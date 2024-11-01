フィットライフ トータルフェイスマスク
人工呼吸器用マスク
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フィットライフ トータルフェイスマスクは顔全体を覆う、特徴的なデザインのマスクです。顔の輪郭に沿うようにフィットするこのデザインは、素早いマスクの装着を可能にし、肌へのダメージも軽減します。さらに、ほとんどの成人に使用できるLサイズのほか、小児や顔の小さな方でも使用できるSサイズがラインナップされています。
特長
- フルフェイスマスク
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フィットライフ ヘッドギア
マスクに合わせたS、L、XLの3サイズのヘッドギアが確実なフィッティングを可能にします。
マスクに合わせたS、L、XLの3サイズのヘッドギアが確実なフィッティングを可能にします。
マスクに合わせたS、L、XLの3サイズのヘッドギアが確実なフィッティングを可能にします。
- 3つのサイズを用意
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スタンダードエルボー（SE）
呼気ポートを必要としない一般的な人工呼吸器に使用できます。
呼気ポートを必要としない一般的な人工呼吸器に使用できます。
呼気ポートを必要としない一般的な人工呼吸器に使用できます。
- 高性能ヘッドギア
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ヘッドギアクリップ
ヘッドギアを再調節することなくスピーディーなマスクの着脱を可能にします。
ヘッドギアを再調節することなくスピーディーなマスクの着脱を可能にします。
ヘッドギアを再調節することなくスピーディーなマスクの着脱を可能にします。
- 放射状拡散リークポート
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シリコンクッション
柔らかなシリコンクッションが顔の輪郭に沿ってフィットし、スピーディーな装着を可能にし快適性を高めます。
柔らかなシリコンクッションが顔の輪郭に沿ってフィットし、スピーディーな装着を可能にし快適性を高めます。
柔らかなシリコンクッションが顔の輪郭に沿ってフィットし、スピーディーな装着を可能にし快適性を高めます。
- 付属回転機構
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エントレインメントバルブ
機器からのエアフローがオフのとき、外気取入口から室内の空気を取り込みます。
機器からのエアフローがオフのとき、外気取入口から室内の空気を取り込みます。
機器からのエアフローがオフのとき、外気取入口から室内の空気を取り込みます。
- 外周シール
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呼気ポート
エントレインメントバルブ付エルボー（EE）に内蔵されている、放射状ディフュージョン呼気ポートは介護者に直接当たる呼気ガスとノイズを低減します。
エントレインメントバルブ付エルボー（EE）に内蔵されている、放射状ディフュージョン呼気ポートは介護者に直接当たる呼気ガスとノイズを低減します。
エントレインメントバルブ付エルボー（EE）に内蔵されている、放射状ディフュージョン呼気ポートは介護者に直接当たる呼気ガスとノイズを低減します。
- フルフェイスマスク
- 3つのサイズを用意
- 高性能ヘッドギア
- 放射状拡散リークポート
仕様
- JANコード
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JANコード
|サイズS
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|サイズL
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- 製品情報
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製品情報
|販売名
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|医療機器届出番号
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- JANコード
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JANコード
|サイズS
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|サイズL
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- 製品情報
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製品情報
|販売名
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|医療機器届出番号
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