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Radiology

放射線科の最大の課題に対応する

放射線ワークフローを統合し、
より確度の高い画像診断への変革を
加速します

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    画像診断における決定的な瞬間を、患者のための予測可能な結果をもたらす明確な治療プロセスに変えることができます。

    放射線科のワークフローを成功に導く - ビデオ

    画像処理で直面している課題に求められる
    新しいアプローチ


    放射線科のワークフローを最適化するための最大の課題は、個々のワークフローが実際には複雑に絡み合っていることです。画像検査のために患者を予定どおりに来院させたり、実際の画像を入手したり、担当医が適切な臨床情報を入手したりする場合でも、画像処理のあらゆる段階で遅れやばらつき、コミュニケーションギャップが生じる可能性があります。これらが原因ですべてが無駄になり、患者の治療に悪影響を及ぼす可能性があります。
    画像処理事業全体でつながるワークフローの図

    放射線ワークフローの課題に取り組むメリット

    ワークフローの改善と最適化は、おそらく今日の放射線科改善に最も有効です。次のようなメリットが得られる場合、放射線科の業務がどのように改善されるか想像してみてください。
    予約日に来院しない患者が19%減少、および直前のキャンセルが14%減少¹
    定期検査でのMR患者の設定時間を1分未満に短縮²
    テレプレゼンスソリューションを使用して、技術者と臨床専門家をつなぐ
    依頼から検査開始までの救急治療におけるCT検査の所要時間が14%短縮³
    1つのビューアで画像検査の体系化、レビュー、分析、レポート作成が可能
    がん治療における腫瘍量評価のレポート読み取り時間が60%短縮⁴
    MR業務の効率が10～20%向上したことにより、より多くの治療が可能になり、治療へのアクセスも向上⁵

    画像処理にシステムアプローチを使用することが重要である理由

    医療データは多くの場合、複数のアプリケーションや部門に分散され、隔離されているため、患者に関する包括的な見解を構築することは困難です。画像処理と治療をシステムの視点から捉えることで、患者の管理から画像取得、画像解析、結果の伝達とフォローアップにいたるまで、画像処理事業全体のワークフローを接続して最適化する機会が得られます。これにより、患者の転帰、放射線科医、技術者、管理者の作業経験、および部門全体やその他の業務と臨床の効率性を向上させることができます。

    これらの課題をご存知ですか？

    業務上の非効率性は医師やスタッフに大きく影響します。医師やスタッフは患者にとって最善のものを求めていますが、多くの場合、ただ情報を収集するだけにとどまり、貴重な時間を無駄にしています。そのため、放射線科のワークフローを徹底的に最適化するソリューションが必要なのです。
    高度な撮像法を使用した検査における増加を示すグラフアイコン

    43%

    高度な撮像法を使用した放射線検査は43%増加⁶
    バーンアウトの苦痛を伝える上部に稲妻のあるアイコン

    45%

    放射線科医の45%がバーンアウトの症状を報告⁷
    時間の無駄を表すストップウォッチのアイコン

    23%

    放射線技術者は、作業の23%が非効率であり、自動化できると主張⁸
    報告要件を表すチェックリストのアイコン

    97%

    放射線科の97%が報告要件を満たすことができない⁹
    無駄な検査費用を表すドル記号のアイコン

    120億ドル

    不要で最適でなく繰り返される画像検査の費用は年間120億ドル¹⁰
    Philips Radiology Workflow Suiteパンフレットの表紙
    1.33 MB

    詳細をご覧ください

    フィリップスのRadiology Workflow Solutionは、強力なワークフローソリューションを統合して、画像処理部門全体の経験と成績を向上させ、適切なケアを適切なタイミング、適切な順序で提供できるようにサポートします。
    カタログ（英語）のダウンロード (1.33MB)
    すべての放射線ワークフローソリューションを見る
    関連情報
    Philips Precision Diagnosisのビジネスリーダー、Kees Wesdorpの写真
    Leadership perspectives

    診療の効率と質を向上させる放射線ワークフローの7つのイノベーション


    放射線科は、業務の効率性、患者とスタッフの経験、そして最終的には治療成果の向上に貢献するための新しく革新的な働き方を取り入れています。
    記事を読む（英語）
    Philips Collaboration Liveを使用中の写真。画像検査中の仮想コラボレーションを示しています
    Eye in the sky

    バーチャルコラボレーションによって世界の医療アクセスを向上させる方法


    世界保健機関（WHO）は、世界の人口の3分の2が基本的な医用画像技術を利用できず、予防可能な、時には致命的な診断と治療の遅れを引き起こしていると推定しています。もしこのような医療格差をバーチャルによって埋めることができるとしたらどうでしょう。
    調査報告書の表紙
    Research perspective

    Radiology staff in focus：放射線技師と画像診断責任者を対象とした放射線科業務への影響と満足度に関する調査


    放射線技師や管理者の現状はどのようなものでしょうか。米国、フランス、ドイツ、英国で働く250人以上の放射線科スタッフを対象に調査を行いました。
    レポート（英語）を読む (669.0KB)

    *EUの高度専門家グループのAIの定義による。

    掲載結果は説明のみを目的としており、実際の業績を予測するものではありません。

     

    1. 『Advancing key performance indicators with pre-visit navigation: A case study with Boston Medical Center（来院前ナビゲーションによる主要業績評価指標の向上：ボストンメディカルセンターのケーススタディ、英語版のみ）』当社（2020年）

    2. 社内テストより。『SmartWorkflow solutions in MR | Philips Healthcare（MRのSmartWorkflowソリューション | Philips Healthcare、英語版のみ）』

    3. PerformanceBridge Practiceを実装して活用することにより、問題を発見して対処できるようになり、Boston Medical CenterはEDでの発注から試験開始までのCT所要時間を14%短縮できました。1日に30～40回のCTスキャンを実行する部門では、ワークフローが大幅に改善されます。

    4. Folio、L. et al. 『Initial Experience with Multi-Media and Quantitative Tumor Reporting Appears to Improve Oncologist Efficiency in Assessing Tumor Burden（マルチメディアおよび定量的腫瘍レポートを用いた初回経験で腫瘍量を評価する際に腫瘍科医の効率の改善が見られた、英語版のみ）』。北米放射線学会2015年

    5. 米国アリゾナ州にあるBanner Healthで実施されたプロジェクトより。PerformanceBridge Practiceソフトウェア解析を使用することにより、いくつかの方法でMRIの量と収益を増加させる機会を特定しました。そのうちの1つは、MRの効率が10～20%向上し、全体で80%の効率を達成しました。

    6. www.itnonline.com/article/top-trend-takeaways-radiology-rsna-2020 

    7. www.catalinaimaging.com/radiologist-burnout/

    8. Radiology staff in focus：放射線科業務の影響および技術者と画像診断責任者の満足度調査。MarketTechグループが2019年に当社のために実施した研究調査。

    9. www.cqc.org.uk/sites/default/files/20180718-radiology-reporting-review-report-final-for-web.pdf

    10.Morris MA, Saboury B（2019年）Access to Imaging Technology in Global Health（グローバルヘルスにおける画像処理技術へのアクセス）. In: Mollura D., Culp M., Lungren M. (eds) Radiology in Global Health. Springer, Cham. doi.org/10.1007/978-3-319-98485-8_3
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