機密性の高い患者データの保護

世界における病院や医療機関は、所有する装置や患者データをサイバー攻撃から保護するための投資を増額しています。その結果、今後 5年間で、医療機関のサイバーセキュリティへの投資額は 650億ドルを超える見込みです。超音波診断装置は移動が容易で、有線・無線どちらの環境にも存在しています。そのため、フィリップスでは超音波診断装置におけるセキュリティの問題に高い優先度で取り組んでいます。EPIQ Elite プラットフォームは Windows 10 OS 上に構築され、強固な多層防護の原則を採用しており、5つのコア層で構成されたデータセキュリティ機能をもっています。