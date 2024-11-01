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アンジオスカルプト Evo

スコアリングバルーン

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アンジオスカルプトEvoは拡張力とデリバリー性に優れたカテーテルです。

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仕様

アンジオスカルプト Evo
アンジオスカルプト Evo
バルーン径
  • 2.0 mm
  • 2.5 mm
  • 3.0 mm
  • 3.5 mm
バルーン長
  • 6 mm
  • 10 mm
  • 15 mm
  • 20 mm
有効長
  • 139 cm
シースのサイズ
  • 5F
適合ガイドワイヤー
  • 0.014インチ
アンジオスカルプト Evo
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  • 6 mm
  • 10 mm
  • 15 mm
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有効長
  • 139 cm
シースのサイズ
  • 5F
適合ガイドワイヤー
  • 0.014インチ
  • *D051336 AngioSculpt Evo Marketing Claims Report.
  • **Am J Cardiol. 2007;100:812-817.

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