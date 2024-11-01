子供の睡眠にあわせたデザイン

従来のネーザルマスクの持つ額パッドをなくし、開放的な視野を提供します。就寝前の時間も快適に過ごすことができ、またかわいらしいキリン柄で治療への恐怖心を軽減します。 チューブ固定ループを使用することで、チューブを頭頂部に固定することが可能になりました。寝返りが多い子供にも柔軟に対応します。