パフォーマックス トータルフェイスマスク 1人の患者用
人工呼吸器用マスク
スペックが近い製品を検索
パフォーマックス トータルフェイスマスク 1人の患者用はスピーディかつ容易に装着できるため、特に救急搬送やICUでパフォーマンスを発揮するマスクです。 圧の刺激を受けにくく、凹凸の少ない顔の輪郭に沿ってマスクがフィットしますので、肌へのダメージを軽減し、快適性を向上します。
特長
- フルフェイスマスク
-
選べるエルボータイプ
オレンジの呼気ポート付エントレインメントエルボー (EE) とブルーのスタンダードエルボー (SE) により、NPPV人工呼吸器での使用はもちろん閉鎖回路を用いる人工呼吸器でも使用できます。
オレンジの呼気ポート付エントレインメントエルボー (EE) とブルーのスタンダードエルボー (SE) により、NPPV人工呼吸器での使用はもちろん閉鎖回路を用いる人工呼吸器でも使用できます。
オレンジの呼気ポート付エントレインメントエルボー (EE) とブルーのスタンダードエルボー (SE) により、NPPV人工呼吸器での使用はもちろん閉鎖回路を用いる人工呼吸器でも使用できます。
- スナップクリップ
-
静音設計の呼気ポート
エントレインメントエルボー (EE) に内蔵されている、放射状ディフュージョン呼気ポートは介護者に直接当たる呼気ガスとノイズを低減します。
エントレインメントエルボー (EE) に内蔵されている、放射状ディフュージョン呼気ポートは介護者に直接当たる呼気ガスとノイズを低減します。
エントレインメントエルボー (EE) に内蔵されている、放射状ディフュージョン呼気ポートは介護者に直接当たる呼気ガスとノイズを低減します。
- 面ファスナー
-
豊富なサイズ
成人に使用できるXL、Lサイズのほか、小児や顔の小さな方でも使用できるSサイズがラインナップされています。
成人に使用できるXL、Lサイズのほか、小児や顔の小さな方でも使用できるSサイズがラインナップされています。
成人に使用できるXL、Lサイズのほか、小児や顔の小さな方でも使用できるSサイズがラインナップされています。
- オプション
-
交換用エルボー 気管支鏡用 グリーン (オプション)
全てのサイズのPerforMaxでご使用いただけます。2〜6mm径の気管支鏡が使用可能。
交換用エルボー 気管支鏡用 グリーン (オプション)
全てのサイズのPerforMaxでご使用いただけます。2〜6mm径の気管支鏡が使用可能。
交換用エルボー 気管支鏡用 グリーン (オプション)
全てのサイズのPerforMaxでご使用いただけます。2〜6mm径の気管支鏡が使用可能。
- フルフェイスマスク
- スナップクリップ
- 面ファスナー
- オプション
仕様
- JANコード
-
JANコード
|サイズS
|
|サイズL
|
|サイズXL
|
- 製品情報
-
製品情報
|販売名
|
|医療機器届出番号
|
- JANコード
-
JANコード
|サイズS
|
|サイズL
|
- 製品情報
-
製品情報
|販売名
|
|医療機器届出番号
|
これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。 I understand
You are about to visit a Philips global content page Continue
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。