HeartStart Intrepid Monitor/defibrillator
除細動器
スペックが近い製品を検索
ハートスタート Intrepid 除細動器は、実績のある除細動テクノロジーと、包括的な生体情報モニタリングパラメータ、診断測定、臨床的意思決定のための支援ツールを提供します。医療施設内の広範囲な治療環境や、さまざまな患者の重症度において、個々の患者を評価し対応することができます。
小型・軽量で、救急治療室等での使用と医療施設への搬送における使用環境条件に対して十分な堅牢さを備えています。耐久性が高く、振動、衝撃、水、熱、低温、湿度、高度に対する厳しい要件に適合します。
特長
- 複数パラメータ
-
ドクターカーにも最適なモニタリング
実績のあるシステムにより、パルスオキシメトリ（SpO2）、非観血血圧（NBP）、カプノグラフィ（EtCO2）、体温をリアルタイムでモニタリングできます。この除細動器の臨床的意思決定をサポートする支援ツールによって、迅速なトリアージと最善の治療方法を判断することができます。
ドクターカーにも最適なモニタリング
実績のあるシステムにより、パルスオキシメトリ（SpO2）、非観血血圧（NBP）、カプノグラフィ（EtCO2）、体温をリアルタイムでモニタリングできます。この除細動器の臨床的意思決定をサポートする支援ツールによって、迅速なトリアージと最善の治療方法を判断することができます。
実績のあるシステムにより、パルスオキシメトリ（SpO2）、非観血血圧（NBP）、カプノグラフィ（EtCO2）、体温をリアルタイムでモニタリングできます。この除細動器の臨床的意思決定をサポートする支援ツールによって、迅速なトリアージと最善の治療方法を判断することができます。
- 成人、乳児、小児
-
直観的なデザイン、
2024年度グッドデザイン賞受賞
簡単にアクセスできるソフトキーとナビゲーションノブを使用して、素早くメニューに移動して患者情報を入力できます。
患者カテゴリを成人から乳児 / 小児に、ボタンを一回押せば切り替えることができます。さらに、AEDモードでは心拍リズムの自動解析を行い、ショックの必要の可否を通知します。
直観的なデザイン、
2024年度グッドデザイン賞受賞
簡単にアクセスできるソフトキーとナビゲーションノブを使用して、素早くメニューに移動して患者情報を入力できます。
患者カテゴリを成人から乳児 / 小児に、ボタンを一回押せば切り替えることができます。さらに、AEDモードでは心拍リズムの自動解析を行い、ショックの必要の可否を通知します。
直観的なデザイン、
2024年度グッドデザイン賞受賞
簡単にアクセスできるソフトキーとナビゲーションノブを使用して、素早くメニューに移動して患者情報を入力できます。
患者カテゴリを成人から乳児 / 小児に、ボタンを一回押せば切り替えることができます。さらに、AEDモードでは心拍リズムの自動解析を行い、ショックの必要の可否を通知します。
- クラウドベースプラットフォーム
-
院内外でのシンプルなデータ共有
データを必要とする関連部署に患者データを共有できます。
ハートスタートIntrepid 除細動器はバイタルサイン、12誘導心電図、イベントサマリを収集し、Emergency Care Informatics（ECI）クラウドに送信します。ボタンを押すだけで、簡単に操作することができます。
院内外でのシンプルなデータ共有
データを必要とする関連部署に患者データを共有できます。
ハートスタートIntrepid 除細動器はバイタルサイン、12誘導心電図、イベントサマリを収集し、Emergency Care Informatics（ECI）クラウドに送信します。ボタンを押すだけで、簡単に操作することができます。
データを必要とする関連部署に患者データを共有できます。
ハートスタートIntrepid 除細動器はバイタルサイン、12誘導心電図、イベントサマリを収集し、Emergency Care Informatics（ECI）クラウドに送信します。ボタンを押すだけで、簡単に操作することができます。
- 複数パラメータ
- 成人、乳児、小児
- クラウドベースプラットフォーム
販売名：ハートスタート Intrepid
医療機器承認番号：30300BZX00239000
高度管理医療機器／特定保守管理医療機器
仕様
- 寸法 / 質量
-
寸法 / 質量
|ディスプレイ
|
|分解能
|
|明るさ
|
|コントラスト
|
|バッテリ寿命**
|
|サイズ
|
|重量*
|
- 寸法 / 質量
-
寸法 / 質量
|ディスプレイ
|
|分解能
|
- *パッドケーブル、バッテリ、未使用の用紙1ロールを含む、おおよその重量です。
- **完全充電されたバッテリを20°Cで使用した場合、5時間のモニタリング（ECG、EtCO2、SpO2、および体温の連続モニタリングと15分ごとのNBP測定）と、完全充電 / ショックのサイクルを20回行えます。
- 地域により使用できない機能があります。詳細については当社担当営業にお問い合わせください。
- 一部の国ではご利用いただけない場合があります。使用の可否につきましては、当社担当営業にお問い合わせください。
これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。 I understand
You are about to visit a Philips global content page Continue
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。