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X7-2t

PureWaveクリスタルテクノロジーを採用したLive 3D、TEE、xMATRIXアレイトランスデューサ

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PureWaveクリスタルテクノロジーを採用したX7-2t、Live 3D、TEE、xMATRIXアレイトランスデューサの詳細は、下記の仕様一覧表をご確認ください。

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テクノロジー：xMATRIX、PureWave

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エレメント数：2500

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周波数範囲：7～2 MHz

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エレメント数：2500

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周波数範囲：7～2 MHz

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周波数範囲：7～2 MHz

周波数範囲：7～2 MHz

周波数範囲：7～2 MHz

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仕様

製品仕様
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テクノロジー
  • xMATRIX、PureWave
エレメント数
  • -
周波数範囲
  • 7～2 MHz
アレイタイプ
  • xMATRIXセクタ
開口部
  • 専用
視野
  • 90°
視野ボリューム
  • 98° x 98°
モード
  • 2D、アドバンスXRES、ハーモニックイメージング、Mモード、カラーMモード、カラーフロー、PW、CW、Live xPlaneイメージング、Live 3Dエコー、Live 3Dズーム、3Dズームカラー、3Dズームカラープレビュー
アプリケーション
  • 成人TEEアプリケーション
生検機能
  • なし
画像フュージョン / ナビゲーション機能
  • なし
寸法 / 重量
  • -
製品仕様
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テクノロジー
  • xMATRIX、PureWave
エレメント数
  • -
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製品仕様
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  • xMATRIX、PureWave
エレメント数
  • -
周波数範囲
  • 7～2 MHz
アレイタイプ
  • xMATRIXセクタ
開口部
  • 専用
視野
  • 90°
視野ボリューム
  • 98° x 98°
モード
  • 2D、アドバンスXRES、ハーモニックイメージング、Mモード、カラーMモード、カラーフロー、PW、CW、Live xPlaneイメージング、Live 3Dエコー、Live 3Dズーム、3Dズームカラー、3Dズームカラープレビュー
アプリケーション
  • 成人TEEアプリケーション
生検機能
  • なし
画像フュージョン / ナビゲーション機能
  • なし
寸法 / 重量
  • -

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