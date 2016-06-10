Lumea IPL App

Philips Lumea IPL アプリは、Lumea IPL デバイス（以下「デバイス」）を使用する際の脱毛処理や目標の管理に役立ち、お客様に合わせた美と脱毛のアドバイス（以下「サービス」）を提供します。
このプライバシーに関する通知は、本サービスの利用に際して、お客様に当社のプライバシー慣行をご理解いただくことを目的としています。これには当社が収集する個人データの種類、個人データを収集する理由、個人データの利用方法、およびお客様個人の権利が含まれます。
本通知は、本アプリによって処理される、Philips Consumer Lifestyle B.V またはその関連会社もしくは子会社（以下「フィリップス」または「当社」）が管理する個人情報に適用されます。
収集する情報と個人データの種類、および収集の目的
当社は、以下に詳述するとおり、当社が本サービスを提供する際に情報および個人データを処理します。これには、お客様が本アプリにアクセスしたり、これをダウンロードやインストールしたりするときが含まれます。当社は、お客様の同意に基づき、またはお客様から契約上必要な要求があった場合、当社の正当な利益に基づき本サービスを運営、提供、改善、カスタマイズ、サポートおよび販売するため、または当社に適用される可能性のある法的義務を遵守するために、そのような個人データを処理する場合があります。当社による個人データの処理を希望しないお客様は、本サービスを利用することができない場合があります。
機微な個人データ
機微な個人データを収集する前に、お客様にその旨を通知し、お客様の明示的な同意を求めます。お客様の選択に応じ、美容と脱毛の詳細をお客様のアカウントに安全に保存し、お客様が別のデバイスにアプリをインストールした場合に簡単にそれらを再保存できるようにします。また、カスタマイズされたコーチングプログラム、リマインダー、その他のサービスなどを通じて、お客様に合わせた美容と脱毛の体験を提供するためにお客様のデータを使用します。処理するデータには、次のものが含まれます。
お客様の設定に基づき、メール、プッシュ通知、アプリ内コンテンツとアプリ内メッセージングをお客様に送信する場合があります。また、お客様に合わせたサービスを提供する目的で、お客様のデータの合成、仮名化、匿名化、または集計を行うこともあります。 アカウントデータ 当社は、お客様がアカウントを作成する際にお客様の個人データを収集します。お客様は、Philips アカウント、またはお客様の Apple アカウントなどのソーシャルメディアのプロフィール情報を利用して、アプリにログインすることができます。 ソーシャルメディア経由のログインを選択したお客様の場合、当社が収集する個人データには、お客様の基本公開プロフィール（プロフィール写真、ID、性別、プロフィールの URL、誕生日、ホームページ、および場所情報など）およびメールアドレスが含まれる場合があります。当社はこれらの情報を認証目的で利用します。このような場合には、アプリを利用しているお客様がご自身のソーシャルメディアアカウントを使用してログインしていることから、お客様のソーシャルメディアプロバイダーが情報を収集することがあります。ソーシャルメディアプロバイダー（Facebook、Google、Apple など）のプライバシーに関する通知を読み、それぞれのプライバシー慣行を確認してください。 以前のバージョンのアプリでは、Facebook SDK を使用してログインができました。これにより、Facebook は次の情報を処理できます。
当社が収集する個人データには、お客様のユーザー名、氏名、メールアドレス、国、言語、パスワード、性別などの人口統計情報（任意）が含まれる場合があります。当社はまた、お客様のセッション、ログインおよび認証に関する詳細など、お客様のアプリの利用に関する情報を処理します。これらの情報は、お客様のアカウントを管理するために利用します。
お客様の設定に基づき、メール、プッシュ通知、アプリ内コンテンツとアプリ内メッセージングをお客様に送信する場合があります。また、お客様に合わせたサービスを提供する目的で、お客様のデータの合成、仮名化、匿名化、または集計を行うこともあります。
アカウントデータ
当社は、お客様がアカウントを作成する際にお客様の個人データを収集します。お客様は、Philips アカウント、またはお客様の Apple アカウントなどのソーシャルメディアのプロフィール情報を利用して、アプリにログインすることができます。
ソーシャルメディア経由のログインを選択したお客様の場合、当社が収集する個人データには、お客様の基本公開プロフィール（プロフィール写真、ID、性別、プロフィールの URL、誕生日、ホームページ、および場所情報など）およびメールアドレスが含まれる場合があります。当社はこれらの情報を認証目的で利用します。このような場合には、アプリを利用しているお客様がご自身のソーシャルメディアアカウントを使用してログインしていることから、お客様のソーシャルメディアプロバイダーが情報を収集することがあります。ソーシャルメディアプロバイダー（Facebook、Google、Apple など）のプライバシーに関する通知を読み、それぞれのプライバシー慣行を確認してください。
以前のバージョンのアプリでは、Facebook SDK を使用してログインができました。これにより、Facebook は次の情報を処理できます。
Facebook における情報の利用方法の詳細については、Facebook のプライバシーポリシーをご覧ください。Facebook は、お客様の居住国以外の国でこのような情報を処理する場合があります。この場合、EU 規則 2016/679 に従って個人データを適切に保護できない可能性があります。
当社は、お客様のアカウントを作成および管理するためにお客様のアカウントデータを使用し、パーソナライズされたサービスを提供します。お客様は、アカウントを利用してアプリに安全にログインすることができます。アプリにログインするために Philips アカウントを作成した場合、お客様のユーザー名とパスワードの認証、お客様の問い合わせに対応するための連絡、サービスのみに関連する通知の送信、またはお客様が同意した場合におけるダイレクトマーケティングの通知の送信を目的として、ウェルカムメールが送信されます。また、お客様は、Philips アカウントを利用して、フィリップスの製品もしくはサービスの注文もしくは登録、プロモーションもしくはゲームへの参加、フィリップスのプロモーションに関連するソーシャルメディア活動への参加（たとえば「いいね」や「シェア」をクリックするなど）、または製品のテストもしくは調査への参加を行うことができます。
分析データ
お客様から同意が得られた場合には、お客様がサービスを利用する際に当社が観察および収集するデータに基づいて当社がアプリおよび当社の関連製品を改善（ならびにお客様向けの新しいパーソナルヘルスソリューションの開発）できるよう、お客様にご協力をお願いしております。また、当社のサービスをさらにお客様に合わせたものにするために、これらの詳細情報を利用する場合もあります。処理するデータには、アプリの利用時にお客様が提供するデータ、モバイルデバイスの識別子、セッションおよび利用状況に関するデータ、オペレーティングシステム、モデル、ネットワーク情報および（マスクされた）IP アドレス、ならびにアプリ名、バージョン、利用状況およびイベント、閲覧したページおよびセッション情報などのアプリ情報が含まれます。当社は、Cookie、タグ、および／または類似技術を使用し、また、当社に代わって、また当社の指示に基づいてお客様の詳細情報を処理するサービスプロバイダーを利用することがあります。当社は、統計、分析、およびパーソナライゼーションを目的として、お客様のデータの合成、仮名化、匿名化、または集計を行うことがあります。詳細については、アプリの設定で確認できます。
Cookie データ
当社は、お客様のモバイルデバイスから収集した情報を処理します。また、当社のサービスを提供するために、Cookie、タグ、ピクセル、または類似技術（以下「Cookie」）を使用します。Cookie を使用することで、当社は、お客様のモバイルデバイスを認識し、本通知に従って情報および個人データを収集することができます。当社が処理する情報には、お客様のモバイルデバイスのデータ（固有の識別子、セッションおよび利用状況データ、オペレーティングシステム、モデル、キャリア、ネットワーク情報、IP アドレスなど）およびアプリの情報（アプリ名、バージョン、利用状況およびイベント、閲覧したページ、セッション情報など）が含まれる場合があります。また、この情報を利用して、各国固有のコンテンツ（お客様の現地語で提供される情報を含む）を表示することもあります。
マーケティングデータ
お客様がフィリップスの製品、サービス、イベントおよびプロモーションに関して、お客様の嗜好とオンラインでの行動に基づき、お客様が関心を持つ可能性があるプロモーション上のコミュニケーションを受け取ることを選択される場合、当社は、メール、電話、その他のデジタルチャンネル、たとえばモバイルアプリやソーシャルメディアを介して、お客様にマーケティングおよびプロモーションに関する情報をお送りします。お客様の嗜好や行動に応じた情報を提供し、より関連性が高くお客様に合わせたサービスを提供するために、当社では、お客様の個人データを分析したり合成したりする場合があります。お客様は、いつでもオプトアウトおよび当該コミュニケーションの配信解除を行うことができます。
アンケートおよび調査データ
当社は、アンケートや調査研究へのご参加をお願いする場合があります。当社が収集する個人データには、当社のサービスまたは第三者のサービスとやり取りする際のお客様のご意見やご経験に関連する回答、およびお客様の美容や脱毛の習慣、その他の個人的な健康上のトピックに関する情報が含まれます。当社は、お客様がアプリを利用する際に当社が収集する分析情報と合成して、お客様のアンケートデータを処理する場合があります。当社は、このデータを利用してユーザーの理解を深め、これらの知識をフィリップスの美容分野におけるアプリやサービスの向上に役立てます。そのために、お客様の情報や回答を分析し、集計します。これらのプロジェクトの一部は匿名で実行される場合があります。その場合、個人データは収集されません。お客様がこれらのプロジェクトに参加するときは常に、お客様のデータの処理方法に関する補足情報が提供されます。
フィードバックデータ
当社は、お客様の Lumea 体験に関するご意見をお伺いする場合があります。場合によっては、他のユーザーの参考となるように、お客様のお名前やフィードバックをアプリ内で公開することについて、お客様の許可を求めることがあります。当社が別段の依頼する場合を除き、機微な個人データ（社会保障番号、人種もしくは民族的出自に関する情報、政治的意見、宗教、哲学その他の信条、健康、性生活もしくは性的指向、生体認証もしくは遺伝的特徴、犯罪歴または労働組合の所属の有無など）については、開示しないようにしてください。お客様は、ご自身のフィードバックの削除をいつでも要求できます。
カスタマーサポートデータ
お客様は、当社がお客様にカスタマーサポートを提供できるように、お客様とフィリップスとのやり取りおよびお客様との連絡方法を含む、お客様による本サービスの利用に関する情報を当社に提供することができます。当社による本サービスの運営と提供には、カスタマーサポートの提供ならびに本サービスの改善、修正およびカスタマイズが含まれます。また、お客様が当社に連絡する場合、当社はお客様に対応するためにお客様の情報を利用します。
合成データ
当社は、お客様の個人情報を合成する場合があります。このデータには、アカウントデータ、お客様が入力したデータ、デバイスのデータ、Cookie、位置データ、およびお客様がフィリップスのデジタルチャンネル（ソーシャルメディア、ウェブサイト、メール、アプリおよび関連製品など）とやり取りする際またはこれらを利用する際にフィリップスが収集するデータ、IP アドレス、Cookie、デバイス情報、お客様がクリックまたはタップするコミュニケーション、位置情報の詳細、お客様が閲覧するウェブサイトが含まれます。お客様の選択に応じて、当社は、本サービスを提供するためにお客様の合成データを分析する場合があります。たとえば、お客様の脱毛処理に関する詳細情報を提供したり、本通知に従ってお客様に合わせたコンテンツ、メッセージ、ヒントを配信したりします。また、このデータを利用して、アプリおよび本サービスのコンテンツ、機能、使いやすさを向上させたり、美容分野における新しい製品やサービスを開発したりすることもあります。
レーティングとレビューデータ
お客様がアプリストアでアプリのレビューや評価を行った場合、当社は、お客様のコメントや質問に回答し、アプリ利用の際にお客様がもたれた印象を理解し、アプリや当社ブランドに対するお客様の一般的な認識を把握し、これらの知識をアプリの向上に役立てるために、このような情報を処理することがあります。当社が閲覧できるのは、お客様のアプリストアでのユーザー名、評価、コメント、およびお客様が当社と共有または公開することにしたその他の詳細情報のみです。お客様から要請がない限り、当社はこの情報をお客様のアカウント認証情報やお客様からお預かりしているその他の情報にリンクしません。カスタマーサポートが必要な場合、当社はお客様のデータを利用してケースをフォローアップし、本通知に従ってカスタマーサポートプロセスを案内することがあります。
許可
アプリから、お客様のモバイルデバイス上のストレージ機能、センサーまたはその他の機能にアクセスするための許可を求められる場合があります。当社は、以下に詳述する本サービスの提供に厳密に必要な場合にアクセスを要求します。
場合によっては、オペレーティングシステムから、モバイルデバイスが技術的な理由で必要とする許可を求められることがありますが、フィリップスはこれを管理および利用しておりません。当社は、本通知に従ってサービスを提供するために必要な場合を除き、これらの許可に関連するいかなるデータも収集することはありません。
これらの許可は、オペレーティングシステムの設定でいつでもブロックしたり、無効にしたりできます。
お客様の個人情報の他社との共有
フィリップスは、本通知および／または適用法に従い、第三者のサービスプロバイダー、ビジネスパートナー、またはその他第三者にお客様の個人情報を開示する場合があります。
関連会社
当社は、フィリップスグループに属する他のフィリップスグループ会社とお客様のデータを共有する場合があります。たとえば、一部のフィリップスグループ会社が、当社によるアプリのインフラ管理やお問い合わせの管理を支援する場合があります。業務を遂行するために厳密にアクセスを必要とする従業員のみが、お客様のデータを処理します。
サービスプロバイダー
当社は、当社によるアプリの運営、提供、改善、把握、カスタマイズ、サポートおよび販売を支援するために、第三者のサービスプロバイダーとも協力します。当社は、お客様の個人情報を以下のサービスプロバイダーと共有する場合があります。
フィリップスはサービスプロバイダーに対し、フィリップスがお客様の個人データを保護するのと同程度の保護を要求します。当社はサービスプロバイダーに対し、当社の指示のみに従って上記の特定の目的のみのためにお客様の個人データを処理し、アクセスするデータの量を特定のサービスの提供に必要な最小限度にとどめ、お客様の個人データのセキュリティを保護するよう要求します。
その他の第三者
また、フィリップスは、自身のためにお客様の情報または個人データを処理する第三者と協力する場合があります。これらの第三者のプライバシーに関する通知には、第三者が収集する個人データの種類、第三者による個人データの利用方法、処理方法および保護方法などのプライバシー慣行が記載されているので、よくお読みください。
自身のためにお客様の個人情報を利用する第三者とフィリップスが情報または個人データを共有する場合、フィリップスは、お客様の個人情報を共有する前に、適用法に従って必ずお客様に通知し、および／または必ずお客様の同意を得ます。
フィリップスは、事業や事業の一部を別の会社に売却することがあります。このような所有権の譲渡には、その事業に直接関係するお客様の個人情報の購入会社への譲渡も含まれます。フィリップスは当社の関連会社に対し、合併、買収、再編もしくは資産の売却に関連して、または法律上の運用やその他の手段により、このプライバシー通知に基づく当社の権利および義務のすべてを自由に譲渡できるものとします。また、当社は、お客様の個人データを当社のあらゆる関連会社、承継団体または新所有者に移転することができるものとします。
法律で義務付けられている場合、または当社の権利を保護するために必要な場合、当社は、お客様のデータを公的機関および政府機関と共有することがあります。
国境を越える移転
お客様の個人データは、当社が施設を有する国、または当社がサービスプロバイダーと契約している国において保存および処理される場合があります。本サービスを利用することにより、お客様は、ご自身が居住する国とは異なるデータ保護規則を有する可能性のある、居住国以外の国への情報の移転について承認したとみなされます。当該国の裁判所、法執行機関、規制機関または安全保障当局は、特定の状況において、お客様の個人データにアクセスする権利を有する場合があります。
お客様が欧州経済地域（EEA）にお住まいの場合、お客様の個人データは、EEA の基準に照らして十分な水準のデータ保護を実施していると欧州委員会が認めた EEA 外の国（一覧はこちらより閲覧可能）に所在する、当社の関連会社またはサービスプロバイダーに移転される場合があります。
EEA から欧州委員会が十分と認めていない国（米国など）に移転する場合、当社は、お客様の個人データを保護するために、顧客、サプライヤーおよびビジネスパートナーのデータに関する拘束的企業準則および／または欧州委員会が採択した標準契約条項などの十分な措置を講じています。これらの措置の写しは、上記のリンク先にアクセスするか、またはこちらまでご連絡いただければ入手することができます。
データ保管期間
当社は、データが収集された目的を踏まえ、必要である限り、または許可される限りお客様の個人データを保管します。当社が保管期間の決定に利用する基準には、以下が含まれます。（i）お客様がアプリおよび本サービスを利用する期間の長さ、（ii）当社の法的義務の有無、または（iii）当社の法的地位（適用される出訴期間、訴訟、規制上の調査に関するものなど）からみた保管期間の妥当性。
お客様の選択肢および権利
お客様が、以前当社に提供した個人データについて、アクセス、修正、消去、処理に対する制限もしくは異議申し立てのリクエストを送信したい、または処理に対する異議申し立てのリクエストを送信したいとお考えの場合、またはお客様の個人データの電子的コピーを別の会社に送信するために当該コピーを受け取りたいとのリクエストを送信したいとお考えの場合（ただし、適用法でデータポータビリティに関する権利がお客様に与えられている範囲に限る）は、こちらから当社までご連絡ください。当社は適用法に従い、お客様の要請に対応します。
ご要請いただく際には、どの個人データについてアクセス、修正、消去、制限または処理の拒否をご希望されるのかを明確にしてください。当社は、お客様を保護するため、お客様が要請を送信する際に利用したアカウント、メールアドレスまたはその他のアカウント情報に関連した個人データについてのみ要請内容を実行すること、およびお客様の要請内容を実行する前にお客様の本人確認を必要とすることがあります。当社は、合理的に可能な限り速やかに、お客様の要請に応じるよう努めます。
当社の規約に基づくサービス提供のためにお客様のデータを処理する場合、お客様のデータを処理しないとサービスを提供できない場合があります。当社が自らの正当な利益に依拠している場合、当社の処理がお客様のプライバシー権および利益に優先することはありません。当社が同意に依拠している場合、お客様は、いつでも同意を撤回できます。ただし、この撤回によっても、撤回に先立って行われた処理の合法性に影響は生じません。
お客様がご自身の選択肢および権利（の一部）を利用した場合、本サービスの全部または一部を利用できなくなる可能性があります。
お客様の個人情報の保護
当社は、お客様がフィリップスに託すデータを、事故または故意による改変、損失、濫用、不正開示または不正アクセスから保護する責任を真摯に受け止めています。フィリップスでは、さまざまなセキュリティ技術や技術的および組織的な対策を講じてお客様のデータを保護しています。このために、当社は特に、アクセス制御などを導入し、ファイアウォールとセキュアプロトコルを利用しています。
保護者の方へ
本サービスは、お子様を対象とするものではありませんが、準拠法によって、お子様の個人データを収集、利用または開示する前にご両親か保護者の方から同意を得るよう求められる場合、フィリップスは当該法律に従います。当社は、お子様のプライバシー上のニーズを保護することに尽力しています。ご両親および保護者の方におかれましては、お子様のオンラインでの活動や関心について積極的な役割を果たされるよう、強くお勧めします。
お子様が同意なく当社に個人データを提供したことに気付いたご両親および保護者の方は、こちらまでご連絡ください。当社は、お子様が当社に個人データを提供していることがわかった場合、当社のファイルからそのデータを削除します。
このプライバシーに関する通知の変更
本サービスは、お客様への事前の通知なしに随時変更される可能性があります。この目的のため、当社は、本プライバシーに関する通知を適宜修正または更新する権利を有するものとします。当社がこのプライバシーに関する通知を更新する場合、通知の最上部に記載した日付を更新します。当社は、お客様が本通知の最新バージョンを定期的に確認されることを推奨します。
新たなプライバシーに関する通知は、該当サイトへの掲載をもって発効します。更新後の通知に同意できないお客様は、ご自身の設定を変更するか、対象アプリの利用中止を検討する必要があります。変更が有効になった後に継続して当社のサービスにアクセスまたは利用した場合、お客様は、プライバシーに関する通知の更新を知っており、これに同意したとみなされます。
お問い合わせ
このプライバシーに関する通知、またはフィリップスがお客様の個人データを利用する方法についてご質問がありましたら、こちらから当社（当社のデータ保護責任者および／またはデータ保護担当者を含む）までご連絡ください。あるいは、お客様がお住まいの国または地域を管轄する監督機関に苦情を申し立てることも可能です。
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High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, The Netherlands
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