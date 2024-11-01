X5-1 PureWaveクリスタルテクノロジーを採用したxMATRIXアレイトランスデューサ

PureWaveクリスタルテクノロジーを採用したX5-1 xMATRIXアレイトランスデューサの詳細は、下記の仕様一覧表をご確認ください。