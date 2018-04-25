Philips HealthWorksは、あなたの意欲に応えます。 ユニークなプログラム、優れたノウハウ、継続的な支援を通じ、スタートアップ企業が世界のヘルスケアに影響を与えることができるようサポートします。構築、テスト、成長、規模の拡大を今こそ実現しましょう。 ヘルスケアの未来に変革を起こしましょう。ヘルスケアおよびパーソナルケアのための画期的なハードウェア、ソフトウェア、サービスの開発に携わり、イノベーションを主導するという情熱をともに分かち合えるスタートアップ企業を募集しています。
Philips HealthWorksは、あなたの意欲に応えます。
ユニークなプログラム、優れたノウハウ、継続的な支援を通じ、スタートアップ企業が世界のヘルスケアに影響を与えることができるようサポートします。構築、テスト、成長、規模の拡大を今こそ実現しましょう。
ヘルスケアの未来に変革を起こしましょう。ヘルスケアおよびパーソナルケアのための画期的なハードウェア、ソフトウェア、サービスの開発に携わり、イノベーションを主導するという情熱をともに分かち合えるスタートアップ企業を募集しています。
「汎用型」を超越したプログラムを提供します。参加者とそのチームを深く知ることに時間を費やし、ひとり一人のニーズに合わせてプログラムをカスタマイズします。
プログラムはコーホ－ト（またはクラス）単位で実施します。これによって、参加者が自身と他者のチームの能力を最大限に引き出すことが可能になると確信しています。
プログラムを通じて、経験豊富なフィリップスのコーチ陣や外部専門家へアクセスできます。
2週間の集中訓練期間にフィリップスのビジネス、医療、ファイナンスのリーダーに会い、質問し、学ぶことができます。
専門研修期間にアイデアの実験、学習、テスト、検証を実施します。
産業リーダーやヘルステック業界の重要な意思決定者にアイデアをピッチする機会を得られます。
Philips HealthWorksとの継続的なパートナーシップやヘルスケア分野のエコシステムとの連携により、成長や規模拡大に必要な資金を調達する機会を得られます
私たちは、125年以上にわたる革新的イノベーションを原動力に、ヘルステックのグローバルリーダーとしての地盤を固め、売上の60%超を創出しています。 フィリップスのミッションはイノベーションを通じて世界をより健やかでサステナブルにすることです。予測的・予防的ケア、より迅速で正確な診断、個別化治療、医療の質の向上、ヘルスケアコストの削減によって、より健康な生活を送る機会を提供し、2025年までに年間30億人の生活を向上させることを目標に掲げています。
私たちは、125年以上にわたる革新的イノベーションを原動力に、ヘルステックのグローバルリーダーとしての地盤を固め、売上の60%超を創出しています。
フィリップスのミッションはイノベーションを通じて世界をより健やかでサステナブルにすることです。予測的・予防的ケア、より迅速で正確な診断、個別化治療、医療の質の向上、ヘルスケアコストの削減によって、より健康な生活を送る機会を提供し、2025年までに年間30億人の生活を向上させることを目標に掲げています。
長期的パートナーは、成功に不可欠であることを私たちは認識しています。 長期的パートナーは、成功に不可欠であることを私たちは認識しています。 フィリップスはパーソナルヘルスケアと専門医療に携わる唯一の企業です。一連のヘルスケアプロセスにおいて強力な協力体制を構築しています。医療従事者、病院、学者、投資家、その他のアクセラレーターやインキュベーターのネットワークによって、事業の成長および規模拡大に必要なツールや支援を提供します。 長期的パートナーは、成功に不可欠であることを私たちは認識しています。 フィリップスはパーソナルヘルスケアと専門医療に携わる唯一の企業です。一連のヘルスケアプロセスにおいて強力な協力体制を構築しています。医療従事者、病院、学者、投資家、その他のアクセラレーターやインキュベーターのネットワークによって、事業の成長および規模拡大に必要なツールや支援を提供します。 長期的パートナーは、成功に不可欠であることを私たちは認識しています。 フィリップスはパーソナルヘルスケアと専門医療に携わる唯一の企業です。一連のヘルスケアプロセスにおいて強力な協力体制を構築しています。医療従事者、病院、学者、投資家、その他のアクセラレーターやインキュベーターのネットワークによって、事業の成長および規模拡大に必要なツールや支援を提供します。 長期的パートナーは、成功に不可欠であることを私たちは認識しています。
フィリップスはパーソナルヘルスケアと専門医療に携わる唯一の企業です。健康な生活、予防、診断、治療、そしてホームケアまでの一連のヘルスケアプロセスにおいて強力な協力体制を構築しています。医療従事者、病院、学者、投資家、その他のアクセラレーターやインキュベーターのネットワークによって、事業の成長および規模拡大に必要なツールや支援を提供します。
長期的パートナーは、成功に不可欠であることを私たちは認識しています。
長期的パートナーは、成功に不可欠であることを私たちは認識しています。
フィリップスはパーソナルヘルスケアと専門医療に携わる唯一の企業です。一連のヘルスケアプロセスにおいて強力な協力体制を構築しています。医療従事者、病院、学者、投資家、その他のアクセラレーターやインキュベーターのネットワークによって、事業の成長および規模拡大に必要なツールや支援を提供します。
長期的パートナーは、成功に不可欠であることを私たちは認識しています。
フィリップスはパーソナルヘルスケアと専門医療に携わる唯一の企業です。一連のヘルスケアプロセスにおいて強力な協力体制を構築しています。医療従事者、病院、学者、投資家、その他のアクセラレーターやインキュベーターのネットワークによって、事業の成長および規模拡大に必要なツールや支援を提供します。
長期的パートナーは、成功に不可欠であることを私たちは認識しています。
フィリップスはパーソナルヘルスケアと専門医療に携わる唯一の企業です。一連のヘルスケアプロセスにおいて強力な協力体制を構築しています。医療従事者、病院、学者、投資家、その他のアクセラレーターやインキュベーターのネットワークによって、事業の成長および規模拡大に必要なツールや支援を提供します。
長期的パートナーは、成功に不可欠であることを私たちは認識しています。
Philips HealthSuiteプラットフォームはオープンなクラウドベースのプラットフォームで、膨大なデータを分析して個別化されたインサイト（洞察）を提供し、まったく新たな方法で患者やヘルスケアプロバイダー同士でつながったり、ケアを提供したり、関係を構築できるようにするものです。
患者とプロバイダーのためのコネクテッドヘルスおよびコネクテッドケアという新たな時代を迎え、ヘルスケアは家庭や日常生活の場へと院外に広がっています。
Philips HealthSuiteプラットフォームはオープンなクラウドベースのプラットフォームで、膨大なデータを分析して個別化されたインサイト（洞察）を提供し、まったく新たな方法で患者やヘルスケアプロバイダー同士でつながったり、ケアを提供したり、関係を構築できるようにするものです。
Philips HealthWorksへの参加にご興味がありましたら、電子メールに御社の企業名等をご記入のうえ、お申し込みください。
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。