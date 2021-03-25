診療の効率と質を向上させる放射線ワークフローの7つのイノベーション
放射線科は、業務の効率性、患者とスタッフの経験、そして最終的には治療成果の向上に貢献するための新しく革新的な働き方を取り入れています。
バーチャルコラボレーションによって世界の医療アクセスを向上させる方法
世界保健機関（WHO）は、世界の人口の3分の2が基本的な医用画像技術を利用できず、予防可能な、時には致命的な診断と治療の遅れを引き起こしていると推定しています。もしこのような医療格差をバーチャルによって埋めることができるとしたらどうでしょう。
Radiology staff in focus：放射線技師と画像診断責任者を対象とした放射線科業務への影響と満足度に関する調査
放射線技師や管理者の現状はどのようなものでしょうか。米国、フランス、ドイツ、英国で働く250人以上の放射線科スタッフを対象に調査を行いました。
*EUの高度専門家グループのAIの定義による。
掲載結果は説明のみを目的としており、実際の業績を予測するものではありません。
1. 『Advancing key performance indicators with pre-visit navigation: A case study with Boston Medical Center（来院前ナビゲーションによる主要業績評価指標の向上：ボストンメディカルセンターのケーススタディ、英語版のみ）』当社（2020年）
2. 社内テストより。『SmartWorkflow solutions in MR | Philips Healthcare（MRのSmartWorkflowソリューション | Philips Healthcare、英語版のみ）』
3. PerformanceBridge Practiceを実装して活用することにより、問題を発見して対処できるようになり、Boston Medical CenterはEDでの発注から試験開始までのCT所要時間を14%短縮できました。1日に30～40回のCTスキャンを実行する部門では、ワークフローが大幅に改善されます。
4. Folio、L. et al. 『Initial Experience with Multi-Media and Quantitative Tumor Reporting Appears to Improve Oncologist Efficiency in Assessing Tumor Burden（マルチメディアおよび定量的腫瘍レポートを用いた初回経験で腫瘍量を評価する際に腫瘍科医の効率の改善が見られた、英語版のみ）』。北米放射線学会2015年
5. 米国アリゾナ州にあるBanner Healthで実施されたプロジェクトより。PerformanceBridge Practiceソフトウェア解析を使用することにより、いくつかの方法でMRIの量と収益を増加させる機会を特定しました。そのうちの1つは、MRの効率が10～20%向上し、全体で80%の効率を達成しました。
6. www.itnonline.com/article/top-trend-takeaways-radiology-rsna-2020
7. www.catalinaimaging.com/radiologist-burnout/
8. Radiology staff in focus：放射線科業務の影響および技術者と画像診断責任者の満足度調査。MarketTechグループが2019年に当社のために実施した研究調査。
9. www.cqc.org.uk/sites/default/files/20180718-radiology-reporting-review-report-final-for-web.pdf
10.Morris MA, Saboury B（2019年）Access to Imaging Technology in Global Health（グローバルヘルスにおける画像処理技術へのアクセス）. In: Mollura D., Culp M., Lungren M. (eds) Radiology in Global Health. Springer, Cham. doi.org/10.1007/978-3-319-98485-8_3
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