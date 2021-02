睡眠専門医が“現代人の睡眠の悩み”に応える！変化の時代を生き抜くための新・睡眠習慣とは？

いびきは“ぐっすり眠っている状態”と思われがちですが、そもそも、なぜ生じるのでしょうか。

「睡眠中は、のどの筋肉や舌がゆるみ、気道が狭くなります。いびきは狭くなった気道を空気が無理やり通るときに起こる振動音。睡眠中に首を締められているようなもので、無呼吸や低呼吸に伴うことが多く、体は酸欠状態です。間欠的に酸欠状態を繰り返すことで、交感神経が高ぶり、免疫力が低下し、全身に炎症反応が起こります。いびきは慢性化すると、高血圧や動脈硬化、糖尿病、狭心症や心筋梗塞、脳卒中などにつながりかねない怖い症状なのです」

「いびきがドミノ倒しの最初のコマとなって、さまざまな病気のリスクが広がる」と指摘する白濱先生。しかも、その影響は本人だけにとどまりません。

「いびきの騒音で眠れない状態が続くことで、寝室をともにするベッドパートナーの睡眠の質、さらには生活の質までも著しく低下します*3,4。それによってパートナーが健康を損なうリスクも高まります。いびきはできるだけ早く対処法を講じなければならないのです」

いびきは、百害あって一利なし。いびきを止める具体的な方法はあるのでしょうか。

「すべての方に合うわけではありませんが、今すぐいびきを止めるには『横向き』になる対策が有効とされます。仰向けに寝ると、のどの奥にある軟口蓋や口蓋垂(のどちんこ)、舌根などが重力で下がり、気道が狭くなりがちです。横になることで、その重みが分散されて空気の通り道ができます。体位依存性のいびき、無呼吸に対して、横向き寝(側臥位)をポジションセラピーとして指導して改善した症例は多くあります」

自分では気づいていないことが多い「いびき」。いびきにかぎらず睡眠の問題は無自覚のうちに進行し、体調を崩してからようやく自覚することも少なくありません。日頃から睡眠習慣をチェックしたり、環境を整えたりする工夫が必要かもしれません。

「働き方も自分でプロデュースできる時代になってきたように、これからは一人ひとりが、仕事や健康、ライフスタイルをセルフマネジメントする時代です。睡眠が充実すれば、どんな時代もしなやかに生き抜く力が高まります。睡眠は心身を健康に保つ重要な時間と考えて、人生の中での優先順位を高めていただけたらと思います」(取材・文/麻生泰子)

医学博士・日本睡眠学会専門医

白濱龍太郎 しらはま りゅうたろう

海外の研究事情にも詳しく、1万人を治療してきた睡眠の名医。経済産業省海外支援プログラムに参加し、海外の医師たちへの睡眠時無呼吸症候群の教育を行うとともに、順天堂大学医学部非常勤講師・慶應義塾大学特任講師として睡眠予防医学の観点から臨床研究発表、講演も行っている。

