ウィスプ小児用
ネーザルマスク
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ウィスプ小児用ネーザルマスクは、子供の睡眠にあわせたデザインで患者さんと介助者の双方をサポートします。
特長
- 子供の睡眠にあわせたデザイン
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子供の睡眠にあわせたデザイン
従来のネーザルマスクの持つ額パッドをなくし、開放的な視野を提供します。就寝前の時間も快適に過ごすことができ、またかわいらしいキリン柄で治療への恐怖心を軽減します。
チューブ固定ループを使用することで、チューブを頭頂部に固定することが可能になりました。寝返りが多い子供にも柔軟に対応します。
従来のネーザルマスクの持つ額パッドをなくし、開放的な視野を提供します。就寝前の時間も快適に過ごすことができ、またかわいらしいキリン柄で治療への恐怖心を軽減します。
チューブ固定ループを使用することで、チューブを頭頂部に固定することが可能になりました。寝返りが多い子供にも柔軟に対応します。
従来のネーザルマスクの持つ額パッドをなくし、開放的な視野を提供します。就寝前の時間も快適に過ごすことができ、またかわいらしいキリン柄で治療への恐怖心を軽減します。
チューブ固定ループを使用することで、チューブを頭頂部に固定することが可能になりました。寝返りが多い子供にも柔軟に対応します。
- より簡便なフィッティングをサポート
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より簡便なフィッティングをサポート
高い密閉性と安定性を持つクッションで、子供の小さな鼻にも適切にフィット。3種類のサイズラインナップで、体重5kg以上の小児患者から使用できます。
クッションに搭載したリーク補正ダイヤルを回すことで、眠っている子供を起こすことなく、介助者が簡単に空気漏れを調整することが可能になりました。
高い密閉性と安定性を持つクッションで、子供の小さな鼻にも適切にフィット。3種類のサイズラインナップで、体重5kg以上の小児患者から使用できます。
クッションに搭載したリーク補正ダイヤルを回すことで、眠っている子供を起こすことなく、介助者が簡単に空気漏れを調整することが可能になりました。
高い密閉性と安定性を持つクッションで、子供の小さな鼻にも適切にフィット。3種類のサイズラインナップで、体重5kg以上の小児患者から使用できます。
クッションに搭載したリーク補正ダイヤルを回すことで、眠っている子供を起こすことなく、介助者が簡単に空気漏れを調整することが可能になりました。
- 子供の睡眠にあわせたデザイン
- より簡便なフィッティングをサポート
仕様
- 製品情報
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製品情報
|販売名
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|医療機器届出番号
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- 製品情報
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