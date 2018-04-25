ユニークなエコシステム



フィリップスはパーソナルヘルスケアと専門医療に携わる唯一の企業です。健康な生活、予防、診断、治療、そしてホームケアまでの一連のヘルスケアプロセスにおいて強力な協力体制を構築しています。医療従事者、病院、学者、投資家、その他のアクセラレーターやインキュベーターのネットワークによって、事業の成長および規模拡大に必要なツールや支援を提供します。 長期的パートナーは、成功に不可欠であることを私たちは認識しています。 長期的パートナーは、成功に不可欠であることを私たちは認識しています。 フィリップスはパーソナルヘルスケアと専門医療に携わる唯一の企業です。一連のヘルスケアプロセスにおいて強力な協力体制を構築しています。医療従事者、病院、学者、投資家、その他のアクセラレーターやインキュベーターのネットワークによって、事業の成長および規模拡大に必要なツールや支援を提供します。 長期的パートナーは、成功に不可欠であることを私たちは認識しています。 フィリップスはパーソナルヘルスケアと専門医療に携わる唯一の企業です。一連のヘルスケアプロセスにおいて強力な協力体制を構築しています。医療従事者、病院、学者、投資家、その他のアクセラレーターやインキュベーターのネットワークによって、事業の成長および規模拡大に必要なツールや支援を提供します。 長期的パートナーは、成功に不可欠であることを私たちは認識しています。 フィリップスはパーソナルヘルスケアと専門医療に携わる唯一の企業です。一連のヘルスケアプロセスにおいて強力な協力体制を構築しています。医療従事者、病院、学者、投資家、その他のアクセラレーターやインキュベーターのネットワークによって、事業の成長および規模拡大に必要なツールや支援を提供します。 長期的パートナーは、成功に不可欠であることを私たちは認識しています。