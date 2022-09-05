Zenition 70
フラットディテクタ搭載モバイルCアーム
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Zenition 70シリーズは低被ばくと高画質の両立、長時間にわたる複雑な手技にも対応するパワーを有しています。また、直観的なワークフローによりすべての臨床領域における手術パフォーマンスの向上に寄与します。
特長
- 指先に無限の可能性を
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指先に無限の可能性を
Cアームスタンドに搭載されたタッチスクリーンモニターは、術者とオペレーターが同じ画像を共有できるだけでなく、X線量の調節や画像処理など術中に必要なすべての操作を指先一つで直観的に行うことができます。これにより細かな部位の描出や被ばく低減を実現し、治療の質向上に寄与します。
指先に無限の可能性を
Cアームスタンドに搭載されたタッチスクリーンモニターは、術者とオペレーターが同じ画像を共有できるだけでなく、X線量の調節や画像処理など術中に必要なすべての操作を指先一つで直観的に行うことができます。これにより細かな部位の描出や被ばく低減を実現し、治療の質向上に寄与します。
Cアームスタンドに搭載されたタッチスクリーンモニターは、術者とオペレーターが同じ画像を共有できるだけでなく、X線量の調節や画像処理など術中に必要なすべての操作を指先一つで直観的に行うことができます。これにより細かな部位の描出や被ばく低減を実現し、治療の質向上に寄与します。
- すべての臨床現場に対応する次世代フラットディテクタ
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すべての臨床現場に対応する次世代フラットディテクタ
Zenition 70シリーズでは第４世代のフラットディテクタは辺縁まで歪みのない画像と、さまざまな組織に対して高品質な画像を描出することが可能です。フラットディテクタは21cm×21cm、26cm×26cm、30cm×30cmの三種類選択可能で血管内治療や脊椎手術に加え、外傷や関節などの整形外科手術、泌尿器科、外科、麻酔科など幅広い領域において最高のパフォーマンスを発揮します。
すべての臨床現場に対応する次世代フラットディテクタ
Zenition 70シリーズでは第４世代のフラットディテクタは辺縁まで歪みのない画像と、さまざまな組織に対して高品質な画像を描出することが可能です。フラットディテクタは21cm×21cm、26cm×26cm、30cm×30cmの三種類選択可能で血管内治療や脊椎手術に加え、外傷や関節などの整形外科手術、泌尿器科、外科、麻酔科など幅広い領域において最高のパフォーマンスを発揮します。
すべての臨床現場に対応する次世代フラットディテクタ
Zenition 70シリーズでは第４世代のフラットディテクタは辺縁まで歪みのない画像と、さまざまな組織に対して高品質な画像を描出することが可能です。フラットディテクタは21cm×21cm、26cm×26cm、30cm×30cmの三種類選択可能で血管内治療や脊椎手術に加え、外傷や関節などの整形外科手術、泌尿器科、外科、麻酔科など幅広い領域において最高のパフォーマンスを発揮します。
- 金属自動認識技術
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金属自動認識技術
一般的に視野内に金属などのX線高吸収体が入った場合、過線量で画像のコントラストが大きく低下し、被ばく量も増加します。MetalSmart技術は視野内に入った金属を自動認識することで、X線量を増加させることなく被写体に最適なコントラストを得ることができます。そのため、金属性デバイスを多用する整形外科領域において大きなメリットをもたらします。
金属自動認識技術
一般的に視野内に金属などのX線高吸収体が入った場合、過線量で画像のコントラストが大きく低下し、被ばく量も増加します。MetalSmart技術は視野内に入った金属を自動認識することで、X線量を増加させることなく被写体に最適なコントラストを得ることができます。そのため、金属性デバイスを多用する整形外科領域において大きなメリットをもたらします。
一般的に視野内に金属などのX線高吸収体が入った場合、過線量で画像のコントラストが大きく低下し、被ばく量も増加します。MetalSmart技術は視野内に入った金属を自動認識することで、X線量を増加させることなく被写体に最適なコントラストを得ることができます。そのため、金属性デバイスを多用する整形外科領域において大きなメリットをもたらします。
- コンパクトモニターによる快適な操作性
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コンパクトモニターによる快適な操作性
コンパクトかつ軽量なビューイングステーションは、狭い手術室間でも自由な配置と繊細な移動が可能です。2枚のモニターは、回転、折り畳み、上下動を簡便に行うことができ、術式や術者の好みに応じた自由な設置が可能です。また新たな直観的ユーザーインターフェースはモニター上での画像処理や術後のデータ処理など、術後の画像処理も快適に行えます。
コンパクトモニターによる快適な操作性
コンパクトかつ軽量なビューイングステーションは、狭い手術室間でも自由な配置と繊細な移動が可能です。2枚のモニターは、回転、折り畳み、上下動を簡便に行うことができ、術式や術者の好みに応じた自由な設置が可能です。また新たな直観的ユーザーインターフェースはモニター上での画像処理や術後のデータ処理など、術後の画像処理も快適に行えます。
コンパクトかつ軽量なビューイングステーションは、狭い手術室間でも自由な配置と繊細な移動が可能です。2枚のモニターは、回転、折り畳み、上下動を簡便に行うことができ、術式や術者の好みに応じた自由な設置が可能です。また新たな直観的ユーザーインターフェースはモニター上での画像処理や術後のデータ処理など、術後の画像処理も快適に行えます。
- 手術効率を向上させるシームレスワークフロー
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手術効率を向上させるシームレスワークフロー
Zenition 70シリーズは統一された直観的ワークフローにより、手術の効率化を追求したデザインになっています。特徴的なクリアガイドとカラーコードは、術者とオペレーターとのミスコミュニケーションを削減し、素早いポジショニングを可能にします。
手術効率を向上させるシームレスワークフロー
Zenition 70シリーズは統一された直観的ワークフローにより、手術の効率化を追求したデザインになっています。特徴的なクリアガイドとカラーコードは、術者とオペレーターとのミスコミュニケーションを削減し、素早いポジショニングを可能にします。
Zenition 70シリーズは統一された直観的ワークフローにより、手術の効率化を追求したデザインになっています。特徴的なクリアガイドとカラーコードは、術者とオペレーターとのミスコミュニケーションを削減し、素早いポジショニングを可能にします。
- 指先に無限の可能性を
- すべての臨床現場に対応する次世代フラットディテクタ
- 金属自動認識技術
- コンパクトモニターによる快適な操作性
販売名：Zenition シリーズ
医療機器認証番号 ：301AFBZX00026000
設置管理医療機器／管理医療機器
特定保守管理医療機器
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