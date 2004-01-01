フィリップスとMasimoのパートナーシップ

Masimo CO₂モジュールをフィリップスIntelliVueモニタに統合したことは、質の高い患者ケアを推進する革新的なツールの開発を目指す継続的パートナーシップの成果です。Masimoカプノグラフィシステムは、非侵襲的なMasimo CO₂患者センサを使用して、各呼吸の終末呼気に含まれる二酸化炭素を捕捉し、送信します。Masimo CO₂測定機器は、Masimo CO₂エアウェイアダプタおよびチューブから信号を取得し、この重要な患者データをシングルスロットのMasimo CO₂モジュールに直接送信するため、選択したフィリップスIntelliVueモニタにこのデータを表示して評価することができます。