パフォーマックス トータルフェイスマスク 1人の患者用 人工呼吸器用マスク

パフォーマックス トータルフェイスマスク 1人の患者用はスピーディかつ容易に装着できるため、特に救急搬送やICUでパフォーマンスを発揮するマスクです。 圧の刺激を受けにくく、凹凸の少ない顔の輪郭に沿ってマスクがフィットしますので、肌へのダメージを軽減し、快適性を向上します。