「睡眠時無呼吸症候群」の患者は要注意!?新型コロナウイルス感染症の罹患リスクが8倍高い研究結果

SASは、40代以降に発症しやすい疾患です。40歳を過ぎたら、1分間でできる簡単セルフチェック をしてみるといいでしょう。

ただし、上記セルフチェックでSASの疑いがあるとわかっても、「どのクリニックを受診すればいいかわからない」と迷う人は多いのではないでしょうか。睡眠時無呼吸症候群の総合情報サイト「無呼吸ラボ」では、SASや睡眠治療に詳しい1,800以上の全国のクリニック が紹介されており、安心して通える近くのクリニックを見つけることができます。

病院の診療では、SAS治療に詳しい医師による問診やパルスオキシメーターによる検査を行います。SASの疑いがあると診断された場合は、自宅での簡易検査、入院による精密検査など、症状に応じて検査が行われます。初診から正確な診断が下されるまでは、少なくとも約1カ月程度かかるのが一般的です。いびきが気になる人、日中の眠気に悩む人は、これを機に早めに受診することをおすすめします。

睡眠の質は、年齢とともに低下していくと考えられています。40歳を過ぎたら、睡眠の質を専門的に診断してくれる「睡眠のかかりつけ医」を見つけておくと、仕事のパフォーマンスを維持し、年齢を重ねるごとにかかりやすくなる病気から自分の身体を守ることにつながります。(文/麻生泰子)

