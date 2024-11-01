オプティチャンバーダイアモンド
呼吸ガス混合器
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オプティチャンバーダイアモンドは加圧噴霧式定量吸入器(pMDI)による吸入を行うための補助器具(スペーサー)です。子どもにも成人にも使用しやすく設計されています。
特長
- 抵抗の少ないバルブ
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帯電防止素材を使用
帯電防止素材を使用し、帯電による薬剤のチャンバー内への残留を低減させます。
帯電防止素材を使用し、帯電による薬剤のチャンバー内への残留を低減させます。
帯電防止素材を使用し、帯電による薬剤のチャンバー内への残留を低減させます。
- 分解が簡単
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子どもにも成人にも使用しやすい設計
マウスピースに段差を設けて、子供にも成人にも使用しやすく設計されています。
マウスピースに段差を設けて、子供にも成人にも使用しやすく設計されています。
マウスピースに段差を設けて、子供にも成人にも使用しやすく設計されています。
- 非常に見やすい呼気バルブ
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適切な吸入をサポート
吸気速度が速いとアラーム音が鳴り、適切な呼吸をサポートします。
吸気速度が速いとアラーム音が鳴り、適切な呼吸をサポートします。
吸気速度が速いとアラーム音が鳴り、適切な呼吸をサポートします。
- 静電気防止チャンバ
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分解可能
分解でき、温水や中性洗剤で洗浄が行えます。
- 抵抗の少ないバルブ
- 分解が簡単
- 非常に見やすい呼気バルブ
- 静電気防止チャンバ
仕様
- 製品仕様
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製品仕様
|寸法
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|重量
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- 製品情報
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製品情報
|販売名
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|医療機器届出番号
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|オプティチャンバーダイアモンド
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- 製品仕様
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製品仕様
|寸法
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|重量
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- 製品情報
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製品情報
|販売名
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|医療機器届出番号
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