AF541 フルフェイスマスク
人工呼吸器用マスク
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AF541 フルフェイスマスクは、１つのマスクフレームでUnder-the-Noseクッション（鼻孔に当てるタイプ）とOver-the-Noseクッション（鼻と口を覆うタイプ）の2種類が使用可能です。形状の異なるクッションを交換する事でマスクによる皮膚への圧迫部位を分散させ、患者さんへの負担を軽減します。
特長
- 進化したフルフェイスマスク
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進化したフルフェイスマスク
マスクローテーションは、皮膚の圧迫部位を分散させ、褥瘡のリスクを軽減できることが実証されています¹。AF541 フルフェイスマスクは、Over-the-NoseクッションとUnder-the-Noseクッションを交換可能、皮膚への負担軽減するマスクローテーションを実現します。
マスクローテーションは、皮膚の圧迫部位を分散させ、褥瘡のリスクを軽減できることが実証されています¹。AF541 フルフェイスマスクは、Over-the-NoseクッションとUnder-the-Noseクッションを交換可能、皮膚への負担軽減するマスクローテーションを実現します。
マスクローテーションは、皮膚の圧迫部位を分散させ、褥瘡のリスクを軽減できることが実証されています¹。AF541 フルフェイスマスクは、Over-the-NoseクッションとUnder-the-Noseクッションを交換可能、皮膚への負担軽減するマスクローテーションを実現します。
- 使いやすいデザイン
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使いやすいデザイン
マスクをフレームを持ち上げたり位置の調整が容易なキャップストラップヘッドギアは、飲み物の摂取や口腔ケアの際に両手を自由に使うことが可能です。
マスクをフレームを持ち上げたり位置の調整が容易なキャップストラップヘッドギアは、飲み物の摂取や口腔ケアの際に両手を自由に使うことが可能です。
マスクをフレームを持ち上げたり位置の調整が容易なキャップストラップヘッドギアは、飲み物の摂取や口腔ケアの際に両手を自由に使うことが可能です。
- 患者の快適さに合わせて調整
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適切なマスクフィッティングをサポート
AF541 フルフェイスマスクには、容易に調整可能なフォーヘッドアジャスタ、4サイズのOver-the-Noseクッション、3サイズのUnder-the-Noseクッションを備えており、適切なフィッティングが可能です。
AF541 フルフェイスマスクには、容易に調整可能なフォーヘッドアジャスタ、4サイズのOver-the-Noseクッション、3サイズのUnder-the-Noseクッションを備えており、適切なフィッティングが可能です。
AF541 フルフェイスマスクには、容易に調整可能なフォーヘッドアジャスタ、4サイズのOver-the-Noseクッション、3サイズのUnder-the-Noseクッションを備えており、適切なフィッティングが可能です。
- しっかりと固定可能なエルボ
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しっかりと固定可能なエルボ
AF541 フルフェイスマスクのエルボはしっかりとフレームに固定することが可能です。
AF541 フルフェイスマスクのエルボはしっかりとフレームに固定することが可能です。
AF541 フルフェイスマスクのエルボはしっかりとフレームに固定することが可能です。
- 進化したフルフェイスマスク
- 使いやすいデザイン
- 患者の快適さに合わせて調整
- しっかりと固定可能なエルボ
仕様
- 製品情報
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製品情報
|販売名
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|医療機器届出番号
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- 製品情報
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製品情報
|販売名
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|医療機器届出番号
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- 1. Schallom M, et al. Pressure Ulcer Incidence in Patients Wearing Nasal-Oral Versus Full-Face NIV masks. AJCC. 2015 July;24(4).
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