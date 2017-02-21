検索文字列

事業所情報

スリープ＆レスピラトリーケア事業部 全国事業所情報


睡眠・呼吸製品のお問い合わせ先

北海道

事業所

住所

電話番号

札幌

〒060-0032 
札幌市中央区北2条東11丁目23ｰ7  

011-252-1230

道北

〒070-0034
北海道旭川市四条通1丁目1963-8 MK4.1ビル１階

0166-29-3230

帯広

〒080-0043
北海道帯広市西十三条北5-1-11

0155-38-4505

東北

事業所

住所

電話番号

青森

〒036-8091
青森県弘前市大字高崎2-13-6

0172-29-4335

八戸

〒039-2241
青森県八戸市大字市川町字尻引71-2

0178-85-6174

仙台

〒980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1　仙台パークビル3階

022-208-5853

盛岡

〒020-0148 
岩手県盛岡市前潟2丁目3番41号

019-643-1380

秋田

〒010-1414
秋田県秋田市御所野元町3丁目2-4 e-環境秋田ビル2階

018-892-6810

山形

〒990-2413
山形県山形市南原町3丁目15-18

023-627-6551

福島

〒963-8017
福島県郡山市長者1-3-8 イートンセンター1F

024-995-4331

いわき

〒970-8024
福島県いわき市平北白土字西ノ内14-2

0246-35-1062

東関東

事業所

住所

電話番号

新潟

〒950-0982
新潟県新潟市中央区堀之内南1-24-9

025-240-6221

長岡

〒940-0861
新潟県長岡市川崎町2279-21-2F

0258-30-0867

宇都宮

〒320-0055
栃木県宇都宮市下戸祭2丁目17-7 和三紫ビル 2F

028-346-3020

つくば

〒305-0821
茨城県つくば市春日3-12-10 高野ビル1F

029-863-6280

水戸

〒310-0836
茨城県水戸市元吉田町1446-1

029-304-2790

さいたま

〒350-0844
埼玉県川越市大字鴨田3453番地1

049-229-0133

前橋

〒371-0855
群馬県前橋市問屋町2-4-3

027-897-0360 

千葉

〒260-0027 
千葉市中央区新田町36番15号 千葉テックビル

043-238-2351

千葉西

〒273-0107
千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷2-8-17

047-441-3721

東京

事業所

住所

電話番号

東京

〒111-0043
東京都台東区駒形1-12-14

       

03-5806-7171

南東京

〒142-0041
東京都品川区戸越1-7-1 ThePLACE戸越6F

03-6682-3259

西東京

〒183-0055
東京都府中市府中町1-9　京王府中1丁目ビル11階

042-340-3105

西関東

事業所

住所

電話番号

松本

〒390-0833
長野県松本市双葉10番22号

0263-29-3001

長野

〒381-2223
長野県長野市里島8番1

026-299-7351

山梨

〒400-0858

山梨県甲府市相生1丁目2番31号 甲府ビジネススクエア 6階

055-206-1204

横浜

〒240-0005
神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 横浜ビジネスパーク イーストタワー6F

045-348-7321

厚木

〒243-0016
神奈川県厚木市田村町5-27  ドミール大塚1F

046-294-5741

静岡

〒420-0841
静岡県静岡市葵区上足洗4-6-49

054-200-6317

沼津

〒410-0874
静岡県沼津市松長921-6 ドリーミー片浜105

055-969-3060

中部

事業所

住所

電話番号

浜松

〒432-8045
静岡県浜松市中区西浅田1-8-15

053-444-3088

名古屋

〒460-0026
愛知県名古屋市中区伊勢山2-11-33 NITTOビル4F

052-339-1580

岡崎

〒444-0874
愛知県岡崎市竜美南三丁目8-9

0564-57-8471

岐阜

〒500-8358
岐阜県岐阜市六条南3-2-2

058-268-7521

三重

〒514-0824
三重県津市神戸159-4カワイ第２ビル1F

059-221-2312

金沢

〒920-0024
石川県金沢市西念1-4-8

076-235-3130

福井

〒910-0842
福井県福井市開発3-3010

0776-91-0116

関西

事業所

住所

電話番号

京都

〒612-8443
京都府京都市伏見区竹田藁屋町40

075-604-5467

滋賀

〒520-3046
滋賀県栗東市大橋二丁目1-15

077-554-8366

大阪

〒541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町2-4-11 クラボウアネックスビル11階

06-7178-2110

奈良

〒634-0813
奈良県橿原市四条町277-1

0744-20-3741

和歌山

〒640-8341
和歌山県和歌山市黒田120 アソートクロダ

073-475-5481

神戸

〒651-0083
兵庫県神戸市中央区浜辺通2-1-30

078-200-3865

姫路

〒670-0946
兵庫県姫路市北条永良町186-303

079-286-5678

中四国

事業所

住所

電話番号

広島

〒730-0053
広島県広島市中区東千田町2-9-57 広電タワービル1F

082-545-7651

福山

〒720-0031
広島県福山市三吉町5-1-40

084-932-6791

岡山

〒700-0951
岡山県岡山市北区田中625-11

086-242-0311

山陰

〒692-0023
島根県安来市黒井田町1891-38

0854-23-7002

山口

〒754-0043
山口県山口市小郡明治1丁目16番3号

083-974-2320

松山

〒791-1102
愛媛県松山市来住町1454-1

089-958-6612

高松

〒760-0077
香川県高松市上福岡町2047-7

087-812-5633

徳島

〒770-0944
徳島県徳島市南昭和町6-20-1

088-657-7591

高知

〒780-0061
高知県高知市栄田町3-7-2

088-800-1098

九州

事業所

住所

電話番号

福岡

〒812-0018
福岡県福岡市博多区住吉3-1-80

092-283-3765

北九州

〒802-0077
福岡県北九州市小倉北区馬借2-6-4

093-513-9403

大分

〒870-0033
大分県大分市千代町1-3-22

097-500-8911

長崎

〒850-0028
長崎市勝山町37番地

095-816-1601

熊本

〒861-8028
熊本県熊本市東区新南部4-7-38

096-213-6856

宮崎

〒880-0001
宮崎市橘通西1-2-17  宮崎橘通ビル 6階

0985-44-1790

鹿児島

〒890-0062
鹿児島県鹿児島市与次郎二丁目4番35号

099-803-0042

沖縄

〒901-2133
沖縄県浦添市城間3丁目23番1号 1階

098-870-5781

これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。