポート

エントレインメントエルボー (EE) に内蔵されている、放射状ディフュージョン呼気ポートは介護者に直接当たる呼気ガスとノイズを低減します。

静音設計の呼気ポート

エントレインメントエルボー (EE) に内蔵されている、放射状ディフュージョン呼気ポートは介護者に直接当たる呼気ガスとノイズを低減します。
面ファスナー

豊富なサイズ

成人に使用できるXL、Lサイズのほか、小児や顔の小さな方でも使用できるSサイズがラインナップされています。

豊富なサイズ

成人に使用できるXL、Lサイズのほか、小児や顔の小さな方でも使用できるSサイズがラインナップされています。

豊富なサイズ

成人に使用できるXL、Lサイズのほか、小児や顔の小さな方でも使用できるSサイズがラインナップされています。
オプション

交換用エルボー 気管支鏡用 グリーン (オプション)

全てのサイズのPerforMaxでご使用いただけます。2〜6mm径の気管支鏡が使用可能。

交換用エルボー 気管支鏡用 グリーン (オプション)

全てのサイズのPerforMaxでご使用いただけます。2〜6mm径の気管支鏡が使用可能。

交換用エルボー 気管支鏡用 グリーン (オプション)

全てのサイズのPerforMaxでご使用いただけます。2〜6mm径の気管支鏡が使用可能。
  • フルフェイスマスク
  • スナップクリップ
  • 面ファスナー
  • オプション
全機能を見る
フルフェイスマスク

選べるエルボータイプ

オレンジの呼気ポート付エントレインメントエルボー (EE) とブルーのスタンダードエルボー (SE) により、NPPV人工呼吸器での使用はもちろん閉鎖回路を用いる人工呼吸器でも使用できます。

選べるエルボータイプ

オレンジの呼気ポート付エントレインメントエルボー (EE) とブルーのスタンダードエルボー (SE) により、NPPV人工呼吸器での使用はもちろん閉鎖回路を用いる人工呼吸器でも使用できます。

選べるエルボータイプ

オレンジの呼気ポート付エントレインメントエルボー (EE) とブルーのスタンダードエルボー (SE) により、NPPV人工呼吸器での使用はもちろん閉鎖回路を用いる人工呼吸器でも使用できます。
スナップクリップ

静音設計の呼気ポート

エントレインメントエルボー (EE) に内蔵されている、放射状ディフュージョン呼気ポートは介護者に直接当たる呼気ガスとノイズを低減します。

静音設計の呼気ポート

エントレインメントエルボー (EE) に内蔵されている、放射状ディフュージョン呼気ポートは介護者に直接当たる呼気ガスとノイズを低減します。

静音設計の呼気ポート

エントレインメントエルボー (EE) に内蔵されている、放射状ディフュージョン呼気ポートは介護者に直接当たる呼気ガスとノイズを低減します。
面ファスナー

豊富なサイズ

成人に使用できるXL、Lサイズのほか、小児や顔の小さな方でも使用できるSサイズがラインナップされています。

豊富なサイズ

成人に使用できるXL、Lサイズのほか、小児や顔の小さな方でも使用できるSサイズがラインナップされています。

豊富なサイズ

成人に使用できるXL、Lサイズのほか、小児や顔の小さな方でも使用できるSサイズがラインナップされています。
オプション

交換用エルボー 気管支鏡用 グリーン (オプション)

全てのサイズのPerforMaxでご使用いただけます。2〜6mm径の気管支鏡が使用可能。

交換用エルボー 気管支鏡用 グリーン (オプション)

全てのサイズのPerforMaxでご使用いただけます。2〜6mm径の気管支鏡が使用可能。

交換用エルボー 気管支鏡用 グリーン (オプション)

全てのサイズのPerforMaxでご使用いただけます。2〜6mm径の気管支鏡が使用可能。

ドキュメント

 

カタログ: 添付文書

仕様

JANコード
JANコード
サイズS
  • 4582214258140
サイズL
  • 4582214258133
サイズXL
  • 4582214258973
製品情報
製品情報
販売名
  • パフォーマックス トータルフェイスマスク 1人の患者用
医療機器届出番号
  • 13B1X00221000089
JANコード
JANコード
サイズS
  • 4582214258140
サイズL
  • 4582214258133
製品情報
製品情報
販売名
  • パフォーマックス トータルフェイスマスク 1人の患者用
医療機器届出番号
  • 13B1X00221000089
すべての仕様を見る
JANコード
JANコード
サイズS
  • 4582214258140
サイズL
  • 4582214258133
サイズXL
  • 4582214258973
製品情報
製品情報
販売名
  • パフォーマックス トータルフェイスマスク 1人の患者用
医療機器届出番号
  • 13B1X00221000089

これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。

あなたは医療従事者ですか？
はい いいえ

ご注意：

このホームページは、当社の医療機器に関する情報を、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。