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オプティチャンバーダイアモンド

呼吸ガス混合器

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オプティチャンバーダイアモンドは加圧噴霧式定量吸入器(pMDI)による吸入を行うための補助器具(スペーサー)です。子どもにも成人にも使用しやすく設計されています。

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特長
抵抗の少ないバルブ

帯電防止素材を使用

帯電防止素材を使用し、帯電による薬剤のチャンバー内への残留を低減させます。

帯電防止素材を使用

帯電防止素材を使用し、帯電による薬剤のチャンバー内への残留を低減させます。

帯電防止素材を使用

帯電防止素材を使用し、帯電による薬剤のチャンバー内への残留を低減させます。
分解が簡単

子どもにも成人にも使用しやすい設計

マウスピースに段差を設けて、子供にも成人にも使用しやすく設計されています。

子どもにも成人にも使用しやすい設計

マウスピースに段差を設けて、子供にも成人にも使用しやすく設計されています。

子どもにも成人にも使用しやすい設計

マウスピースに段差を設けて、子供にも成人にも使用しやすく設計されています。
非常に見やすい呼気バルブ

適切な吸入をサポート

吸気速度が速いとアラーム音が鳴り、適切な呼吸をサポートします。

適切な吸入をサポート

吸気速度が速いとアラーム音が鳴り、適切な呼吸をサポートします。

適切な吸入をサポート

吸気速度が速いとアラーム音が鳴り、適切な呼吸をサポートします。
静電気防止チャンバ

分解可能

分解でき、温水や中性洗剤で洗浄が行えます。

分解可能

分解でき、温水や中性洗剤で洗浄が行えます。

分解可能

分解でき、温水や中性洗剤で洗浄が行えます。
  • 抵抗の少ないバルブ
  • 分解が簡単
  • 非常に見やすい呼気バルブ
  • 静電気防止チャンバ
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抵抗の少ないバルブ

帯電防止素材を使用

帯電防止素材を使用し、帯電による薬剤のチャンバー内への残留を低減させます。

帯電防止素材を使用

帯電防止素材を使用し、帯電による薬剤のチャンバー内への残留を低減させます。

帯電防止素材を使用

帯電防止素材を使用し、帯電による薬剤のチャンバー内への残留を低減させます。
分解が簡単

子どもにも成人にも使用しやすい設計

マウスピースに段差を設けて、子供にも成人にも使用しやすく設計されています。

子どもにも成人にも使用しやすい設計

マウスピースに段差を設けて、子供にも成人にも使用しやすく設計されています。

子どもにも成人にも使用しやすい設計

マウスピースに段差を設けて、子供にも成人にも使用しやすく設計されています。
非常に見やすい呼気バルブ

適切な吸入をサポート

吸気速度が速いとアラーム音が鳴り、適切な呼吸をサポートします。

適切な吸入をサポート

吸気速度が速いとアラーム音が鳴り、適切な呼吸をサポートします。

適切な吸入をサポート

吸気速度が速いとアラーム音が鳴り、適切な呼吸をサポートします。
静電気防止チャンバ

分解可能

分解でき、温水や中性洗剤で洗浄が行えます。

分解可能

分解でき、温水や中性洗剤で洗浄が行えます。

分解可能

分解でき、温水や中性洗剤で洗浄が行えます。

仕様

製品仕様
製品仕様
寸法
  • 14.2(長さ) x 4.7(直径) cm
重量
  • 58 g
製品情報
製品情報
販売名
  • JANコード
医療機器届出番号
  • 13B1X00221000095
オプティチャンバーダイアモンド
  • 4582214260952
製品仕様
製品仕様
寸法
  • 14.2(長さ) x 4.7(直径) cm
重量
  • 58 g
製品情報
製品情報
販売名
  • JANコード
医療機器届出番号
  • 13B1X00221000095
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製品仕様
製品仕様
寸法
  • 14.2(長さ) x 4.7(直径) cm
重量
  • 58 g
製品情報
製品情報
販売名
  • JANコード
医療機器届出番号
  • 13B1X00221000095
オプティチャンバーダイアモンド
  • 4582214260952

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