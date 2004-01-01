Masimo SedLine Brain Function Monitoring Module
モニタリングモジュール
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Masimo SedLineは、手術室やICUで麻酔下および鎮静下患者の脳状態評価を支援します。4チャネルの前頭部EEG波形を捕捉し、選択したIntelliVue®モニタに、これらの波形とともに、処理済みEEGパラメータの一種である高度な患者状態指数（PSi：Patient State Index）を表示します。
特長
- 継続的なEEG解析
-
情報に基づき、確信を持って麻酔の判断を行う。
手術室やICUのIntelliVueモニタとMasimo SedLine EEGシステムを統合すると、鎮静下の患者に適切な量の麻酔が投与されているかをより正確に評価できます。麻酔の量が多すぎると術後悪心、不快感、永続的負傷、またはそれ以上に深刻な状態を引き起こすおそれがあります。逆に麻酔の量が少なすぎると早期覚醒を招き、直近の手術の幻覚が繰り返される可能性があり（PTSD）、訴訟につながるおそれもあります。Masimo SedLineは患者のEEGを継続的に解析し、鎮静深度をより正確に判断できるようにします。
手術室やICUのIntelliVueモニタとMasimo SedLine EEGシステムを統合すると、鎮静下の患者に適切な量の麻酔が投与されているかをより正確に評価できます。麻酔の量が多すぎると術後悪心、不快感、永続的負傷、またはそれ以上に深刻な状態を引き起こすおそれがあります。逆に麻酔の量が少なすぎると早期覚醒を招き、直近の手術の幻覚が繰り返される可能性があり（PTSD）、訴訟につながるおそれもあります。Masimo SedLineは患者のEEGを継続的に解析し、鎮静深度をより正確に判断できるようにします。
手術室やICUのIntelliVueモニタとMasimo SedLine EEGシステムを統合すると、鎮静下の患者に適切な量の麻酔が投与されているかをより正確に評価できます。麻酔の量が多すぎると術後悪心、不快感、永続的負傷、またはそれ以上に深刻な状態を引き起こすおそれがあります。逆に麻酔の量が少なすぎると早期覚醒を招き、直近の手術の幻覚が繰り返される可能性があり（PTSD）、訴訟につながるおそれもあります。Masimo SedLineは患者のEEGを継続的に解析し、鎮静深度をより正確に判断できるようにします。
- 重要な測定値
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さまざまな臨床パラメータを評価する。
Masimo SedLineモジュールは、4チャネルのEEG波形を同時に取得して、両側脳波モニタリングを可能にします。脳の前頭葉および前頭前野の左右を比較し、処理済みEEGパラメータの一種である患者状態指数（PSI）を生成します。この独自のEEG変数により、アルフェンタニル、デスフルラン、フェンタニル、イソフルラン、亜酸化窒素、プロポフォール、レミフェンタニル、セボフルランなどの麻酔薬の効果を解析します。その他のSedLine測定には、筋電図、SR比、アーチファクト、Spectral Edge Frequency（スペクトルエッジ周波数（SEF））、左右半球間の脳活動差を定量化するアシンメトリモニタリングが含まれます。
Masimo SedLineモジュールは、4チャネルのEEG波形を同時に取得して、両側脳波モニタリングを可能にします。脳の前頭葉および前頭前野の左右を比較し、処理済みEEGパラメータの一種である患者状態指数（PSI）を生成します。この独自のEEG変数により、アルフェンタニル、デスフルラン、フェンタニル、イソフルラン、亜酸化窒素、プロポフォール、レミフェンタニル、セボフルランなどの麻酔薬の効果を解析します。その他のSedLine測定には、筋電図、SR比、アーチファクト、Spectral Edge Frequency（スペクトルエッジ周波数（SEF））、左右半球間の脳活動差を定量化するアシンメトリモニタリングが含まれます。
Masimo SedLineモジュールは、4チャネルのEEG波形を同時に取得して、両側脳波モニタリングを可能にします。脳の前頭葉および前頭前野の左右を比較し、処理済みEEGパラメータの一種である患者状態指数（PSI）を生成します。この独自のEEG変数により、アルフェンタニル、デスフルラン、フェンタニル、イソフルラン、亜酸化窒素、プロポフォール、レミフェンタニル、セボフルランなどの麻酔薬の効果を解析します。その他のSedLine測定には、筋電図、SR比、アーチファクト、Spectral Edge Frequency（スペクトルエッジ周波数（SEF））、左右半球間の脳活動差を定量化するアシンメトリモニタリングが含まれます。
- 包括的な脳評価
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状態をより詳細に把握する。
より詳細な患者評価が必要な場合、Masimo SedLine EEGとMasimo O3 Regional Oximetryセンサを同時に使用することで、選択したフィリップスIntelliVueモニタを介して脳機能の詳細な状態を把握できます。SedLineは両側のデータを取得し、EEG信号を処理することにより、麻酔薬の効果を適時かつ正確にモニタリングします。一方、O3オキシメトリシステムは、パルスオキシメトリでは脳内の酸素濃度を十分に把握しきれない可能性がある場合に、脳の酸素飽和度のモニタリングを支援します。¹
より詳細な患者評価が必要な場合、Masimo SedLine EEGとMasimo O3 Regional Oximetryセンサを同時に使用することで、選択したフィリップスIntelliVueモニタを介して脳機能の詳細な状態を把握できます。SedLineは両側のデータを取得し、EEG信号を処理することにより、麻酔薬の効果を適時かつ正確にモニタリングします。一方、O3オキシメトリシステムは、パルスオキシメトリでは脳内の酸素濃度を十分に把握しきれない可能性がある場合に、脳の酸素飽和度のモニタリングを支援します。¹
より詳細な患者評価が必要な場合、Masimo SedLine EEGとMasimo O3 Regional Oximetryセンサを同時に使用することで、選択したフィリップスIntelliVueモニタを介して脳機能の詳細な状態を把握できます。SedLineは両側のデータを取得し、EEG信号を処理することにより、麻酔薬の効果を適時かつ正確にモニタリングします。一方、O3オキシメトリシステムは、パルスオキシメトリでは脳内の酸素濃度を十分に把握しきれない可能性がある場合に、脳の酸素飽和度のモニタリングを支援します。¹
- モジュール型設計
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手術室と集中治療室のための統合ソリューション
この包括的なシステムは、非侵襲的な前額用センサを使用して4チャネルの前頭部EEG波形を同時を捕捉し、SedLine測定装置に送信します。患者ケーブルを介してEEG信号を取得し、簡単に設置できるプラグイン式のSedLineモジュールに直接送信します。これにより、フィリップスIntelliVue MX500、MX550、MX7501、またはMX8501モニタ、およびPIC iXセントラルステーションを介して、患者のEEGデータをリアルタイムおよびトレンドで評価できます。SedLineの使用は、鎮静下の患者に対する最適なケアの決定に役立ちます。
この包括的なシステムは、非侵襲的な前額用センサを使用して4チャネルの前頭部EEG波形を同時を捕捉し、SedLine測定装置に送信します。患者ケーブルを介してEEG信号を取得し、簡単に設置できるプラグイン式のSedLineモジュールに直接送信します。これにより、フィリップスIntelliVue MX500、MX550、MX7501、またはMX8501モニタ、およびPIC iXセントラルステーションを介して、患者のEEGデータをリアルタイムおよびトレンドで評価できます。SedLineの使用は、鎮静下の患者に対する最適なケアの決定に役立ちます。
この包括的なシステムは、非侵襲的な前額用センサを使用して4チャネルの前頭部EEG波形を同時を捕捉し、SedLine測定装置に送信します。患者ケーブルを介してEEG信号を取得し、簡単に設置できるプラグイン式のSedLineモジュールに直接送信します。これにより、フィリップスIntelliVue MX500、MX550、MX7501、またはMX8501モニタ、およびPIC iXセントラルステーションを介して、患者のEEGデータをリアルタイムおよびトレンドで評価できます。SedLineの使用は、鎮静下の患者に対する最適なケアの決定に役立ちます。
- 継続的なEEG解析
- 重要な測定値
- 包括的な脳評価
- モジュール型設計
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