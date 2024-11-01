X7-2t PureWaveクリスタルテクノロジーを採用したLive 3D、TEE、xMATRIXアレイトランスデューサ

PureWaveクリスタルテクノロジーを採用したX7-2t、Live 3D、TEE、xMATRIXアレイトランスデューサの詳細は、下記の仕様一覧表をご確認ください。