ハートスタート HS1トレーナー

ハートスタート HS1をモデルに設計

実際の使用を想定したトレーニングが行えます。明瞭で落ち着いた⾳声による指⽰は、ハートスタート HS1と同じです。緊急時にHS1と間違えないように、トレーナー機であることを明示しています。