Masimo O3 Regional Oximetry System
オキシメトリシステム
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Masimo O3オキシメトリシステムは、脳内の酸素飽和度を継続的に測定し、特定のIntelliVueモニタ上に表示させることができます。これは特に、パルスオキシメトリで脳内の酸素を十分に表示できない場合に重要です。¹
特長
- 一体化されたrSO₂計測
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情報に基づく臨床意思決定のためのデータが増加
Masimoの脳内の局所酸素化（rSO₂）測定を手術室や集中治療室のIntelliVueモニタと統合する理由は、患者の状態についてより詳しい情報を入手すれば、パーソナライズされたケアを行う上でより多くのことができるからです。これまでの研究から、脳内酸素化のモニタリングは、循環停止や心停止を含む臨床状態の評価に役立つことが明らかになっています。²低酸素症の短期および長期の臨床転帰を予測する因子であることも確認されています。³また、脳や他の主要な臓器への酸素輸送量が低下しているという早期の警告としても機能します。⁴
Masimoの脳内の局所酸素化（rSO₂）測定を手術室や集中治療室のIntelliVueモニタと統合する理由は、患者の状態についてより詳しい情報を入手すれば、パーソナライズされたケアを行う上でより多くのことができるからです。これまでの研究から、脳内酸素化のモニタリングは、循環停止や心停止を含む臨床状態の評価に役立つことが明らかになっています。²低酸素症の短期および長期の臨床転帰を予測する因子であることも確認されています。³また、脳や他の主要な臓器への酸素輸送量が低下しているという早期の警告としても機能します。⁴
Masimoの脳内の局所酸素化（rSO₂）測定を手術室や集中治療室のIntelliVueモニタと統合する理由は、患者の状態についてより詳しい情報を入手すれば、パーソナライズされたケアを行う上でより多くのことができるからです。これまでの研究から、脳内酸素化のモニタリングは、循環停止や心停止を含む臨床状態の評価に役立つことが明らかになっています。²低酸素症の短期および長期の臨床転帰を予測する因子であることも確認されています。³また、脳や他の主要な臓器への酸素輸送量が低下しているという早期の警告としても機能します。⁴
- システム全体
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手術室と集中治療室のための統合ソリューション
このオールインワンシステムでは、非侵襲の前額用センサを使用して患者の脳内酸素の測定値を収集し、Masimo O3測定機器に送信します。結果は次に、特定のフィリップスIntelliVueモニタ内のシングルスロットO3オキシメトリモジュールにリアルタイムで直接送信され、トレンド解析が行われます。したがって、全ての重要な臨床データを単一画面上で確認できます。
このオールインワンシステムでは、非侵襲の前額用センサを使用して患者の脳内酸素の測定値を収集し、Masimo O3測定機器に送信します。結果は次に、特定のフィリップスIntelliVueモニタ内のシングルスロットO3オキシメトリモジュールにリアルタイムで直接送信され、トレンド解析が行われます。したがって、全ての重要な臨床データを単一画面上で確認できます。
このオールインワンシステムでは、非侵襲の前額用センサを使用して患者の脳内酸素の測定値を収集し、Masimo O3測定機器に送信します。結果は次に、特定のフィリップスIntelliVueモニタ内のシングルスロットO3オキシメトリモジュールにリアルタイムで直接送信され、トレンド解析が行われます。したがって、全ての重要な臨床データを単一画面上で確認できます。
- モジュール型設計
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コネクテッドケアを容易に。
Masimo O3オキシメトリシステムは設定が簡単で、学習も早く、使いやすいシステムです。（1）成人用または小児用のO3センサを患者の前額部に取り付けるだけです。（2）Masimo O3測定機器に接続します。（3）コンパクトなO3モジュールをIntelliVue MX500、MX550、MX750またはMX850モニタに接続します。（4）全ての関連コマンドは、使い慣れているIntelliVueインターフェースでコントロールします。
Masimo O3オキシメトリシステムは設定が簡単で、学習も早く、使いやすいシステムです。（1）成人用または小児用のO3センサを患者の前額部に取り付けるだけです。（2）Masimo O3測定機器に接続します。（3）コンパクトなO3モジュールをIntelliVue MX500、MX550、MX750またはMX850モニタに接続します。（4）全ての関連コマンドは、使い慣れているIntelliVueインターフェースでコントロールします。
Masimo O3オキシメトリシステムは設定が簡単で、学習も早く、使いやすいシステムです。（1）成人用または小児用のO3センサを患者の前額部に取り付けるだけです。（2）Masimo O3測定機器に接続します。（3）コンパクトなO3モジュールをIntelliVue MX500、MX550、MX750またはMX850モニタに接続します。（4）全ての関連コマンドは、使い慣れているIntelliVueインターフェースでコントロールします。
- IntelliVueとの互換性
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効率を改善してコストを管理
統合型Masimo O3局所オキシメトリシステムにより、スタンドアロンのオキシメトリ機器を使う必要がなくなります。機器の多い手術室や集中治療室を整理できます。関連する臨床データを1台のIntelliVueの画面で確認できるため、最も重要である患者に集中することができます。Masimo O3モジュールを複数のIntelliVueの患者モニタで共有するだけでもワークフローの効率化とコスト削減に役立ちます。
統合型Masimo O3局所オキシメトリシステムにより、スタンドアロンのオキシメトリ機器を使う必要がなくなります。機器の多い手術室や集中治療室を整理できます。関連する臨床データを1台のIntelliVueの画面で確認できるため、最も重要である患者に集中することができます。Masimo O3モジュールを複数のIntelliVueの患者モニタで共有するだけでもワークフローの効率化とコスト削減に役立ちます。
統合型Masimo O3局所オキシメトリシステムにより、スタンドアロンのオキシメトリ機器を使う必要がなくなります。機器の多い手術室や集中治療室を整理できます。関連する臨床データを1台のIntelliVueの画面で確認できるため、最も重要である患者に集中することができます。Masimo O3モジュールを複数のIntelliVueの患者モニタで共有するだけでもワークフローの効率化とコスト削減に役立ちます。
- 一体化されたrSO₂計測
- システム全体
- モジュール型設計
- IntelliVueとの互換性
- 1. Masimo 2017a.
- 2. Ibrahim, et al., 2015.
- 3. Redford, Paidy, and Kashif 2014.
- 4. Denault, et al., 2007.
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