弊社東京西営業所における火災について

平成29年1月31日

フィリップス・レスピロニクス合同会社

1月27日午後10時頃、弊社東京西営業所において発生した火災につきまして、皆様に多大なるご迷惑ならびにご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

この火災により弊社1階ならびに2階オフィスの一部が焼失いたしましたが、人的被害はございませんでした。消防による検証から、今回の火災は弊社製品および作業に起因するものではないと判定されました。

このような事態が再び起こらないよう、再発防止に向けて全社を挙げて取り組んでまいります。

今後、フィリップス・レスピロニクス合同会社東京西営業所が管轄していました地域については、清瀬営業所において臨時対応いたします。

東京西営業所の電話番号およびFAX番号は、清瀬営業所に転送されますので引続き下記の番号にご連絡下さいますようお願いいたします。

フィリップス・レスピロニクス合同会社 ：TEL 042-571-8610

フィリップス・レスピロニクス合同会社 ：FAX 042-571-8614