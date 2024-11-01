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フィットライフ トータルフェイスマスク

人工呼吸器用マスク

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フィットライフ トータルフェイスマスクは顔全体を覆う、特徴的なデザインのマスクです。顔の輪郭に沿うようにフィットするこのデザインは、素早いマスクの装着を可能にし、肌へのダメージも軽減します。さらに、ほとんどの成人に使用できるLサイズのほか、小児や顔の小さな方でも使用できるSサイズがラインナップされています。

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特長
フルフェイスマスク

フィットライフ ヘッドギア

マスクに合わせたS、L、XLの3サイズのヘッドギアが確実なフィッティングを可能にします。

フィットライフ ヘッドギア

マスクに合わせたS、L、XLの3サイズのヘッドギアが確実なフィッティングを可能にします。

フィットライフ ヘッドギア

マスクに合わせたS、L、XLの3サイズのヘッドギアが確実なフィッティングを可能にします。
3つのサイズを用意

スタンダードエルボー（SE）

呼気ポートを必要としない一般的な人工呼吸器に使用できます。

スタンダードエルボー（SE）

呼気ポートを必要としない一般的な人工呼吸器に使用できます。

スタンダードエルボー（SE）

呼気ポートを必要としない一般的な人工呼吸器に使用できます。
高性能ヘッドギア

ヘッドギアクリップ

ヘッドギアを再調節することなくスピーディーなマスクの着脱を可能にします。

ヘッドギアクリップ

ヘッドギアを再調節することなくスピーディーなマスクの着脱を可能にします。

ヘッドギアクリップ

ヘッドギアを再調節することなくスピーディーなマスクの着脱を可能にします。
放射状拡散リークポート

シリコンクッション

柔らかなシリコンクッションが顔の輪郭に沿ってフィットし、スピーディーな装着を可能にし快適性を高めます。

シリコンクッション

柔らかなシリコンクッションが顔の輪郭に沿ってフィットし、スピーディーな装着を可能にし快適性を高めます。

シリコンクッション

柔らかなシリコンクッションが顔の輪郭に沿ってフィットし、スピーディーな装着を可能にし快適性を高めます。
付属回転機構

エントレインメントバルブ

機器からのエアフローがオフのとき、外気取入口から室内の空気を取り込みます。

エントレインメントバルブ

機器からのエアフローがオフのとき、外気取入口から室内の空気を取り込みます。

エントレインメントバルブ

機器からのエアフローがオフのとき、外気取入口から室内の空気を取り込みます。
外周シール

呼気ポート

エントレインメントバルブ付エルボー（EE）に内蔵されている、放射状ディフュージョン呼気ポートは介護者に直接当たる呼気ガスとノイズを低減します。

呼気ポート

エントレインメントバルブ付エルボー（EE）に内蔵されている、放射状ディフュージョン呼気ポートは介護者に直接当たる呼気ガスとノイズを低減します。

呼気ポート

エントレインメントバルブ付エルボー（EE）に内蔵されている、放射状ディフュージョン呼気ポートは介護者に直接当たる呼気ガスとノイズを低減します。
  • フルフェイスマスク
  • 3つのサイズを用意
  • 高性能ヘッドギア
  • 放射状拡散リークポート
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フルフェイスマスク

フィットライフ ヘッドギア

マスクに合わせたS、L、XLの3サイズのヘッドギアが確実なフィッティングを可能にします。

フィットライフ ヘッドギア

マスクに合わせたS、L、XLの3サイズのヘッドギアが確実なフィッティングを可能にします。

フィットライフ ヘッドギア

マスクに合わせたS、L、XLの3サイズのヘッドギアが確実なフィッティングを可能にします。
3つのサイズを用意

スタンダードエルボー（SE）

呼気ポートを必要としない一般的な人工呼吸器に使用できます。

スタンダードエルボー（SE）

呼気ポートを必要としない一般的な人工呼吸器に使用できます。

スタンダードエルボー（SE）

呼気ポートを必要としない一般的な人工呼吸器に使用できます。
高性能ヘッドギア

ヘッドギアクリップ

ヘッドギアを再調節することなくスピーディーなマスクの着脱を可能にします。

ヘッドギアクリップ

ヘッドギアを再調節することなくスピーディーなマスクの着脱を可能にします。

ヘッドギアクリップ

ヘッドギアを再調節することなくスピーディーなマスクの着脱を可能にします。
放射状拡散リークポート

シリコンクッション

柔らかなシリコンクッションが顔の輪郭に沿ってフィットし、スピーディーな装着を可能にし快適性を高めます。

シリコンクッション

柔らかなシリコンクッションが顔の輪郭に沿ってフィットし、スピーディーな装着を可能にし快適性を高めます。

シリコンクッション

柔らかなシリコンクッションが顔の輪郭に沿ってフィットし、スピーディーな装着を可能にし快適性を高めます。
付属回転機構

エントレインメントバルブ

機器からのエアフローがオフのとき、外気取入口から室内の空気を取り込みます。

エントレインメントバルブ

機器からのエアフローがオフのとき、外気取入口から室内の空気を取り込みます。

エントレインメントバルブ

機器からのエアフローがオフのとき、外気取入口から室内の空気を取り込みます。
外周シール

呼気ポート

エントレインメントバルブ付エルボー（EE）に内蔵されている、放射状ディフュージョン呼気ポートは介護者に直接当たる呼気ガスとノイズを低減します。

呼気ポート

エントレインメントバルブ付エルボー（EE）に内蔵されている、放射状ディフュージョン呼気ポートは介護者に直接当たる呼気ガスとノイズを低減します。

呼気ポート

エントレインメントバルブ付エルボー（EE）に内蔵されている、放射状ディフュージョン呼気ポートは介護者に直接当たる呼気ガスとノイズを低減します。

仕様

JANコード
JANコード
サイズS
  • 4582214257532
サイズL
  • 4582214257549
製品情報
製品情報
販売名
  • フィットライフ　トータルフェイスマスク
医療機器届出番号
  • 製造販売届出番号：13B1X00221000088
JANコード
JANコード
サイズS
  • 4582214257532
サイズL
  • 4582214257549
製品情報
製品情報
販売名
  • フィットライフ　トータルフェイスマスク
医療機器届出番号
  • 製造販売届出番号：13B1X00221000088
すべての仕様を見る
JANコード
JANコード
サイズS
  • 4582214257532
サイズL
  • 4582214257549
製品情報
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販売名
  • フィットライフ　トータルフェイスマスク
医療機器届出番号
  • 製造販売届出番号：13B1X00221000088

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