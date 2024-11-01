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ウィスプ小児用

ネーザルマスク

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ウィスプ小児用ネーザルマスクは、子供の睡眠にあわせたデザインで患者さんと介助者の双方をサポートします。

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特長
子供の睡眠にあわせたデザイン

子供の睡眠にあわせたデザイン

従来のネーザルマスクの持つ額パッドをなくし、開放的な視野を提供します。就寝前の時間も快適に過ごすことができ、またかわいらしいキリン柄で治療への恐怖心を軽減します。 チューブ固定ループを使用することで、チューブを頭頂部に固定することが可能になりました。寝返りが多い子供にも柔軟に対応します。

子供の睡眠にあわせたデザイン

従来のネーザルマスクの持つ額パッドをなくし、開放的な視野を提供します。就寝前の時間も快適に過ごすことができ、またかわいらしいキリン柄で治療への恐怖心を軽減します。 チューブ固定ループを使用することで、チューブを頭頂部に固定することが可能になりました。寝返りが多い子供にも柔軟に対応します。

子供の睡眠にあわせたデザイン

従来のネーザルマスクの持つ額パッドをなくし、開放的な視野を提供します。就寝前の時間も快適に過ごすことができ、またかわいらしいキリン柄で治療への恐怖心を軽減します。 チューブ固定ループを使用することで、チューブを頭頂部に固定することが可能になりました。寝返りが多い子供にも柔軟に対応します。
より簡便なフィッティングをサポート

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高い密閉性と安定性を持つクッションで、子供の小さな鼻にも適切にフィット。3種類のサイズラインナップで、体重5kg以上の小児患者から使用できます。 クッションに搭載したリーク補正ダイヤルを回すことで、眠っている子供を起こすことなく、介助者が簡単に空気漏れを調整することが可能になりました。

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高い密閉性と安定性を持つクッションで、子供の小さな鼻にも適切にフィット。3種類のサイズラインナップで、体重5kg以上の小児患者から使用できます。 クッションに搭載したリーク補正ダイヤルを回すことで、眠っている子供を起こすことなく、介助者が簡単に空気漏れを調整することが可能になりました。

より簡便なフィッティングをサポート

高い密閉性と安定性を持つクッションで、子供の小さな鼻にも適切にフィット。3種類のサイズラインナップで、体重5kg以上の小児患者から使用できます。 クッションに搭載したリーク補正ダイヤルを回すことで、眠っている子供を起こすことなく、介助者が簡単に空気漏れを調整することが可能になりました。
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子供の睡眠にあわせたデザイン

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従来のネーザルマスクの持つ額パッドをなくし、開放的な視野を提供します。就寝前の時間も快適に過ごすことができ、またかわいらしいキリン柄で治療への恐怖心を軽減します。 チューブ固定ループを使用することで、チューブを頭頂部に固定することが可能になりました。寝返りが多い子供にも柔軟に対応します。

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従来のネーザルマスクの持つ額パッドをなくし、開放的な視野を提供します。就寝前の時間も快適に過ごすことができ、またかわいらしいキリン柄で治療への恐怖心を軽減します。 チューブ固定ループを使用することで、チューブを頭頂部に固定することが可能になりました。寝返りが多い子供にも柔軟に対応します。

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より簡便なフィッティングをサポート

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高い密閉性と安定性を持つクッションで、子供の小さな鼻にも適切にフィット。3種類のサイズラインナップで、体重5kg以上の小児患者から使用できます。 クッションに搭載したリーク補正ダイヤルを回すことで、眠っている子供を起こすことなく、介助者が簡単に空気漏れを調整することが可能になりました。

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高い密閉性と安定性を持つクッションで、子供の小さな鼻にも適切にフィット。3種類のサイズラインナップで、体重5kg以上の小児患者から使用できます。 クッションに搭載したリーク補正ダイヤルを回すことで、眠っている子供を起こすことなく、介助者が簡単に空気漏れを調整することが可能になりました。

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仕様

製品情報
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販売名
  • ウィスプ小児用ネーザルマスク
医療機器届出番号
  • 製造販売届出番号：13B1X00221000117
製品情報
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  • ウィスプ小児用ネーザルマスク
医療機器届出番号
  • 製造販売届出番号：13B1X00221000117
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  • ウィスプ小児用ネーザルマスク
医療機器届出番号
  • 製造販売届出番号：13B1X00221000117

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