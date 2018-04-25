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HealthWorks

スタートアッププログラム  

Philips HealthWorksは、あなたの意欲に応えます。

ユニークなプログラム、優れたノウハウ、継続的な支援を通じ、スタートアップ企業が世界のヘルスケアに影響を与えることができるようサポートします。構築、テスト、成長、規模の拡大を今こそ実現しましょう。

 

ヘルスケアの未来に変革を起こしましょう。ヘルスケアおよびパーソナルケアのための画期的なハードウェア、ソフトウェア、サービスの開発に携わり、イノベーションを主導するという情熱をともに分かち合えるスタートアップ企業を募集しています。

スタートアッププログラムの概要

Philips Healthworks スタートアッププログラム概要

Philips HealthWorks スタートアッププログラムはアイデアの構築、テスト、リスクの回避、規模の拡大を支援するユニークで集中的な90日間のプログラムです。ヘルステック業界で前進するために必要なノウハウを身に付けることができます。プログラムの重要ポイントは以下のとおりです。

  • カスタマイズされたモジュール

「汎用型」を超越したプログラムを提供します。参加者とそのチームを深く知ることに時間を費やし、ひとり一人のニーズに合わせてプログラムをカスタマイズします。

  • コーホ－ト

プログラムはコーホ－ト（またはクラス）単位で実施します。これによって、参加者が自身と他者のチームの能力を最大限に引き出すことが可能になると確信しています。

  • 実践的なメンタリング

プログラムを通じて、経験豊富なフィリップスのコーチ陣や外部専門家へアクセスできます。

  • Philips HealthWorksによる徹底研修

2週間の集中訓練期間にフィリップスのビジネス、医療、ファイナンスのリーダーに会い、質問し、学ぶことができます。

  • ソリューションを磨く

専門研修期間にアイデアの実験、学習、テスト、検証を実施します。

  • ブレークスルーデー
ブレークスルーデー
ブレークスルーデー

産業リーダーやヘルステック業界の重要な意思決定者にアイデアをピッチする機会を得られます。

  • Philips HealthWorksの影響力のあるプログラム
ブレークスルーデー
ブレークスルーデー

Philips HealthWorksとの継続的なパートナーシップやヘルスケア分野のエコシステムとの連携により、成長や規模拡大に必要な資金を調達する機会を得られます

重点分野  

Philips Healthworks 重点分野

Philips HealthWorksを奨める理由


世界をリードするヘルステクノロジーカンパニー

 

私たちは、125年以上にわたる革新的イノベーションを原動力に、ヘルステックのグローバルリーダーとしての地盤を固め、売上の60%超を創出しています。

フィリップスのミッションはイノベーションを通じて世界をより健やかでサステナブルにすることです。予測的・予防的ケア、より迅速で正確な診断、個別化治療、医療の質の向上、ヘルスケアコストの削減によって、より健康な生活を送る機会を提供し、2025年までに年間30億人の生活を向上させることを目標に掲げています。

ユニークなエコシステム


フィリップスはパーソナルヘルスケアと専門医療に携わる唯一の企業です。健康な生活、予防、診断、治療、そしてホームケアまでの一連のヘルスケアプロセスにおいて強力な協力体制を構築しています。医療従事者、病院、学者、投資家、その他のアクセラレーターやインキュベーターのネットワークによって、事業の成長および規模拡大に必要なツールや支援を提供します。

 

長期的パートナーは、成功に不可欠であることを私たちは認識しています。

 

長期的パートナーは、成功に不可欠であることを私たちは認識しています。

フィリップスはパーソナルヘルスケアと専門医療に携わる唯一の企業です。一連のヘルスケアプロセスにおいて強力な協力体制を構築しています。医療従事者、病院、学者、投資家、その他のアクセラレーターやインキュベーターのネットワークによって、事業の成長および規模拡大に必要なツールや支援を提供します。

 

長期的パートナーは、成功に不可欠であることを私たちは認識しています。

フィリップスはパーソナルヘルスケアと専門医療に携わる唯一の企業です。一連のヘルスケアプロセスにおいて強力な協力体制を構築しています。医療従事者、病院、学者、投資家、その他のアクセラレーターやインキュベーターのネットワークによって、事業の成長および規模拡大に必要なツールや支援を提供します。

 

長期的パートナーは、成功に不可欠であることを私たちは認識しています。

フィリップスはパーソナルヘルスケアと専門医療に携わる唯一の企業です。一連のヘルスケアプロセスにおいて強力な協力体制を構築しています。医療従事者、病院、学者、投資家、その他のアクセラレーターやインキュベーターのネットワークによって、事業の成長および規模拡大に必要なツールや支援を提供します。

 

長期的パートナーは、成功に不可欠であることを私たちは認識しています。

Philips HealthSuiteプラットフォームとの連携


患者とプロバイダーのためのコネクテッドヘルスおよびコネクテッドケアという新たな時代を迎え、ヘルスケアは家庭や日常生活の場へと院外に広がっています。

Philips HealthSuiteプラットフォームはオープンなクラウドベースのプラットフォームで、膨大なデータを分析して個別化されたインサイト（洞察）を提供し、まったく新たな方法で患者やヘルスケアプロバイダー同士でつながったり、ケアを提供したり、関係を構築できるようにするものです。

Philips HealthWorksの紹介ビデオ

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「プログラムで膨大なツールと知識を目の当たりにし仰天しました」


Adeel Yang, Co-Founder & CEO, Medumo, 2017年のケンブリッジのプログラム参加者

Adeel Yang, Co-Founder & CEO, Medumo, 2017年のケンブリッジのプログラム参加者

 

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