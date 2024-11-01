フィットライフ トータルフェイスマスク 人工呼吸器用マスク

フィットライフ トータルフェイスマスクは顔全体を覆う、特徴的なデザインのマスクです。顔の輪郭に沿うようにフィットするこのデザインは、素早いマスクの装着を可能にし、肌へのダメージも軽減します。さらに、ほとんどの成人に使用できるLサイズのほか、小児や顔の小さな方でも使用できるSサイズがラインナップされています。