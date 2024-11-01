X5-1
PureWaveクリスタルテクノロジーを採用したxMATRIXアレイトランスデューサ
スペックが近い製品を検索
PureWaveクリスタルテクノロジーを採用したX5-1 xMATRIXアレイトランスデューサの詳細は、下記の仕様一覧表をご確認ください。
特長
- テクノロジー：xMATRIX、PureWave
-
テクノロジー：xMATRIX、PureWave
テクノロジー：xMATRIX、PureWave
- エレメント数：3040
-
エレメント数：3040
エレメント数：3040
- 周波数範囲：5～1 MHz
-
周波数範囲：5～1 MHz
周波数範囲：5～1 MHz
- テクノロジー：xMATRIX、PureWave
- エレメント数：3040
- 周波数範囲：5～1 MHz
仕様
- 製品仕様
-
製品仕様
|テクノロジー
|
|エレメント数
|
|周波数範囲
|
|アレイタイプ
|
|開口部
|
|視野
|
|視野ボリューム
|
|モード
|
|アプリケーション
|
|生検機能
|
|画像フュージョン / ナビゲーション機能
|
|寸法 / 重量
|
- 製品仕様
-
製品仕様
|テクノロジー
|
|エレメント数
|
これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。 I understand
You are about to visit a Philips global content page Continue
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。