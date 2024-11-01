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ピコネーザルマスク

人工呼吸器用マスク

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ピコネーザルマスクは、構成パーツを少なくすることで、組み立て、分解から装着までがより容易に。 また軽量化により装着時のわずらわしさを軽減したマスクです。

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ピコクッションでより簡便なフィッティングをサポート
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ピコクッションは2枚のフラップで密閉性と安定性を両立。患者さんの鼻の形に合わせて適切にフィットし、リークを抑えます。

ピコクッションでより簡便なフィッティングをサポート

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ピコクッションは2枚のフラップで密閉性と安定性を両立。患者さんの鼻の形に合わせて適切にフィットし、リークを抑えます。

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選べる3種類のクッション
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S／M、L、XL の3サイズのクッションより選択いただけます。 (※クッションサイズは、鼻の幅を目安に選択してください。)

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少ないパーツで実現したシンプルデザイン

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ピコネーザルマスクは、構成パーツが少なく組み立て、分解から装着まで容易におこなうことができます。マスクフィッティングに必要な手順を減らし、軽量化により装着時のわずらわしさを軽減します。

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ピコネーザルマスクは、構成パーツが少なく組み立て、分解から装着まで容易におこなうことができます。マスクフィッティングに必要な手順を減らし、軽量化により装着時のわずらわしさを軽減します。

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少ないパーツで実現したシンプルデザイン

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ピコネーザルマスクは、構成パーツが少なく組み立て、分解から装着まで容易におこなうことができます。マスクフィッティングに必要な手順を減らし、軽量化により装着時のわずらわしさを軽減します。

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ピコネーザルマスクは、構成パーツが少なく組み立て、分解から装着まで容易におこなうことができます。マスクフィッティングに必要な手順を減らし、軽量化により装着時のわずらわしさを軽減します。

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仕様

JANコード
JANコード
サイズS/M
  • 4582214269733
サイズL
  • 4582214269740
サイズXL
  • 4582214269757
製品情報
製品情報
販売名
  • ピコネーザルマスク
医療機器届出番号
  • 13B1X00221000105
JANコード
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サイズS/M
  • 4582214269733
サイズL
  • 4582214269740
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販売名
  • ピコネーザルマスク
医療機器届出番号
  • 13B1X00221000105
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JANコード
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サイズS/M
  • 4582214269733
サイズL
  • 4582214269740
サイズXL
  • 4582214269757
製品情報
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販売名
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医療機器届出番号
  • 13B1X00221000105

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