金属自動認識技術

一般的に視野内に金属などのX線高吸収体が入った場合、過線量で画像のコントラストが大きく低下し、被ばく量も増加します。MetalSmart技術は視野内に入った金属を自動認識することで、X線量を増加させることなく被写体に最適なコントラストを得ることができます。そのため、金属性デバイスを多用する整形外科領域において大きなメリットをもたらします。