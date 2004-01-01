デジタルワークフローの効率化によるユーザーエクスペリエンスの向上

IMSは測定、アノテーション、コラボレーション、アーカイブ管理用の特殊ツールを提供します。高速のスライド間移行を使用して症例を迅速にレビューし、ワンクリックのコラボレーション接続を使用して、症例について協議できます。症例の詳細はデジタルスライドトレイで表示され、アナログのスライドトレイのようにスライドが整理されます。これには、症例に関連する文書、肉眼所見画像、症例に特有のメモが含まれます。このスライド概要には、閲覧されたスライドや、アノテーションが付けられたスライド、追加のスライドのオーダーの有無などを表示できます。役割ベースのユーザー固有の症例リストとともに、関連する患者データおよびメモにアクセスできます。