情報に基づく臨床意思決定のためのデータが増加

Masimoの脳内の局所酸素化（rSO₂）測定を手術室や集中治療室のIntelliVueモニタと統合する理由は、患者の状態についてより詳しい情報を入手すれば、パーソナライズされたケアを行う上でより多くのことができるからです。これまでの研究から、脳内酸素化のモニタリングは、循環停止や心停止を含む臨床状態の評価に役立つことが明らかになっています。²低酸素症の短期および長期の臨床転帰を予測する因子であることも確認されています。³また、脳や他の主要な臓器への酸素輸送量が低下しているという早期の警告としても機能します。⁴