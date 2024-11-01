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EPIQ Elite Elevate Plus

ユニバーサル・プレミアム超音波診断装置が登場

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フィリップスの EPIQ Elite Elevate Plus は、分かりやすい操作性、自動化技術を融合したプレミアム超音波診断装置です。幅広い診療領域に対応するアプリケーションと解析ツールにより、日々の検査業務を効率化するとともに、診断を支援します。

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nSIGHT イメージング機能
鮮明で均一性の高い画像表示に貢献するnSIGHTビームフォーミング技術

鮮明で均一性の高い画像表示に貢献するnSIGHTビームフォーミング技術

マルチステージのプレシジョンビームフォーマと超並列処理アーキテクチャにより、大量の音響データを効率的に処理します。さらに、最適化された焦点処理とデジタルビーム再構成技術を組み合わせることで、高いフレームレート、画像の均一性、深部描出性能を維持しながら、リアルタイム画像の表示をサポートします。

鮮明で均一性の高い画像表示に貢献するnSIGHTビームフォーミング技術

鮮明で均一性の高い画像表示に貢献するnSIGHTビームフォーミング技術
マルチステージのプレシジョンビームフォーマと超並列処理アーキテクチャにより、大量の音響データを効率的に処理します。さらに、最適化された焦点処理とデジタルビーム再構成技術を組み合わせることで、高いフレームレート、画像の均一性、深部描出性能を維持しながら、リアルタイム画像の表示をサポートします。

鮮明で均一性の高い画像表示に貢献するnSIGHTビームフォーミング技術

マルチステージのプレシジョンビームフォーマと超並列処理アーキテクチャにより、大量の音響データを効率的に処理します。さらに、最適化された焦点処理とデジタルビーム再構成技術を組み合わせることで、高いフレームレート、画像の均一性、深部描出性能を維持しながら、リアルタイム画像の表示をサポートします。
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鮮明で均一性の高い画像表示に貢献するnSIGHTビームフォーミング技術

鮮明で均一性の高い画像表示に貢献するnSIGHTビームフォーミング技術

マルチステージのプレシジョンビームフォーマと超並列処理アーキテクチャにより、大量の音響データを効率的に処理します。さらに、最適化された焦点処理とデジタルビーム再構成技術を組み合わせることで、高いフレームレート、画像の均一性、深部描出性能を維持しながら、リアルタイム画像の表示をサポートします。
次世代 Auto Scanで画像最適化に貢献
次世代 Auto Scanで画像最適化に貢献

次世代 Auto Scanで画像最適化に貢献

次世代 Auto Scan は、画像全体の均一性を向上させるとともに、各ピクセルの輝度をリアルタイムに最適化することで、より安定した画像表示を実現します。これにより、画像調整にかかるユーザーの負担を軽減し、トランスジューサの描出性能向上に貢献します。さらに、ピクセル単位でのリアルタイム最適化により、画像調整に必要なボタン操作を最大54％削減します[1]。

次世代 Auto Scanで画像最適化に貢献

次世代 Auto Scanで画像最適化に貢献
次世代 Auto Scan は、画像全体の均一性を向上させるとともに、各ピクセルの輝度をリアルタイムに最適化することで、より安定した画像表示を実現します。これにより、画像調整にかかるユーザーの負担を軽減し、トランスジューサの描出性能向上に貢献します。さらに、ピクセル単位でのリアルタイム最適化により、画像調整に必要なボタン操作を最大54％削減します[1]。

次世代 Auto Scanで画像最適化に貢献

次世代 Auto Scan は、画像全体の均一性を向上させるとともに、各ピクセルの輝度をリアルタイムに最適化することで、より安定した画像表示を実現します。これにより、画像調整にかかるユーザーの負担を軽減し、トランスジューサの描出性能向上に貢献します。さらに、ピクセル単位でのリアルタイム最適化により、画像調整に必要なボタン操作を最大54％削減します[1]。
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次世代 Auto Scanで画像最適化に貢献
次世代 Auto Scanで画像最適化に貢献

次世代 Auto Scanで画像最適化に貢献

次世代 Auto Scan は、画像全体の均一性を向上させるとともに、各ピクセルの輝度をリアルタイムに最適化することで、より安定した画像表示を実現します。これにより、画像調整にかかるユーザーの負担を軽減し、トランスジューサの描出性能向上に貢献します。さらに、ピクセル単位でのリアルタイム最適化により、画像調整に必要なボタン操作を最大54％削減します[1]。
2D Auto Cineによるフレームの自動選択
2D Auto Cineによるフレームの自動選択

2D Auto Cineによるフレームの自動選択

スキャンされた2D画像を連続的に観察することで、フリーズ後に直前の画像ループの中から必要なフレームを選択し提示します。検査時の画像取得の自由度を高めるとともに、記録作業をサポートします。

2D Auto Cineによるフレームの自動選択

2D Auto Cineによるフレームの自動選択
スキャンされた2D画像を連続的に観察することで、フリーズ後に直前の画像ループの中から必要なフレームを選択し提示します。検査時の画像取得の自由度を高めるとともに、記録作業をサポートします。

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スキャンされた2D画像を連続的に観察することで、フリーズ後に直前の画像ループの中から必要なフレームを選択し提示します。検査時の画像取得の自由度を高めるとともに、記録作業をサポートします。
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2D Auto Cineによるフレームの自動選択
2D Auto Cineによるフレームの自動選択

2D Auto Cineによるフレームの自動選択

スキャンされた2D画像を連続的に観察することで、フリーズ後に直前の画像ループの中から必要なフレームを選択し提示します。検査時の画像取得の自由度を高めるとともに、記録作業をサポートします。
ドプラ検査のワークフロー効率化を目指したAuto Doppler
ドプラ検査のワークフロー効率化を目指したAuto Doppler

ドプラ検査のワークフロー効率化を目指したAuto Doppler

フロー感度と解像度を自動的に調整し、検査時の設定作業をサポートします。画像の取得に必要なステップ数を10ステップから3ステップに削減するとともに、ボタン操作回数を平均68％削減します[2]。

ドプラ検査のワークフロー効率化を目指したAuto Doppler

ドプラ検査のワークフロー効率化を目指したAuto Doppler
フロー感度と解像度を自動的に調整し、検査時の設定作業をサポートします。画像の取得に必要なステップ数を10ステップから3ステップに削減するとともに、ボタン操作回数を平均68％削減します[2]。

ドプラ検査のワークフロー効率化を目指したAuto Doppler

フロー感度と解像度を自動的に調整し、検査時の設定作業をサポートします。画像の取得に必要なステップ数を10ステップから3ステップに削減するとともに、ボタン操作回数を平均68％削減します[2]。
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ドプラ検査のワークフロー効率化を目指したAuto Doppler
ドプラ検査のワークフロー効率化を目指したAuto Doppler

ドプラ検査のワークフロー効率化を目指したAuto Doppler

フロー感度と解像度を自動的に調整し、検査時の設定作業をサポートします。画像の取得に必要なステップ数を10ステップから3ステップに削減するとともに、ボタン操作回数を平均68％削減します[2]。
肝疾患の定量評価をサポートする Auto ElastQとLFQ
肝疾患の定量評価をサポートする Auto ElastQとLFQ

肝疾患の定量評価をサポートする Auto ElastQとLFQ

フィリップスの超音波診断装置は、ストレイン法とシアウェーブ法の両方のエラストグラフィに対応しています。 ElastQ Imaging は、パルス送信技術を用いてシアウェーブの伝搬速度を測定し、組織の硬さを定量的に表示・評価するための機能です。 Auto ElastQ は、シアウェーブエラストグラフィ計測の操作を自動化します。シンプルな操作で定量評価を実施できるよう設計されており、検査ワークフローの効率化に貢献します。 肝脂肪化定量評価ツールであるLiver Fat Quantificationも使用可能で、肝疾患に関する包括的な診断をサポートします。

肝疾患の定量評価をサポートする Auto ElastQとLFQ

肝疾患の定量評価をサポートする Auto ElastQとLFQ
フィリップスの超音波診断装置は、ストレイン法とシアウェーブ法の両方のエラストグラフィに対応しています。 ElastQ Imaging は、パルス送信技術を用いてシアウェーブの伝搬速度を測定し、組織の硬さを定量的に表示・評価するための機能です。 Auto ElastQ は、シアウェーブエラストグラフィ計測の操作を自動化します。シンプルな操作で定量評価を実施できるよう設計されており、検査ワークフローの効率化に貢献します。 肝脂肪化定量評価ツールであるLiver Fat Quantificationも使用可能で、肝疾患に関する包括的な診断をサポートします。

肝疾患の定量評価をサポートする Auto ElastQとLFQ

フィリップスの超音波診断装置は、ストレイン法とシアウェーブ法の両方のエラストグラフィに対応しています。 ElastQ Imaging は、パルス送信技術を用いてシアウェーブの伝搬速度を測定し、組織の硬さを定量的に表示・評価するための機能です。 Auto ElastQ は、シアウェーブエラストグラフィ計測の操作を自動化します。シンプルな操作で定量評価を実施できるよう設計されており、検査ワークフローの効率化に貢献します。 肝脂肪化定量評価ツールであるLiver Fat Quantificationも使用可能で、肝疾患に関する包括的な診断をサポートします。
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肝疾患の定量評価をサポートする Auto ElastQとLFQ
肝疾患の定量評価をサポートする Auto ElastQとLFQ

肝疾患の定量評価をサポートする Auto ElastQとLFQ

フィリップスの超音波診断装置は、ストレイン法とシアウェーブ法の両方のエラストグラフィに対応しています。 ElastQ Imaging は、パルス送信技術を用いてシアウェーブの伝搬速度を測定し、組織の硬さを定量的に表示・評価するための機能です。 Auto ElastQ は、シアウェーブエラストグラフィ計測の操作を自動化します。シンプルな操作で定量評価を実施できるよう設計されており、検査ワークフローの効率化に貢献します。 肝脂肪化定量評価ツールであるLiver Fat Quantificationも使用可能で、肝疾患に関する包括的な診断をサポートします。
Super Resolution MVI & Time of Arrival
Super Resolution MVI & Time of Arrival

Super Resolution MVI & Time of Arrival

Super Resolution MVI CEUSは、超解像処理技術とモーション補正技術を活用し、造影超音波画像の高精細な造影表示をサポートします。微細な血管構造や血流情報の観察に役立つ画像を提供します。 Time of Arrival Mapは、造影剤が観察領域へ流入する相対的な時間を色分けして表示する機能です。造影動態を視覚的に確認でき、画像評価をサポートします。

Super Resolution MVI & Time of Arrival

Super Resolution MVI & Time of Arrival
Super Resolution MVI CEUSは、超解像処理技術とモーション補正技術を活用し、造影超音波画像の高精細な造影表示をサポートします。微細な血管構造や血流情報の観察に役立つ画像を提供します。 Time of Arrival Mapは、造影剤が観察領域へ流入する相対的な時間を色分けして表示する機能です。造影動態を視覚的に確認でき、画像評価をサポートします。

Super Resolution MVI & Time of Arrival

Super Resolution MVI CEUSは、超解像処理技術とモーション補正技術を活用し、造影超音波画像の高精細な造影表示をサポートします。微細な血管構造や血流情報の観察に役立つ画像を提供します。 Time of Arrival Mapは、造影剤が観察領域へ流入する相対的な時間を色分けして表示する機能です。造影動態を視覚的に確認でき、画像評価をサポートします。
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Super Resolution MVI & Time of Arrival
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Super Resolution MVI CEUSは、超解像処理技術とモーション補正技術を活用し、造影超音波画像の高精細な造影表示をサポートします。微細な血管構造や血流情報の観察に役立つ画像を提供します。 Time of Arrival Mapは、造影剤が観察領域へ流入する相対的な時間を色分けして表示する機能です。造影動態を視覚的に確認でき、画像評価をサポートします。
MicroFlow Imaging 微細な血流情報の描出をサポート
MicroFlow Imaging 微細な血流情報の描出をサポート

MicroFlow Imaging 微細な血流情報の描出をサポート

MicroFlow Imaging（MFI）は、低流速で微弱な血流の観察をサポートする血流イメージング技術です。MFIのために設計されたアーチファクト低減技術により、高いフレームレートと高画質な2D画像を維持しながら、小血管構造の描出を支援します。

MicroFlow Imaging 微細な血流情報の描出をサポート

MicroFlow Imaging 微細な血流情報の描出をサポート
MicroFlow Imaging（MFI）は、低流速で微弱な血流の観察をサポートする血流イメージング技術です。MFIのために設計されたアーチファクト低減技術により、高いフレームレートと高画質な2D画像を維持しながら、小血管構造の描出を支援します。

MicroFlow Imaging 微細な血流情報の描出をサポート

MicroFlow Imaging（MFI）は、低流速で微弱な血流の観察をサポートする血流イメージング技術です。MFIのために設計されたアーチファクト低減技術により、高いフレームレートと高画質な2D画像を維持しながら、小血管構造の描出を支援します。
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MicroFlow Imaging 微細な血流情報の描出をサポート
MicroFlow Imaging 微細な血流情報の描出をサポート

MicroFlow Imaging 微細な血流情報の描出をサポート

MicroFlow Imaging（MFI）は、低流速で微弱な血流の観察をサポートする血流イメージング技術です。MFIのために設計されたアーチファクト低減技術により、高いフレームレートと高画質な2D画像を維持しながら、小血管構造の描出を支援します。
自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価
自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価

自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価

TOMTECを統合し、自動でのLV、LA、RVの2Dストレイン定量解析が実現。特にLVでは、AI技術（注）を活用したSmart View Slectにより解析に適切な3断面が自動で選択され、ワンボタンでGLSを求めることができます。さらに3D Auto RVおよびDynamic HeartModelにより、LV、LA、RVのボリューム評価と機能的評価のための3D定量解析も可能です。

自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価

自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価
TOMTECを統合し、自動でのLV、LA、RVの2Dストレイン定量解析が実現。特にLVでは、AI技術（注）を活用したSmart View Slectにより解析に適切な3断面が自動で選択され、ワンボタンでGLSを求めることができます。さらに3D Auto RVおよびDynamic HeartModelにより、LV、LA、RVのボリューム評価と機能的評価のための3D定量解析も可能です。

自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価

TOMTECを統合し、自動でのLV、LA、RVの2Dストレイン定量解析が実現。特にLVでは、AI技術（注）を活用したSmart View Slectにより解析に適切な3断面が自動で選択され、ワンボタンでGLSを求めることができます。さらに3D Auto RVおよびDynamic HeartModelにより、LV、LA、RVのボリューム評価と機能的評価のための3D定量解析も可能です。
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自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価
自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価

自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価

TOMTECを統合し、自動でのLV、LA、RVの2Dストレイン定量解析が実現。特にLVでは、AI技術（注）を活用したSmart View Slectにより解析に適切な3断面が自動で選択され、ワンボタンでGLSを求めることができます。さらに3D Auto RVおよびDynamic HeartModelにより、LV、LA、RVのボリューム評価と機能的評価のための3D定量解析も可能です。
壁運動評価をサポートする Auto SWM
壁運動評価をサポートする Auto SWM

壁運動評価をサポートする Auto SWM

Auto SWMは機械学習のアルゴリムズを使用し（注）、各セグメントの壁運動スコアを算出します。効率的かつ客観的な左室壁運動評価に貢献します。

壁運動評価をサポートする Auto SWM

壁運動評価をサポートする Auto SWM
Auto SWMは機械学習のアルゴリムズを使用し（注）、各セグメントの壁運動スコアを算出します。効率的かつ客観的な左室壁運動評価に貢献します。

壁運動評価をサポートする Auto SWM

Auto SWMは機械学習のアルゴリムズを使用し（注）、各セグメントの壁運動スコアを算出します。効率的かつ客観的な左室壁運動評価に貢献します。
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壁運動評価をサポートする Auto SWM
壁運動評価をサポートする Auto SWM

壁運動評価をサポートする Auto SWM

Auto SWMは機械学習のアルゴリムズを使用し（注）、各セグメントの壁運動スコアを算出します。効率的かつ客観的な左室壁運動評価に貢献します。
PureWaveクリスタル採用のトランスジューサ
PureWaveクリスタル採用のトランスジューサ

PureWaveクリスタル採用のトランスジューサ

PureWaveクリスタルテクノロジーは、高純度で均一性の高い単結晶材料を採用したトランスジューサ技術です。広帯域特性と高い送受信効率により、高品質な画像描出をサポートします[3]。

PureWaveクリスタル採用のトランスジューサ

PureWaveクリスタル採用のトランスジューサ
PureWaveクリスタルテクノロジーは、高純度で均一性の高い単結晶材料を採用したトランスジューサ技術です。広帯域特性と高い送受信効率により、高品質な画像描出をサポートします[3]。

PureWaveクリスタル採用のトランスジューサ

PureWaveクリスタルテクノロジーは、高純度で均一性の高い単結晶材料を採用したトランスジューサ技術です。広帯域特性と高い送受信効率により、高品質な画像描出をサポートします[3]。
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PureWaveクリスタル採用のトランスジューサ
PureWaveクリスタル採用のトランスジューサ

PureWaveクリスタル採用のトランスジューサ

PureWaveクリスタルテクノロジーは、高純度で均一性の高い単結晶材料を採用したトランスジューサ技術です。広帯域特性と高い送受信効率により、高品質な画像描出をサポートします[3]。
装置の強固なセキュリティ
機密性の高い患者データの保護

機密性の高い患者データの保護

世界における病院や医療機関は、所有する装置や患者データをサイバー攻撃から保護するための投資を増額しています。その結果、今後 5年間で、医療機関のサイバーセキュリティへの投資額は 650億ドルを超える見込みです。超音波診断装置は移動が容易で、有線・無線どちらの環境にも存在しています。そのため、フィリップスでは超音波診断装置におけるセキュリティの問題に高い優先度で取り組んでいます。EPIQ Elite プラットフォームは Windows 10 OS 上に構築され、強固な多層防護の原則を採用しており、5つのコア層で構成されたデータセキュリティ機能をもっています。

機密性の高い患者データの保護

機密性の高い患者データの保護
世界における病院や医療機関は、所有する装置や患者データをサイバー攻撃から保護するための投資を増額しています。その結果、今後 5年間で、医療機関のサイバーセキュリティへの投資額は 650億ドルを超える見込みです。超音波診断装置は移動が容易で、有線・無線どちらの環境にも存在しています。そのため、フィリップスでは超音波診断装置におけるセキュリティの問題に高い優先度で取り組んでいます。EPIQ Elite プラットフォームは Windows 10 OS 上に構築され、強固な多層防護の原則を採用しており、5つのコア層で構成されたデータセキュリティ機能をもっています。

機密性の高い患者データの保護

世界における病院や医療機関は、所有する装置や患者データをサイバー攻撃から保護するための投資を増額しています。その結果、今後 5年間で、医療機関のサイバーセキュリティへの投資額は 650億ドルを超える見込みです。超音波診断装置は移動が容易で、有線・無線どちらの環境にも存在しています。そのため、フィリップスでは超音波診断装置におけるセキュリティの問題に高い優先度で取り組んでいます。EPIQ Elite プラットフォームは Windows 10 OS 上に構築され、強固な多層防護の原則を採用しており、5つのコア層で構成されたデータセキュリティ機能をもっています。
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装置の強固なセキュリティ
機密性の高い患者データの保護

機密性の高い患者データの保護

世界における病院や医療機関は、所有する装置や患者データをサイバー攻撃から保護するための投資を増額しています。その結果、今後 5年間で、医療機関のサイバーセキュリティへの投資額は 650億ドルを超える見込みです。超音波診断装置は移動が容易で、有線・無線どちらの環境にも存在しています。そのため、フィリップスでは超音波診断装置におけるセキュリティの問題に高い優先度で取り組んでいます。EPIQ Elite プラットフォームは Windows 10 OS 上に構築され、強固な多層防護の原則を採用しており、5つのコア層で構成されたデータセキュリティ機能をもっています。
超音波減衰法検査の診療報酬算定に対応
超音波減衰法検査の診療報酬算定に対応（2026年8月1日）

超音波減衰法検査の診療報酬算定に対応（2026年8月1日）

超音波診断装置EPIQ／Affinitiシリーズは、肝臓の脂肪量を定性的に評価するための情報を提供するものとして、医薬品医療機器等法に基づく認証を取得しました。本装置に搭載されている「減衰イメージング（Attenuation Imaging）」は、超音波の減衰量を非侵襲的に計測する技術であり、診療報酬区分「D215-4超音波減衰法検査」の算定要件を満たしています。これにより、2026年8月1日より、本機能を搭載したEPIQ/Affiniti超音波診断装置（既販売装置を含む）において、診療報酬区分「D215-4 超音波減衰法検査」の算定が可能となりました。

超音波減衰法検査の診療報酬算定に対応（2026年8月1日）

超音波減衰法検査の診療報酬算定に対応（2026年8月1日）
超音波診断装置EPIQ／Affinitiシリーズは、肝臓の脂肪量を定性的に評価するための情報を提供するものとして、医薬品医療機器等法に基づく認証を取得しました。本装置に搭載されている「減衰イメージング（Attenuation Imaging）」は、超音波の減衰量を非侵襲的に計測する技術であり、診療報酬区分「D215-4超音波減衰法検査」の算定要件を満たしています。これにより、2026年8月1日より、本機能を搭載したEPIQ/Affiniti超音波診断装置（既販売装置を含む）において、診療報酬区分「D215-4 超音波減衰法検査」の算定が可能となりました。

超音波減衰法検査の診療報酬算定に対応（2026年8月1日）

超音波診断装置EPIQ／Affinitiシリーズは、肝臓の脂肪量を定性的に評価するための情報を提供するものとして、医薬品医療機器等法に基づく認証を取得しました。本装置に搭載されている「減衰イメージング（Attenuation Imaging）」は、超音波の減衰量を非侵襲的に計測する技術であり、診療報酬区分「D215-4超音波減衰法検査」の算定要件を満たしています。これにより、2026年8月1日より、本機能を搭載したEPIQ/Affiniti超音波診断装置（既販売装置を含む）において、診療報酬区分「D215-4 超音波減衰法検査」の算定が可能となりました。
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超音波減衰法検査の診療報酬算定に対応
超音波減衰法検査の診療報酬算定に対応（2026年8月1日）

超音波減衰法検査の診療報酬算定に対応（2026年8月1日）

超音波診断装置EPIQ／Affinitiシリーズは、肝臓の脂肪量を定性的に評価するための情報を提供するものとして、医薬品医療機器等法に基づく認証を取得しました。本装置に搭載されている「減衰イメージング（Attenuation Imaging）」は、超音波の減衰量を非侵襲的に計測する技術であり、診療報酬区分「D215-4超音波減衰法検査」の算定要件を満たしています。これにより、2026年8月1日より、本機能を搭載したEPIQ/Affiniti超音波診断装置（既販売装置を含む）において、診療報酬区分「D215-4 超音波減衰法検査」の算定が可能となりました。
超音波エラストグラフィーによる肝硬度測定について認証を取得
超音波エラストグラフィーによる肝硬度測定について認証を取得

超音波エラストグラフィーによる肝硬度測定について認証を取得

超音波診断装置EPIQ／Affinitiは、ストレインエラストグラフィとシアウェーブエラストグラフィについて、使用目的として肝臓の硬さについて非侵襲的に計測するものとして2018年8月29日に薬事認証を取得しています。これにより、2018年10月1日より、本機能を搭載したEPIQ／Affiniti超音波診断装置（既販売装置を含む）において、診療報酬区分「D215-3超音波エラストグラフィー」の算定が可能です。

超音波エラストグラフィーによる肝硬度測定について認証を取得

超音波エラストグラフィーによる肝硬度測定について認証を取得
超音波診断装置EPIQ／Affinitiは、ストレインエラストグラフィとシアウェーブエラストグラフィについて、使用目的として肝臓の硬さについて非侵襲的に計測するものとして2018年8月29日に薬事認証を取得しています。これにより、2018年10月1日より、本機能を搭載したEPIQ／Affiniti超音波診断装置（既販売装置を含む）において、診療報酬区分「D215-3超音波エラストグラフィー」の算定が可能です。

超音波エラストグラフィーによる肝硬度測定について認証を取得

超音波診断装置EPIQ／Affinitiは、ストレインエラストグラフィとシアウェーブエラストグラフィについて、使用目的として肝臓の硬さについて非侵襲的に計測するものとして2018年8月29日に薬事認証を取得しています。これにより、2018年10月1日より、本機能を搭載したEPIQ／Affiniti超音波診断装置（既販売装置を含む）において、診療報酬区分「D215-3超音波エラストグラフィー」の算定が可能です。
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超音波エラストグラフィーによる肝硬度測定について認証を取得
超音波エラストグラフィーによる肝硬度測定について認証を取得

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超音波診断装置EPIQ／Affinitiは、ストレインエラストグラフィとシアウェーブエラストグラフィについて、使用目的として肝臓の硬さについて非侵襲的に計測するものとして2018年8月29日に薬事認証を取得しています。これにより、2018年10月1日より、本機能を搭載したEPIQ／Affiniti超音波診断装置（既販売装置を含む）において、診療報酬区分「D215-3超音波エラストグラフィー」の算定が可能です。
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  • 次世代 Auto Scanで画像最適化に貢献
  • 2D Auto Cineによるフレームの自動選択
  • ドプラ検査のワークフロー効率化を目指したAuto Doppler
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鮮明で均一性の高い画像表示に貢献するnSIGHTビームフォーミング技術

鮮明で均一性の高い画像表示に貢献するnSIGHTビームフォーミング技術

マルチステージのプレシジョンビームフォーマと超並列処理アーキテクチャにより、大量の音響データを効率的に処理します。さらに、最適化された焦点処理とデジタルビーム再構成技術を組み合わせることで、高いフレームレート、画像の均一性、深部描出性能を維持しながら、リアルタイム画像の表示をサポートします。

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マルチステージのプレシジョンビームフォーマと超並列処理アーキテクチャにより、大量の音響データを効率的に処理します。さらに、最適化された焦点処理とデジタルビーム再構成技術を組み合わせることで、高いフレームレート、画像の均一性、深部描出性能を維持しながら、リアルタイム画像の表示をサポートします。

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マルチステージのプレシジョンビームフォーマと超並列処理アーキテクチャにより、大量の音響データを効率的に処理します。さらに、最適化された焦点処理とデジタルビーム再構成技術を組み合わせることで、高いフレームレート、画像の均一性、深部描出性能を維持しながら、リアルタイム画像の表示をサポートします。
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鮮明で均一性の高い画像表示に貢献するnSIGHTビームフォーミング技術

鮮明で均一性の高い画像表示に貢献するnSIGHTビームフォーミング技術

マルチステージのプレシジョンビームフォーマと超並列処理アーキテクチャにより、大量の音響データを効率的に処理します。さらに、最適化された焦点処理とデジタルビーム再構成技術を組み合わせることで、高いフレームレート、画像の均一性、深部描出性能を維持しながら、リアルタイム画像の表示をサポートします。
次世代 Auto Scanで画像最適化に貢献
次世代 Auto Scanで画像最適化に貢献

次世代 Auto Scanで画像最適化に貢献

次世代 Auto Scan は、画像全体の均一性を向上させるとともに、各ピクセルの輝度をリアルタイムに最適化することで、より安定した画像表示を実現します。これにより、画像調整にかかるユーザーの負担を軽減し、トランスジューサの描出性能向上に貢献します。さらに、ピクセル単位でのリアルタイム最適化により、画像調整に必要なボタン操作を最大54％削減します[1]。

次世代 Auto Scanで画像最適化に貢献

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次世代 Auto Scan は、画像全体の均一性を向上させるとともに、各ピクセルの輝度をリアルタイムに最適化することで、より安定した画像表示を実現します。これにより、画像調整にかかるユーザーの負担を軽減し、トランスジューサの描出性能向上に貢献します。さらに、ピクセル単位でのリアルタイム最適化により、画像調整に必要なボタン操作を最大54％削減します[1]。

次世代 Auto Scanで画像最適化に貢献

次世代 Auto Scan は、画像全体の均一性を向上させるとともに、各ピクセルの輝度をリアルタイムに最適化することで、より安定した画像表示を実現します。これにより、画像調整にかかるユーザーの負担を軽減し、トランスジューサの描出性能向上に貢献します。さらに、ピクセル単位でのリアルタイム最適化により、画像調整に必要なボタン操作を最大54％削減します[1]。
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次世代 Auto Scanで画像最適化に貢献
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次世代 Auto Scan は、画像全体の均一性を向上させるとともに、各ピクセルの輝度をリアルタイムに最適化することで、より安定した画像表示を実現します。これにより、画像調整にかかるユーザーの負担を軽減し、トランスジューサの描出性能向上に貢献します。さらに、ピクセル単位でのリアルタイム最適化により、画像調整に必要なボタン操作を最大54％削減します[1]。
2D Auto Cineによるフレームの自動選択
2D Auto Cineによるフレームの自動選択

2D Auto Cineによるフレームの自動選択

スキャンされた2D画像を連続的に観察することで、フリーズ後に直前の画像ループの中から必要なフレームを選択し提示します。検査時の画像取得の自由度を高めるとともに、記録作業をサポートします。

2D Auto Cineによるフレームの自動選択

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スキャンされた2D画像を連続的に観察することで、フリーズ後に直前の画像ループの中から必要なフレームを選択し提示します。検査時の画像取得の自由度を高めるとともに、記録作業をサポートします。

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スキャンされた2D画像を連続的に観察することで、フリーズ後に直前の画像ループの中から必要なフレームを選択し提示します。検査時の画像取得の自由度を高めるとともに、記録作業をサポートします。
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2D Auto Cineによるフレームの自動選択
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2D Auto Cineによるフレームの自動選択

スキャンされた2D画像を連続的に観察することで、フリーズ後に直前の画像ループの中から必要なフレームを選択し提示します。検査時の画像取得の自由度を高めるとともに、記録作業をサポートします。
ドプラ検査のワークフロー効率化を目指したAuto Doppler
ドプラ検査のワークフロー効率化を目指したAuto Doppler

ドプラ検査のワークフロー効率化を目指したAuto Doppler

フロー感度と解像度を自動的に調整し、検査時の設定作業をサポートします。画像の取得に必要なステップ数を10ステップから3ステップに削減するとともに、ボタン操作回数を平均68％削減します[2]。

ドプラ検査のワークフロー効率化を目指したAuto Doppler

ドプラ検査のワークフロー効率化を目指したAuto Doppler
フロー感度と解像度を自動的に調整し、検査時の設定作業をサポートします。画像の取得に必要なステップ数を10ステップから3ステップに削減するとともに、ボタン操作回数を平均68％削減します[2]。

ドプラ検査のワークフロー効率化を目指したAuto Doppler

フロー感度と解像度を自動的に調整し、検査時の設定作業をサポートします。画像の取得に必要なステップ数を10ステップから3ステップに削減するとともに、ボタン操作回数を平均68％削減します[2]。
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ドプラ検査のワークフロー効率化を目指したAuto Doppler
ドプラ検査のワークフロー効率化を目指したAuto Doppler

ドプラ検査のワークフロー効率化を目指したAuto Doppler

フロー感度と解像度を自動的に調整し、検査時の設定作業をサポートします。画像の取得に必要なステップ数を10ステップから3ステップに削減するとともに、ボタン操作回数を平均68％削減します[2]。
肝疾患の定量評価をサポートする Auto ElastQとLFQ
肝疾患の定量評価をサポートする Auto ElastQとLFQ

肝疾患の定量評価をサポートする Auto ElastQとLFQ

フィリップスの超音波診断装置は、ストレイン法とシアウェーブ法の両方のエラストグラフィに対応しています。 ElastQ Imaging は、パルス送信技術を用いてシアウェーブの伝搬速度を測定し、組織の硬さを定量的に表示・評価するための機能です。 Auto ElastQ は、シアウェーブエラストグラフィ計測の操作を自動化します。シンプルな操作で定量評価を実施できるよう設計されており、検査ワークフローの効率化に貢献します。 肝脂肪化定量評価ツールであるLiver Fat Quantificationも使用可能で、肝疾患に関する包括的な診断をサポートします。

肝疾患の定量評価をサポートする Auto ElastQとLFQ

肝疾患の定量評価をサポートする Auto ElastQとLFQ
フィリップスの超音波診断装置は、ストレイン法とシアウェーブ法の両方のエラストグラフィに対応しています。 ElastQ Imaging は、パルス送信技術を用いてシアウェーブの伝搬速度を測定し、組織の硬さを定量的に表示・評価するための機能です。 Auto ElastQ は、シアウェーブエラストグラフィ計測の操作を自動化します。シンプルな操作で定量評価を実施できるよう設計されており、検査ワークフローの効率化に貢献します。 肝脂肪化定量評価ツールであるLiver Fat Quantificationも使用可能で、肝疾患に関する包括的な診断をサポートします。

肝疾患の定量評価をサポートする Auto ElastQとLFQ

フィリップスの超音波診断装置は、ストレイン法とシアウェーブ法の両方のエラストグラフィに対応しています。 ElastQ Imaging は、パルス送信技術を用いてシアウェーブの伝搬速度を測定し、組織の硬さを定量的に表示・評価するための機能です。 Auto ElastQ は、シアウェーブエラストグラフィ計測の操作を自動化します。シンプルな操作で定量評価を実施できるよう設計されており、検査ワークフローの効率化に貢献します。 肝脂肪化定量評価ツールであるLiver Fat Quantificationも使用可能で、肝疾患に関する包括的な診断をサポートします。
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肝疾患の定量評価をサポートする Auto ElastQとLFQ
肝疾患の定量評価をサポートする Auto ElastQとLFQ

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フィリップスの超音波診断装置は、ストレイン法とシアウェーブ法の両方のエラストグラフィに対応しています。 ElastQ Imaging は、パルス送信技術を用いてシアウェーブの伝搬速度を測定し、組織の硬さを定量的に表示・評価するための機能です。 Auto ElastQ は、シアウェーブエラストグラフィ計測の操作を自動化します。シンプルな操作で定量評価を実施できるよう設計されており、検査ワークフローの効率化に貢献します。 肝脂肪化定量評価ツールであるLiver Fat Quantificationも使用可能で、肝疾患に関する包括的な診断をサポートします。
Super Resolution MVI & Time of Arrival
Super Resolution MVI & Time of Arrival

Super Resolution MVI & Time of Arrival

Super Resolution MVI CEUSは、超解像処理技術とモーション補正技術を活用し、造影超音波画像の高精細な造影表示をサポートします。微細な血管構造や血流情報の観察に役立つ画像を提供します。 Time of Arrival Mapは、造影剤が観察領域へ流入する相対的な時間を色分けして表示する機能です。造影動態を視覚的に確認でき、画像評価をサポートします。

Super Resolution MVI & Time of Arrival

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Super Resolution MVI CEUSは、超解像処理技術とモーション補正技術を活用し、造影超音波画像の高精細な造影表示をサポートします。微細な血管構造や血流情報の観察に役立つ画像を提供します。 Time of Arrival Mapは、造影剤が観察領域へ流入する相対的な時間を色分けして表示する機能です。造影動態を視覚的に確認でき、画像評価をサポートします。

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Super Resolution MVI CEUSは、超解像処理技術とモーション補正技術を活用し、造影超音波画像の高精細な造影表示をサポートします。微細な血管構造や血流情報の観察に役立つ画像を提供します。 Time of Arrival Mapは、造影剤が観察領域へ流入する相対的な時間を色分けして表示する機能です。造影動態を視覚的に確認でき、画像評価をサポートします。
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Super Resolution MVI & Time of Arrival
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Super Resolution MVI CEUSは、超解像処理技術とモーション補正技術を活用し、造影超音波画像の高精細な造影表示をサポートします。微細な血管構造や血流情報の観察に役立つ画像を提供します。 Time of Arrival Mapは、造影剤が観察領域へ流入する相対的な時間を色分けして表示する機能です。造影動態を視覚的に確認でき、画像評価をサポートします。
MicroFlow Imaging 微細な血流情報の描出をサポート
MicroFlow Imaging 微細な血流情報の描出をサポート

MicroFlow Imaging 微細な血流情報の描出をサポート

MicroFlow Imaging（MFI）は、低流速で微弱な血流の観察をサポートする血流イメージング技術です。MFIのために設計されたアーチファクト低減技術により、高いフレームレートと高画質な2D画像を維持しながら、小血管構造の描出を支援します。

MicroFlow Imaging 微細な血流情報の描出をサポート

MicroFlow Imaging 微細な血流情報の描出をサポート
MicroFlow Imaging（MFI）は、低流速で微弱な血流の観察をサポートする血流イメージング技術です。MFIのために設計されたアーチファクト低減技術により、高いフレームレートと高画質な2D画像を維持しながら、小血管構造の描出を支援します。

MicroFlow Imaging 微細な血流情報の描出をサポート

MicroFlow Imaging（MFI）は、低流速で微弱な血流の観察をサポートする血流イメージング技術です。MFIのために設計されたアーチファクト低減技術により、高いフレームレートと高画質な2D画像を維持しながら、小血管構造の描出を支援します。
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MicroFlow Imaging 微細な血流情報の描出をサポート
MicroFlow Imaging 微細な血流情報の描出をサポート

MicroFlow Imaging 微細な血流情報の描出をサポート

MicroFlow Imaging（MFI）は、低流速で微弱な血流の観察をサポートする血流イメージング技術です。MFIのために設計されたアーチファクト低減技術により、高いフレームレートと高画質な2D画像を維持しながら、小血管構造の描出を支援します。
自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価
自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価

自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価

TOMTECを統合し、自動でのLV、LA、RVの2Dストレイン定量解析が実現。特にLVでは、AI技術（注）を活用したSmart View Slectにより解析に適切な3断面が自動で選択され、ワンボタンでGLSを求めることができます。さらに3D Auto RVおよびDynamic HeartModelにより、LV、LA、RVのボリューム評価と機能的評価のための3D定量解析も可能です。

自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価

自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価
TOMTECを統合し、自動でのLV、LA、RVの2Dストレイン定量解析が実現。特にLVでは、AI技術（注）を活用したSmart View Slectにより解析に適切な3断面が自動で選択され、ワンボタンでGLSを求めることができます。さらに3D Auto RVおよびDynamic HeartModelにより、LV、LA、RVのボリューム評価と機能的評価のための3D定量解析も可能です。

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TOMTECを統合し、自動でのLV、LA、RVの2Dストレイン定量解析が実現。特にLVでは、AI技術（注）を活用したSmart View Slectにより解析に適切な3断面が自動で選択され、ワンボタンでGLSを求めることができます。さらに3D Auto RVおよびDynamic HeartModelにより、LV、LA、RVのボリューム評価と機能的評価のための3D定量解析も可能です。
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自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価
自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価

自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価

TOMTECを統合し、自動でのLV、LA、RVの2Dストレイン定量解析が実現。特にLVでは、AI技術（注）を活用したSmart View Slectにより解析に適切な3断面が自動で選択され、ワンボタンでGLSを求めることができます。さらに3D Auto RVおよびDynamic HeartModelにより、LV、LA、RVのボリューム評価と機能的評価のための3D定量解析も可能です。
壁運動評価をサポートする Auto SWM
壁運動評価をサポートする Auto SWM

壁運動評価をサポートする Auto SWM

Auto SWMは機械学習のアルゴリムズを使用し（注）、各セグメントの壁運動スコアを算出します。効率的かつ客観的な左室壁運動評価に貢献します。

壁運動評価をサポートする Auto SWM

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Auto SWMは機械学習のアルゴリムズを使用し（注）、各セグメントの壁運動スコアを算出します。効率的かつ客観的な左室壁運動評価に貢献します。

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Auto SWMは機械学習のアルゴリムズを使用し（注）、各セグメントの壁運動スコアを算出します。効率的かつ客観的な左室壁運動評価に貢献します。
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壁運動評価をサポートする Auto SWM
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Auto SWMは機械学習のアルゴリムズを使用し（注）、各セグメントの壁運動スコアを算出します。効率的かつ客観的な左室壁運動評価に貢献します。
PureWaveクリスタル採用のトランスジューサ
PureWaveクリスタル採用のトランスジューサ

PureWaveクリスタル採用のトランスジューサ

PureWaveクリスタルテクノロジーは、高純度で均一性の高い単結晶材料を採用したトランスジューサ技術です。広帯域特性と高い送受信効率により、高品質な画像描出をサポートします[3]。

PureWaveクリスタル採用のトランスジューサ

PureWaveクリスタル採用のトランスジューサ
PureWaveクリスタルテクノロジーは、高純度で均一性の高い単結晶材料を採用したトランスジューサ技術です。広帯域特性と高い送受信効率により、高品質な画像描出をサポートします[3]。

PureWaveクリスタル採用のトランスジューサ

PureWaveクリスタルテクノロジーは、高純度で均一性の高い単結晶材料を採用したトランスジューサ技術です。広帯域特性と高い送受信効率により、高品質な画像描出をサポートします[3]。
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PureWaveクリスタル採用のトランスジューサ
PureWaveクリスタル採用のトランスジューサ

PureWaveクリスタル採用のトランスジューサ

PureWaveクリスタルテクノロジーは、高純度で均一性の高い単結晶材料を採用したトランスジューサ技術です。広帯域特性と高い送受信効率により、高品質な画像描出をサポートします[3]。
装置の強固なセキュリティ
機密性の高い患者データの保護

機密性の高い患者データの保護

世界における病院や医療機関は、所有する装置や患者データをサイバー攻撃から保護するための投資を増額しています。その結果、今後 5年間で、医療機関のサイバーセキュリティへの投資額は 650億ドルを超える見込みです。超音波診断装置は移動が容易で、有線・無線どちらの環境にも存在しています。そのため、フィリップスでは超音波診断装置におけるセキュリティの問題に高い優先度で取り組んでいます。EPIQ Elite プラットフォームは Windows 10 OS 上に構築され、強固な多層防護の原則を採用しており、5つのコア層で構成されたデータセキュリティ機能をもっています。

機密性の高い患者データの保護

機密性の高い患者データの保護
世界における病院や医療機関は、所有する装置や患者データをサイバー攻撃から保護するための投資を増額しています。その結果、今後 5年間で、医療機関のサイバーセキュリティへの投資額は 650億ドルを超える見込みです。超音波診断装置は移動が容易で、有線・無線どちらの環境にも存在しています。そのため、フィリップスでは超音波診断装置におけるセキュリティの問題に高い優先度で取り組んでいます。EPIQ Elite プラットフォームは Windows 10 OS 上に構築され、強固な多層防護の原則を採用しており、5つのコア層で構成されたデータセキュリティ機能をもっています。

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世界における病院や医療機関は、所有する装置や患者データをサイバー攻撃から保護するための投資を増額しています。その結果、今後 5年間で、医療機関のサイバーセキュリティへの投資額は 650億ドルを超える見込みです。超音波診断装置は移動が容易で、有線・無線どちらの環境にも存在しています。そのため、フィリップスでは超音波診断装置におけるセキュリティの問題に高い優先度で取り組んでいます。EPIQ Elite プラットフォームは Windows 10 OS 上に構築され、強固な多層防護の原則を採用しており、5つのコア層で構成されたデータセキュリティ機能をもっています。
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装置の強固なセキュリティ
機密性の高い患者データの保護

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世界における病院や医療機関は、所有する装置や患者データをサイバー攻撃から保護するための投資を増額しています。その結果、今後 5年間で、医療機関のサイバーセキュリティへの投資額は 650億ドルを超える見込みです。超音波診断装置は移動が容易で、有線・無線どちらの環境にも存在しています。そのため、フィリップスでは超音波診断装置におけるセキュリティの問題に高い優先度で取り組んでいます。EPIQ Elite プラットフォームは Windows 10 OS 上に構築され、強固な多層防護の原則を採用しており、5つのコア層で構成されたデータセキュリティ機能をもっています。
超音波減衰法検査の診療報酬算定に対応
超音波減衰法検査の診療報酬算定に対応（2026年8月1日）

超音波減衰法検査の診療報酬算定に対応（2026年8月1日）

超音波診断装置EPIQ／Affinitiシリーズは、肝臓の脂肪量を定性的に評価するための情報を提供するものとして、医薬品医療機器等法に基づく認証を取得しました。本装置に搭載されている「減衰イメージング（Attenuation Imaging）」は、超音波の減衰量を非侵襲的に計測する技術であり、診療報酬区分「D215-4超音波減衰法検査」の算定要件を満たしています。これにより、2026年8月1日より、本機能を搭載したEPIQ/Affiniti超音波診断装置（既販売装置を含む）において、診療報酬区分「D215-4 超音波減衰法検査」の算定が可能となりました。

超音波減衰法検査の診療報酬算定に対応（2026年8月1日）

超音波減衰法検査の診療報酬算定に対応（2026年8月1日）
超音波診断装置EPIQ／Affinitiシリーズは、肝臓の脂肪量を定性的に評価するための情報を提供するものとして、医薬品医療機器等法に基づく認証を取得しました。本装置に搭載されている「減衰イメージング（Attenuation Imaging）」は、超音波の減衰量を非侵襲的に計測する技術であり、診療報酬区分「D215-4超音波減衰法検査」の算定要件を満たしています。これにより、2026年8月1日より、本機能を搭載したEPIQ/Affiniti超音波診断装置（既販売装置を含む）において、診療報酬区分「D215-4 超音波減衰法検査」の算定が可能となりました。

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超音波診断装置EPIQ／Affinitiシリーズは、肝臓の脂肪量を定性的に評価するための情報を提供するものとして、医薬品医療機器等法に基づく認証を取得しました。本装置に搭載されている「減衰イメージング（Attenuation Imaging）」は、超音波の減衰量を非侵襲的に計測する技術であり、診療報酬区分「D215-4超音波減衰法検査」の算定要件を満たしています。これにより、2026年8月1日より、本機能を搭載したEPIQ/Affiniti超音波診断装置（既販売装置を含む）において、診療報酬区分「D215-4 超音波減衰法検査」の算定が可能となりました。
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超音波減衰法検査の診療報酬算定に対応
超音波減衰法検査の診療報酬算定に対応（2026年8月1日）

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超音波診断装置EPIQ／Affinitiシリーズは、肝臓の脂肪量を定性的に評価するための情報を提供するものとして、医薬品医療機器等法に基づく認証を取得しました。本装置に搭載されている「減衰イメージング（Attenuation Imaging）」は、超音波の減衰量を非侵襲的に計測する技術であり、診療報酬区分「D215-4超音波減衰法検査」の算定要件を満たしています。これにより、2026年8月1日より、本機能を搭載したEPIQ/Affiniti超音波診断装置（既販売装置を含む）において、診療報酬区分「D215-4 超音波減衰法検査」の算定が可能となりました。
超音波エラストグラフィーによる肝硬度測定について認証を取得
超音波エラストグラフィーによる肝硬度測定について認証を取得

超音波エラストグラフィーによる肝硬度測定について認証を取得

超音波診断装置EPIQ／Affinitiは、ストレインエラストグラフィとシアウェーブエラストグラフィについて、使用目的として肝臓の硬さについて非侵襲的に計測するものとして2018年8月29日に薬事認証を取得しています。これにより、2018年10月1日より、本機能を搭載したEPIQ／Affiniti超音波診断装置（既販売装置を含む）において、診療報酬区分「D215-3超音波エラストグラフィー」の算定が可能です。

超音波エラストグラフィーによる肝硬度測定について認証を取得

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超音波診断装置EPIQ／Affinitiは、ストレインエラストグラフィとシアウェーブエラストグラフィについて、使用目的として肝臓の硬さについて非侵襲的に計測するものとして2018年8月29日に薬事認証を取得しています。これにより、2018年10月1日より、本機能を搭載したEPIQ／Affiniti超音波診断装置（既販売装置を含む）において、診療報酬区分「D215-3超音波エラストグラフィー」の算定が可能です。

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超音波エラストグラフィーによる肝硬度測定について認証を取得
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  • [1] When comparing VM10 performance to VM7 performance.
  • [2] Philips Auto Doppler Clinical Study, Dec. 2011.
  • [3] Chen J, Panda R, Savord B. Realizing dramatic improvements in the efficiency, sensitivity and bandwidth of ultrasound transducers: Philips PureWave crystal technology. Koninklijke Philips N.V. Aug 2006
  • -
  • （注）AI技術の設計にはDeep LearningまたはMachine Learningを使用しており、実装後に自動的に装置の性能・精度は変化することはありません。
  • -
  • 販売名：超音波画像診断装置　EPIQ／Affiniti
  • 医療機器認証番号：225ADBZX00148000
  • 管理医療機器／特定保守管理医療機器

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