Lumea IPL App

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当社は、お客様のアカウントを作成および管理するためにお客様のアカウントデータを使用し、パーソナライズされたサービスを提供します。お客様は、アカウントを利用してアプリに安全にログインすることができます。アプリにログインするために Philips アカウントを作成した場合、お客様のユーザー名とパスワードの認証、お客様の問い合わせに対応するための連絡、サービスのみに関連する通知の送信、またはお客様が同意した場合におけるダイレクトマーケティングの通知の送信を目的として、ウェルカムメールが送信されます。また、お客様は、Philips アカウントを利用して、フィリップスの製品もしくはサービスの注文もしくは登録、プロモーションもしくはゲームへの参加、フィリップスのプロモーションに関連するソーシャルメディア活動への参加（たとえば「いいね」や「シェア」をクリックするなど）、または製品のテストもしくは調査への参加を行うことができます。



分析データ



お客様から同意が得られた場合には、お客様がサービスを利用する際に当社が観察および収集するデータに基づいて当社がアプリおよび当社の関連製品を改善（ならびにお客様向けの新しいパーソナルヘルスソリューションの開発）できるよう、お客様にご協力をお願いしております。また、当社のサービスをさらにお客様に合わせたものにするために、これらの詳細情報を利用する場合もあります。処理するデータには、アプリの利用時にお客様が提供するデータ、モバイルデバイスの識別子、セッションおよび利用状況に関するデータ、オペレーティングシステム、モデル、ネットワーク情報および（マスクされた）IP アドレス、ならびにアプリ名、バージョン、利用状況およびイベント、閲覧したページおよびセッション情報などのアプリ情報が含まれます。当社は、Cookie、タグ、および／または類似技術を使用し、また、当社に代わって、また当社の指示に基づいてお客様の詳細情報を処理するサービスプロバイダーを利用することがあります。当社は、統計、分析、およびパーソナライゼーションを目的として、お客様のデータの合成、仮名化、匿名化、または集計を行うことがあります。詳細については、アプリの設定で確認できます。



Cookie データ



当社は、お客様のモバイルデバイスから収集した情報を処理します。また、当社のサービスを提供するために、Cookie、タグ、ピクセル、または類似技術（以下「Cookie」）を使用します。Cookie を使用することで、当社は、お客様のモバイルデバイスを認識し、本通知に従って情報および個人データを収集することができます。当社が処理する情報には、お客様のモバイルデバイスのデータ（固有の識別子、セッションおよび利用状況データ、オペレーティングシステム、モデル、キャリア、ネットワーク情報、IP アドレスなど）およびアプリの情報（アプリ名、バージョン、利用状況およびイベント、閲覧したページ、セッション情報など）が含まれる場合があります。また、この情報を利用して、各国固有のコンテンツ（お客様の現地語で提供される情報を含む）を表示することもあります。



マーケティングデータ



お客様がフィリップスの製品、サービス、イベントおよびプロモーションに関して、お客様の嗜好とオンラインでの行動に基づき、お客様が関心を持つ可能性があるプロモーション上のコミュニケーションを受け取ることを選択される場合、当社は、メール、電話、その他のデジタルチャンネル、たとえばモバイルアプリやソーシャルメディアを介して、お客様にマーケティングおよびプロモーションに関する情報をお送りします。お客様の嗜好や行動に応じた情報を提供し、より関連性が高くお客様に合わせたサービスを提供するために、当社では、お客様の個人データを分析したり合成したりする場合があります。お客様は、いつでもオプトアウトおよび当該コミュニケーションの配信解除を行うことができます。



アンケートおよび調査データ



当社は、アンケートや調査研究へのご参加をお願いする場合があります。当社が収集する個人データには、当社のサービスまたは第三者のサービスとやり取りする際のお客様のご意見やご経験に関連する回答、およびお客様の美容や脱毛の習慣、その他の個人的な健康上のトピックに関する情報が含まれます。当社は、お客様がアプリを利用する際に当社が収集する分析情報と合成して、お客様のアンケートデータを処理する場合があります。当社は、このデータを利用してユーザーの理解を深め、これらの知識をフィリップスの美容分野におけるアプリやサービスの向上に役立てます。そのために、お客様の情報や回答を分析し、集計します。これらのプロジェクトの一部は匿名で実行される場合があります。その場合、個人データは収集されません。お客様がこれらのプロジェクトに参加するときは常に、お客様のデータの処理方法に関する補足情報が提供されます。



フィードバックデータ



当社は、お客様の Lumea 体験に関するご意見をお伺いする場合があります。場合によっては、他のユーザーの参考となるように、お客様のお名前やフィードバックをアプリ内で公開することについて、お客様の許可を求めることがあります。当社が別段の依頼する場合を除き、機微な個人データ（社会保障番号、人種もしくは民族的出自に関する情報、政治的意見、宗教、哲学その他の信条、健康、性生活もしくは性的指向、生体認証もしくは遺伝的特徴、犯罪歴または労働組合の所属の有無など）については、開示しないようにしてください。お客様は、ご自身のフィードバックの削除をいつでも要求できます。



カスタマーサポートデータ



お客様は、当社がお客様にカスタマーサポートを提供できるように、お客様とフィリップスとのやり取りおよびお客様との連絡方法を含む、お客様による本サービスの利用に関する情報を当社に提供することができます。当社による本サービスの運営と提供には、カスタマーサポートの提供ならびに本サービスの改善、修正およびカスタマイズが含まれます。また、お客様が当社に連絡する場合、当社はお客様に対応するためにお客様の情報を利用します。



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お客様がアプリストアでアプリのレビューや評価を行った場合、当社は、お客様のコメントや質問に回答し、アプリ利用の際にお客様がもたれた印象を理解し、アプリや当社ブランドに対するお客様の一般的な認識を把握し、これらの知識をアプリの向上に役立てるために、このような情報を処理することがあります。当社が閲覧できるのは、お客様のアプリストアでのユーザー名、評価、コメント、およびお客様が当社と共有または公開することにしたその他の詳細情報のみです。お客様から要請がない限り、当社はこの情報をお客様のアカウント認証情報やお客様からお預かりしているその他の情報にリンクしません。カスタマーサポートが必要な場合、当社はお客様のデータを利用してケースをフォローアップし、本通知に従ってカスタマーサポートプロセスを案内することがあります。



許可



アプリから、お客様のモバイルデバイス上のストレージ機能、センサーまたはその他の機能にアクセスするための許可を求められる場合があります。当社は、以下に詳述する本サービスの提供に厳密に必要な場合にアクセスを要求します。



