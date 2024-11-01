ピコネーザルマスク
人工呼吸器用マスク
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ピコネーザルマスクは、構成パーツを少なくすることで、組み立て、分解から装着までがより容易に。
また軽量化により装着時のわずらわしさを軽減したマスクです。
特長
- ピコクッションでより簡便なフィッティングをサポート
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ピコクッションでより簡便なフィッティングをサポート
ピコクッションは2枚のフラップで密閉性と安定性を両立。患者さんの鼻の形に合わせて適切にフィットし、リークを抑えます。
ピコクッションでより簡便なフィッティングをサポート
ピコクッションは2枚のフラップで密閉性と安定性を両立。患者さんの鼻の形に合わせて適切にフィットし、リークを抑えます。
ピコクッションでより簡便なフィッティングをサポート
ピコクッションは2枚のフラップで密閉性と安定性を両立。患者さんの鼻の形に合わせて適切にフィットし、リークを抑えます。
- 選べる3種類のクッション
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選べる3種類のクッション
S／M、L、XL の3サイズのクッションより選択いただけます。 (※クッションサイズは、鼻の幅を目安に選択してください。)
選べる3種類のクッション
S／M、L、XL の3サイズのクッションより選択いただけます。 (※クッションサイズは、鼻の幅を目安に選択してください。)
S／M、L、XL の3サイズのクッションより選択いただけます。 (※クッションサイズは、鼻の幅を目安に選択してください。)
- 少ないパーツで実現したシンプルデザイン
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少ないパーツで実現したシンプルデザイン
ピコネーザルマスクは、構成パーツが少なく組み立て、分解から装着まで容易におこなうことができます。マスクフィッティングに必要な手順を減らし、軽量化により装着時のわずらわしさを軽減します。
ピコネーザルマスクは、構成パーツが少なく組み立て、分解から装着まで容易におこなうことができます。マスクフィッティングに必要な手順を減らし、軽量化により装着時のわずらわしさを軽減します。
ピコネーザルマスクは、構成パーツが少なく組み立て、分解から装着まで容易におこなうことができます。マスクフィッティングに必要な手順を減らし、軽量化により装着時のわずらわしさを軽減します。
- ピコクッションでより簡便なフィッティングをサポート
- 選べる3種類のクッション
- 少ないパーツで実現したシンプルデザイン
仕様
- JANコード
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JANコード
|サイズS/M
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|サイズL
|
|サイズXL
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- 製品情報
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製品情報
|販売名
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|医療機器届出番号
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- JANコード
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JANコード
|サイズS/M
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|サイズL
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- 製品情報
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製品情報
|販売名
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|医療機器届出番号
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