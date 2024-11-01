HeartStart Intrepid Monitor/defibrillator 除細動器

ハートスタート Intrepid 除細動器は、実績のある除細動テクノロジーと、包括的な生体情報モニタリングパラメータ、診断測定、臨床的意思決定のための支援ツールを提供します。医療施設内の広範囲な治療環境や、さまざまな患者の重症度において、個々の患者を評価し対応することができます。 小型・軽量で、救急治療室等での使用と医療施設への搬送における使用環境条件に対して十分な堅牢さを備えています。耐久性が高く、振動、衝撃、水、熱、低温、湿度、高度に対する厳しい要件に適合します。