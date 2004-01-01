情報に基づき、確信を持って麻酔の判断を行う。

手術室やICUのIntelliVueモニタとMasimo SedLine EEGシステムを統合すると、鎮静下の患者に適切な量の麻酔が投与されているかをより正確に評価できます。麻酔の量が多すぎると術後悪心、不快感、永続的負傷、またはそれ以上に深刻な状態を引き起こすおそれがあります。逆に麻酔の量が少なすぎると早期覚醒を招き、直近の手術の幻覚が繰り返される可能性があり（PTSD）、訴訟につながるおそれもあります。Masimo SedLineは患者のEEGを継続的に解析し、鎮静深度をより正確に判断できるようにします。