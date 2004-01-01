Image Management System
デジタル画像管理ソリューション
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画像管理システム（IMS）は、病理画像ビューアーとサーバーおよびストレージアプリケーションで構成され、病理検査室の効率性と有効性を高めるよう設計されています。オープンで拡張性の高い設計と新しいユーザーインタフェースにより、ワークフローやITインフラ環境に統合されます。IMSは、全スライド画像（WSI）や肉眼画像を含む画像リポジトリ、包括的なLIS統合、ネットワーキング、セキュリティ、監査証跡、アーカイブ機能を管理します。情報やリソースへ簡単にアクセスできるため、デジタル症例レビューを強化できます。
特長
- LIS-IMS間の双方向統合
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LIS-IMS間の双方向統合
双方向LIS-IMS統合により、患者データを効率的なワークフローで一元管理します。更新されたビューアーは症例レビュー、学際的な患者データへのアクセス、およびコラボレーションを可能にします。LISワークリストからのIMSの起動やシステム間の症例関連臨床データの同期化を実行できます。
LIS-IMS間の双方向統合
双方向LIS-IMS統合により、患者データを効率的なワークフローで一元管理します。更新されたビューアーは症例レビュー、学際的な患者データへのアクセス、およびコラボレーションを可能にします。LISワークリストからのIMSの起動やシステム間の症例関連臨床データの同期化を実行できます。
双方向LIS-IMS統合により、患者データを効率的なワークフローで一元管理します。更新されたビューアーは症例レビュー、学際的な患者データへのアクセス、およびコラボレーションを可能にします。LISワークリストからのIMSの起動やシステム間の症例関連臨床データの同期化を実行できます。
- オープンでスケーラブルなソリューションによる仮想ネットワークの構築
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オープンでスケーラブルなソリューションによる仮想ネットワークの構築
チームは、組織間やサイト間で患者中心の組織学データを簡単に共有できるスケーラブルなソリューションにアクセスできます。新しい場所とユーザーを追加するだけで、ラボ間の仮想ネットワークを構築できます。IMSは、お客様に合わせた拡張性の高い階層化されたサーバーとストレージオプションを提供しており、ニーズに合わせて3種類のストレージプランから選択できます。オープンプラットフォームは、ニーズや優先順位の変化に応じて新たな相互運用性オプションを実現します。本システムは、複数のLIS、幅広いハードウェア、サードパーティ製スキャナ、および画像解析ソフトウェアとのシンプルなインタフェースとして機能します。
オープンでスケーラブルなソリューションによる仮想ネットワークの構築
チームは、組織間やサイト間で患者中心の組織学データを簡単に共有できるスケーラブルなソリューションにアクセスできます。新しい場所とユーザーを追加するだけで、ラボ間の仮想ネットワークを構築できます。IMSは、お客様に合わせた拡張性の高い階層化されたサーバーとストレージオプションを提供しており、ニーズに合わせて3種類のストレージプランから選択できます。オープンプラットフォームは、ニーズや優先順位の変化に応じて新たな相互運用性オプションを実現します。本システムは、複数のLIS、幅広いハードウェア、サードパーティ製スキャナ、および画像解析ソフトウェアとのシンプルなインタフェースとして機能します。
オープンでスケーラブルなソリューションによる仮想ネットワークの構築
チームは、組織間やサイト間で患者中心の組織学データを簡単に共有できるスケーラブルなソリューションにアクセスできます。新しい場所とユーザーを追加するだけで、ラボ間の仮想ネットワークを構築できます。IMSは、お客様に合わせた拡張性の高い階層化されたサーバーとストレージオプションを提供しており、ニーズに合わせて3種類のストレージプランから選択できます。オープンプラットフォームは、ニーズや優先順位の変化に応じて新たな相互運用性オプションを実現します。本システムは、複数のLIS、幅広いハードウェア、サードパーティ製スキャナ、および画像解析ソフトウェアとのシンプルなインタフェースとして機能します。
- デジタルワークフローの効率化によるユーザーエクスペリエンスの向上
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デジタルワークフローの効率化によるユーザーエクスペリエンスの向上
IMSは測定、アノテーション、コラボレーション、アーカイブ管理用の特殊ツールを提供します。高速のスライド間移行を使用して症例を迅速にレビューし、ワンクリックのコラボレーション接続を使用して、症例について協議できます。症例の詳細はデジタルスライドトレイで表示され、アナログのスライドトレイのようにスライドが整理されます。これには、症例に関連する文書、肉眼所見画像、症例に特有のメモが含まれます。このスライド概要には、閲覧されたスライドや、アノテーションが付けられたスライド、追加のスライドのオーダーの有無などを表示できます。役割ベースのユーザー固有の症例リストとともに、関連する患者データおよびメモにアクセスできます。
デジタルワークフローの効率化によるユーザーエクスペリエンスの向上
IMSは測定、アノテーション、コラボレーション、アーカイブ管理用の特殊ツールを提供します。高速のスライド間移行を使用して症例を迅速にレビューし、ワンクリックのコラボレーション接続を使用して、症例について協議できます。症例の詳細はデジタルスライドトレイで表示され、アナログのスライドトレイのようにスライドが整理されます。これには、症例に関連する文書、肉眼所見画像、症例に特有のメモが含まれます。このスライド概要には、閲覧されたスライドや、アノテーションが付けられたスライド、追加のスライドのオーダーの有無などを表示できます。役割ベースのユーザー固有の症例リストとともに、関連する患者データおよびメモにアクセスできます。
デジタルワークフローの効率化によるユーザーエクスペリエンスの向上
IMSは測定、アノテーション、コラボレーション、アーカイブ管理用の特殊ツールを提供します。高速のスライド間移行を使用して症例を迅速にレビューし、ワンクリックのコラボレーション接続を使用して、症例について協議できます。症例の詳細はデジタルスライドトレイで表示され、アナログのスライドトレイのようにスライドが整理されます。これには、症例に関連する文書、肉眼所見画像、症例に特有のメモが含まれます。このスライド概要には、閲覧されたスライドや、アノテーションが付けられたスライド、追加のスライドのオーダーの有無などを表示できます。役割ベースのユーザー固有の症例リストとともに、関連する患者データおよびメモにアクセスできます。
- 専用のスライドビューアによる組織分析の向上
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専用のスライドビューアによる組織分析の向上
専用のスライドビューアには豊富なツールが含まれており、アノテーションの付加や、正確な測定が可能です。これにより、病理医は組織を簡単にナビゲートすることができます。組織の特徴がハイライト表示されたギャラリーを作成し、ボタンをクリックするだけでいつでも戻ることができます。また、スライドにタグを付け、腫瘍ボードやパネルディスカッションなどの後続のワークフローでフォローできます。Smart Workflowアルゴリズムには、自動画像位置合わせ、組織検出、組織表示およびワンクリックで行えるナビゲーション機能などがあります。ショートカットキーは、ワークフローと生産性の向上に役立ちます。
専用のスライドビューアによる組織分析の向上
専用のスライドビューアには豊富なツールが含まれており、アノテーションの付加や、正確な測定が可能です。これにより、病理医は組織を簡単にナビゲートすることができます。組織の特徴がハイライト表示されたギャラリーを作成し、ボタンをクリックするだけでいつでも戻ることができます。また、スライドにタグを付け、腫瘍ボードやパネルディスカッションなどの後続のワークフローでフォローできます。Smart Workflowアルゴリズムには、自動画像位置合わせ、組織検出、組織表示およびワンクリックで行えるナビゲーション機能などがあります。ショートカットキーは、ワークフローと生産性の向上に役立ちます。
専用のスライドビューアには豊富なツールが含まれており、アノテーションの付加や、正確な測定が可能です。これにより、病理医は組織を簡単にナビゲートすることができます。組織の特徴がハイライト表示されたギャラリーを作成し、ボタンをクリックするだけでいつでも戻ることができます。また、スライドにタグを付け、腫瘍ボードやパネルディスカッションなどの後続のワークフローでフォローできます。Smart Workflowアルゴリズムには、自動画像位置合わせ、組織検出、組織表示およびワンクリックで行えるナビゲーション機能などがあります。ショートカットキーは、ワークフローと生産性の向上に役立ちます。
- リアルタイムのコラボレーションと症例共有の強化
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リアルタイムのコラボレーションと症例共有の強化
リアルタイムコラボレーションツールを使用すると、世界のどこからでも仲間とつながることができます。マルチヘッド顕微鏡のように、同時にスライドの表示を共有します。参加者はアノテーションツールや測定ツールなどの画面コントロールを共有し、連携して症例分析をすることができます。
リアルタイムのコラボレーションと症例共有の強化
リアルタイムコラボレーションツールを使用すると、世界のどこからでも仲間とつながることができます。マルチヘッド顕微鏡のように、同時にスライドの表示を共有します。参加者はアノテーションツールや測定ツールなどの画面コントロールを共有し、連携して症例分析をすることができます。
リアルタイムコラボレーションツールを使用すると、世界のどこからでも仲間とつながることができます。マルチヘッド顕微鏡のように、同時にスライドの表示を共有します。参加者はアノテーションツールや測定ツールなどの画面コントロールを共有し、連携して症例分析をすることができます。
- デジタル病理診断画像を柔軟に保存
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デジタル病理診断画像を柔軟に保存
病理画像管理は、カスタマイズ可能なオンプレミスストレージ構成や、安全なクラウドベースのアーカイブとの組み合わせなど、多様なニーズに合わせて調整可能です。Philips IntelliSite Pathology Solutionは、LIS相互運用性、ネットワークの柔軟性、既存システムとの統合を備えた堅牢なリポジトリ管理を提供します。例えば、パートナーであるAWSとの連携によるクラウドデータサービスは、スケーラブルで費用対効果の高いストレージを実現し、即時アクセス、長期保存、AIを活用した統合診断の基盤を提供します。**
デジタル病理診断画像を柔軟に保存
病理画像管理は、カスタマイズ可能なオンプレミスストレージ構成や、安全なクラウドベースのアーカイブとの組み合わせなど、多様なニーズに合わせて調整可能です。Philips IntelliSite Pathology Solutionは、LIS相互運用性、ネットワークの柔軟性、既存システムとの統合を備えた堅牢なリポジトリ管理を提供します。例えば、パートナーであるAWSとの連携によるクラウドデータサービスは、スケーラブルで費用対効果の高いストレージを実現し、即時アクセス、長期保存、AIを活用した統合診断の基盤を提供します。**
病理画像管理は、カスタマイズ可能なオンプレミスストレージ構成や、安全なクラウドベースのアーカイブとの組み合わせなど、多様なニーズに合わせて調整可能です。Philips IntelliSite Pathology Solutionは、LIS相互運用性、ネットワークの柔軟性、既存システムとの統合を備えた堅牢なリポジトリ管理を提供します。例えば、パートナーであるAWSとの連携によるクラウドデータサービスは、スケーラブルで費用対効果の高いストレージを実現し、即時アクセス、長期保存、AIを活用した統合診断の基盤を提供します。**
- ユーザーエクスペリエンスと生産性の向上
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ユーザーエクスペリエンスと生産性の向上
画像管理システムは、デジタルスライドを管理、レビュー、分析するためのゲートウェイです。この次世代ソフトウェアは、日々の症例件数管理、症例や画像のナビゲーション、仲間との連携を最適化するツールを備えています。機能豊富なビューアからスライド全体像（WSI）にアクセスでき、合理的かつ使用しやすい診断ワークフローが実現します。
ユーザーエクスペリエンスと生産性の向上
画像管理システムは、デジタルスライドを管理、レビュー、分析するためのゲートウェイです。この次世代ソフトウェアは、日々の症例件数管理、症例や画像のナビゲーション、仲間との連携を最適化するツールを備えています。機能豊富なビューアからスライド全体像（WSI）にアクセスでき、合理的かつ使用しやすい診断ワークフローが実現します。
画像管理システムは、デジタルスライドを管理、レビュー、分析するためのゲートウェイです。この次世代ソフトウェアは、日々の症例件数管理、症例や画像のナビゲーション、仲間との連携を最適化するツールを備えています。機能豊富なビューアからスライド全体像（WSI）にアクセスでき、合理的かつ使用しやすい診断ワークフローが実現します。
- 業務の管理がより簡単に
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業務の管理がより簡単に
IMSにより、デジタル症例の整理、レビュー、管理、表示が容易に行えるようになり、個人のワークリストを円滑に整理して、用途に合わせて整理、分類できます。そのため、状態や、患者名、症例あたりのスライド数、組織タイプなどの症例関連情報に基づいて、症例を簡単に区別できます。高度な検索とフィルタ機能を使用すれば、適切な症例をすばやく見つけることができます。
業務の管理がより簡単に
IMSにより、デジタル症例の整理、レビュー、管理、表示が容易に行えるようになり、個人のワークリストを円滑に整理して、用途に合わせて整理、分類できます。そのため、状態や、患者名、症例あたりのスライド数、組織タイプなどの症例関連情報に基づいて、症例を簡単に区別できます。高度な検索とフィルタ機能を使用すれば、適切な症例をすばやく見つけることができます。
IMSにより、デジタル症例の整理、レビュー、管理、表示が容易に行えるようになり、個人のワークリストを円滑に整理して、用途に合わせて整理、分類できます。そのため、状態や、患者名、症例あたりのスライド数、組織タイプなどの症例関連情報に基づいて、症例を簡単に区別できます。高度な検索とフィルタ機能を使用すれば、適切な症例をすばやく見つけることができます。
- AIの機能を追加
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AIの機能を追加
Philips IntelliSite Pathology Solutionは、画像データやその他の関連データを安全かつ確実に共有できるオープンプラットフォームとして設計されており、サードパーティ製AIアプリケーションとの相互運用性を提供します*
AIの機能を追加
Philips IntelliSite Pathology Solutionは、画像データやその他の関連データを安全かつ確実に共有できるオープンプラットフォームとして設計されており、サードパーティ製AIアプリケーションとの相互運用性を提供します*
Philips IntelliSite Pathology Solutionは、画像データやその他の関連データを安全かつ確実に共有できるオープンプラットフォームとして設計されており、サードパーティ製AIアプリケーションとの相互運用性を提供します*
- LIS-IMS間の双方向統合
- オープンでスケーラブルなソリューションによる仮想ネットワークの構築
- デジタルワークフローの効率化によるユーザーエクスペリエンスの向上
- 専用のスライドビューアによる組織分析の向上
仕様
- IMSアプリケーションサーバーおよびストレージ
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IMSアプリケーションサーバーおよびストレージ
|CPU
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|RAM
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|保管時
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|病院へのネットワーク接続
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|スキャナへのネットワーク接続
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最大2台のスキャナ用イーサネット（1 GB/s）x 1
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3台以上のスキャナ用（10 GB/s）x 1
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1台のスキャナ用（RAW出力対応）（10 GB/s）x 1
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アーカイブシステム向け（オプション）：10 GB/s イーサネット x 1
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ネットワーク共有向け（オプション）：10 GB/s イーサネット x 1
- IMS Viewerソフトウェアを実行するためのクライアントコンピュータの最小要件
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IMS Viewerソフトウェアを実行するためのクライアントコンピュータの最小要件
|CPU
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|RAM
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|接続
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|ビデオカード
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- クライアント側のコンピュータのソフトウェア要件
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クライアント側のコンピュータのソフトウェア要件
|オペレーティングシステム
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|HTML 5標準をサポートするブラウザソフトウェア
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|その他のソフトウェア
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- IMSアプリケーションサーバーおよびストレージ
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IMSアプリケーションサーバーおよびストレージ
|CPU
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|RAM
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- IMS Viewerソフトウェアを実行するためのクライアントコンピュータの最小要件
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IMS Viewerソフトウェアを実行するためのクライアントコンピュータの最小要件
|CPU
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|RAM
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- Philips Digital Pathologyソリューションは、次の製品群で構成されます：病理診断スキャナ第2世代 ・画像管理システムビューア ・画像管理システムアプリケーションサーバーおよびストレージソフトウェア ・IVDソリューションで検証済みの高品質27インチモニター（米国のみ）
- *PIPSはiSyntaxファイルを有効化し、ソフトウェア開発キット（SDK）を使用してサードパーティ企業がこれをAI機能として使用できるようにします。
- Philips IntelliSite Pathology Solutionは、2017年4月5日に制定された欧州議会および理事会の体外診断用医療機器規則（IVDR）（EU）201 7/746に準拠しています。
- **AWSからのサードパーティによる主張であり、すべての市場に適用されるわけではなく、随時更新される場合があります。本ソリューションの機能と利点は、お客様固有の設定と使用状況によって異なります。入手方法については、当社担当営業にご確認ください。
- ソフトウェア開発キット（SDK）およびファイルビューアは、診断、モニタリング、治療の目的、またいかなる方法における通常の医療業務を目的としたものではありません。
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