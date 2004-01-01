Masimo Capnography System
カプノグラフィシステム
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統合されたMasimo CO₂プラグインモジュール、患者センサ、IRMAメインストリーム機器またはISAサイドストリーム機器を使用して、呼吸器疾患患者の呼気終末CO₂を測定します。選択したフィリップスIntelliVueモニタで重要パラメータとトレンドを確認できます。
特長
- 統合ソリューション
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フィリップスとMasimoのパートナーシップ
Masimo CO₂モジュールをフィリップスIntelliVueモニタに統合したことは、質の高い患者ケアを推進する革新的なツールの開発を目指す継続的パートナーシップの成果です。Masimoカプノグラフィシステムは、非侵襲的なMasimo CO₂患者センサを使用して、各呼吸の終末呼気に含まれる二酸化炭素を捕捉し、送信します。Masimo CO₂測定機器は、Masimo CO₂エアウェイアダプタおよびチューブから信号を取得し、この重要な患者データをシングルスロットのMasimo CO₂モジュールに直接送信するため、選択したフィリップスIntelliVueモニタにこのデータを表示して評価することができます。
Masimo CO₂モジュールをフィリップスIntelliVueモニタに統合したことは、質の高い患者ケアを推進する革新的なツールの開発を目指す継続的パートナーシップの成果です。Masimoカプノグラフィシステムは、非侵襲的なMasimo CO₂患者センサを使用して、各呼吸の終末呼気に含まれる二酸化炭素を捕捉し、送信します。Masimo CO₂測定機器は、Masimo CO₂エアウェイアダプタおよびチューブから信号を取得し、この重要な患者データをシングルスロットのMasimo CO₂モジュールに直接送信するため、選択したフィリップスIntelliVueモニタにこのデータを表示して評価することができます。
Masimo CO₂モジュールをフィリップスIntelliVueモニタに統合したことは、質の高い患者ケアを推進する革新的なツールの開発を目指す継続的パートナーシップの成果です。Masimoカプノグラフィシステムは、非侵襲的なMasimo CO₂患者センサを使用して、各呼吸の終末呼気に含まれる二酸化炭素を捕捉し、送信します。Masimo CO₂測定機器は、Masimo CO₂エアウェイアダプタおよびチューブから信号を取得し、この重要な患者データをシングルスロットのMasimo CO₂モジュールに直接送信するため、選択したフィリップスIntelliVueモニタにこのデータを表示して評価することができます。
- さまざまな測定値
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情報に基づく臨床意思決定のためのデータが増加
Masimoカプノグラフィシステムは、フィリップスIntelliVue MX500、MX550、MX750、またはMX850モニタに、患者の呼吸機能に関する包括的かつ適時な情報を表示します。統合されたMasimo IRMA測定機器およびISA測定機器は、etCO₂、imCO₂、気道内呼吸数（awRR）、CO₂波形の数値とアラームを生成します。これにより、情報に基づく臨床判断に必要な患者の詳細情報を全て、フィリップスIntelliVueモニタで一元的に確認できます。
Masimoカプノグラフィシステムは、フィリップスIntelliVue MX500、MX550、MX750、またはMX850モニタに、患者の呼吸機能に関する包括的かつ適時な情報を表示します。統合されたMasimo IRMA測定機器およびISA測定機器は、etCO₂、imCO₂、気道内呼吸数（awRR）、CO₂波形の数値とアラームを生成します。これにより、情報に基づく臨床判断に必要な患者の詳細情報を全て、フィリップスIntelliVueモニタで一元的に確認できます。
Masimoカプノグラフィシステムは、フィリップスIntelliVue MX500、MX550、MX750、またはMX850モニタに、患者の呼吸機能に関する包括的かつ適時な情報を表示します。統合されたMasimo IRMA測定機器およびISA測定機器は、etCO₂、imCO₂、気道内呼吸数（awRR）、CO₂波形の数値とアラームを生成します。これにより、情報に基づく臨床判断に必要な患者の詳細情報を全て、フィリップスIntelliVueモニタで一元的に確認できます。
- サイドストリームとメインストリーム
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病院の測定方式でモニタリング
病院の測定方式がサイドストリームまたはメインストリームのいずれに標準化されている場合でも、Masimoカプノグラフィシステムは自発呼吸患者および人工呼吸管理下患者のモニタリングに最適です。ISAガスアナライザとIRMAガスアナライザの両方に対応しているため、追加トレーニングの必要性が最小限に抑えられ、病院の測定方式ですぐに使用できます。
病院の測定方式がサイドストリームまたはメインストリームのいずれに標準化されている場合でも、Masimoカプノグラフィシステムは自発呼吸患者および人工呼吸管理下患者のモニタリングに最適です。ISAガスアナライザとIRMAガスアナライザの両方に対応しているため、追加トレーニングの必要性が最小限に抑えられ、病院の測定方式ですぐに使用できます。
病院の測定方式がサイドストリームまたはメインストリームのいずれに標準化されている場合でも、Masimoカプノグラフィシステムは自発呼吸患者および人工呼吸管理下患者のモニタリングに最適です。ISAガスアナライザとIRMAガスアナライザの両方に対応しているため、追加トレーニングの必要性が最小限に抑えられ、病院の測定方式ですぐに使用できます。
- モジュール型設計
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接続したらすぐに使用可能
Masimoカプノグラフィシステムは、設定が容易で、すぐに習得でき、操作性に優れています。使い慣れたIntelliVueのインタフェースを使用して、全てのコマンドを制御できます。当社フィールドサービスエンジニアのサポートを受けずに短時間で設置できます。また、これはフィリップス製モニタ向けに設計された唯一のetCO₂プラグインモジュールであり、フィリップス製IVモジュールと同様に、修理やメンテナンスの際に簡単に取り外して交換できます。
Masimoカプノグラフィシステムは、設定が容易で、すぐに習得でき、操作性に優れています。使い慣れたIntelliVueのインタフェースを使用して、全てのコマンドを制御できます。当社フィールドサービスエンジニアのサポートを受けずに短時間で設置できます。また、これはフィリップス製モニタ向けに設計された唯一のetCO₂プラグインモジュールであり、フィリップス製IVモジュールと同様に、修理やメンテナンスの際に簡単に取り外して交換できます。
Masimoカプノグラフィシステムは、設定が容易で、すぐに習得でき、操作性に優れています。使い慣れたIntelliVueのインタフェースを使用して、全てのコマンドを制御できます。当社フィールドサービスエンジニアのサポートを受けずに短時間で設置できます。また、これはフィリップス製モニタ向けに設計された唯一のetCO₂プラグインモジュールであり、フィリップス製IVモジュールと同様に、修理やメンテナンスの際に簡単に取り外して交換できます。
- 統合ソリューション
- さまざまな測定値
- サイドストリームとメインストリーム
- モジュール型設計
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