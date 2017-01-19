平成29年1月31日 株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン フィリップス・レスピロニクス合同会社 1月27日午後10時頃、弊社東京西営業所（所在地 東京都国分寺市）において発生した火災につきまして、近隣住民の皆様、関係当局の皆様、お取引先の皆様に多大なるご迷惑ならびにご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 この火災により弊社1階ならびに2階オフィスの一部が焼失いたしましたが、人的被害はございませんでした。消防による検証から、今回の火災は弊社製品および作業に起因するものではないと判定されました。 このような事態が再び起こらないよう、今後、再発防止に向けて全社を挙げて取り組んでまいります。 なお、フィリップス・レスピロニクス東京西営業所が管轄していました地域については、清瀬事務所において臨時対応いたします。また、フィリップス エレクトロニクス ジャパン西東京ブロック担当エリアについては現状と変わらないサポート体制で進めてまいります。ご契約ならびにサポート内容等に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。 フィリップス エレクトロニクス ジャパン 連絡先 0120-556-494 (03-3740-3213) フィリップス・レスピロニクス 連絡先 042-496-7330 本件に関する問い合わせは、ブランド コミュニケーション部 TEL: 03-3740-5896 までお願いいたします。