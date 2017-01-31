平成29年1月31日

株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン

このたびは、1月27日午後10時頃、弊社西東京ブロック多摩営業所において発生した火災につきまして、皆様に多大なるご迷惑ならびにご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

この火災により弊社1階ならびに2階オフィスの一部が焼失いたしましたが、人的被害はございませんでした。消防による検証から、今回の火災は弊社製品および作業に起因するものではないと判定されました。

このような事態が再び起こらないよう、今後、再発防止に向けて全社を挙げて取り組んでまいります。

なお、フィリップス エレクトロニクス ジャパン西東京ブロック担当エリアについては現状と変わらないサポート体制で進めてまいります。ご契約ならびにサポート内容等に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

フィリップス エレクトロニクス ジャパン 連絡先 0120-556-494 (03-3740-3213)