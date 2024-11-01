ハートスタート HS1トレーナー
AEDトレーニングツール
特長
- ハートスタート HS1をモデルに設計
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ハートスタート HS1をモデルに設計
実際の使用を想定したトレーニングが行えます。明瞭で落ち着いた⾳声による指⽰は、ハートスタート HS1と同じです。緊急時にHS1と間違えないように、トレーナー機であることを明示しています。
実際の使用を想定したトレーニングが行えます。明瞭で落ち着いた⾳声による指⽰は、ハートスタート HS1と同じです。緊急時にHS1と間違えないように、トレーナー機であることを明示しています。
実際の使用を想定したトレーニングが行えます。明瞭で落ち着いた⾳声による指⽰は、ハートスタート HS1と同じです。緊急時にHS1と間違えないように、トレーナー機であることを明示しています。
- パッドの装着を検知
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パッドの装着を検知
トレーニングにはマネキン外部アダプタを使用し、パッドが正しく装着されるとシナリオが進むように設計されています。より現実的なトレーニングを実施できます。
トレーニングにはマネキン外部アダプタを使用し、パッドが正しく装着されるとシナリオが進むように設計されています。より現実的なトレーニングを実施できます。
トレーニングにはマネキン外部アダプタを使用し、パッドが正しく装着されるとシナリオが進むように設計されています。より現実的なトレーニングを実施できます。
- 備えに役立つ現実的なシナリオ
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備えに役立つ現実的なシナリオ
設定済みのトレーニングシナリオで、実際の心停止の際にHS1を操作する方法をシミュレーションできます。小学生～大人と未就学児用の両方のCPRコーチング機能が含まれています。
設定済みのトレーニングシナリオで、実際の心停止の際にHS1を操作する方法をシミュレーションできます。小学生～大人と未就学児用の両方のCPRコーチング機能が含まれています。
設定済みのトレーニングシナリオで、実際の心停止の際にHS1を操作する方法をシミュレーションできます。小学生～大人と未就学児用の両方のCPRコーチング機能が含まれています。
- 繰り返し使用できるトレーニングパッド
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繰り返し使用できるトレーニングパッド
除細動パッドと似た形状のトレーニングパッドは繰り返し使用することができます。小学生～大人用と未就学児用の2種類があり、未就学児用パッドを用いることで、小児の心停止への対処もトレーニングが行えます。
除細動パッドと似た形状のトレーニングパッドは繰り返し使用することができます。小学生～大人用と未就学児用の2種類があり、未就学児用パッドを用いることで、小児の心停止への対処もトレーニングが行えます。
除細動パッドと似た形状のトレーニングパッドは繰り返し使用することができます。小学生～大人用と未就学児用の2種類があり、未就学児用パッドを用いることで、小児の心停止への対処もトレーニングが行えます。
- ハートスタート HS1をモデルに設計
- パッドの装着を検知
- 備えに役立つ現実的なシナリオ
- 繰り返し使用できるトレーニングパッド
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