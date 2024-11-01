特長
- Superior deliverability
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Superior deliverability
親水性コーティングを施すことで通過性が向上しました*
Superior deliverability
親水性コーティングを施すことで通過性が向上しました*
親水性コーティングを施すことで通過性が向上しました*
- Controlled power
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Controlled power
スコアリングエレメントを有し内腔に均一に力を加えます
（スコアリングエレメントの効果でより多くのGAINが得られます**）
Controlled power
スコアリングエレメントを有し内腔に均一に力を加えます
（スコアリングエレメントの効果でより多くのGAINが得られます**）
スコアリングエレメントを有し内腔に均一に力を加えます
（スコアリングエレメントの効果でより多くのGAINが得られます**）
- Strong safety profile
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Strong safety profile
ISR、石灰化線維性病変等でご使用いただけます。
Strong safety profile
- Superior deliverability
- Controlled power
- Strong safety profile
仕様
- アンジオスカルプト Evo
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アンジオスカルプト Evo
|バルーン径
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2.0 mm
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2.5 mm
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3.0 mm
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3.5 mm
|バルーン長
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|有効長
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|シースのサイズ
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|適合ガイドワイヤー
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- アンジオスカルプト Evo
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アンジオスカルプト Evo
|バルーン径
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2.0 mm
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2.5 mm
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3.0 mm
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3.5 mm
|バルーン長
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- *D051336 AngioSculpt Evo Marketing Claims Report.
- **Am J Cardiol. 2007;100:812-817.
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