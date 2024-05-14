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Close-up portrait of a healthcare professional wearing glasses and a white coat, looking thoughtfully to the side against a blue background, engaged in patient care, shown in a clinical environment.
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グローバルレポート

医療現場で進むAI活用

いま、医療の未来を形づくる

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医療現場で進むAI活用

いま、医療の未来を形づくる

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グローバル調査

 

人工知能（AI）は、すでに医療において測定可能な価値をもたらしています。医療従事者によるAIの導入は急速に進んでいますが、その効果的な活用には、医療システムがこの変化にどれだけ対応できるかが重要です。

 

この種の調査として世界最大規模となるFuture Health Index 2026では、2,000人を超える医療従事者と20,000人を超える患者への調査を通じて、AIが実際の医療現場にもたらしている影響を明らかにするとともに、こうした成果をさらに拡大するために何が必要かを探っています。 

AIは価値をもたらしている

 

AIは医療提供能力を拡大し、時間を生み出し、臨床上の意思決定を強化するとともに、多くの医療従事者のワークライフバランスを改善しています。また、ヘルスケアリーダーの62%が、AIへの投資によるメリットはコストに見合う、またはコストを上回っていると回答しています。

AIがもたらす効果

AIの導入が医療現場の受け入れ態勢を上回るスピードで進んでいる


AIの導入は、医療従事者の強いニーズと、医療を改善する可能性を背景に、医療分野全体で加速しています。AI搭載ツールが臨床ワークフローに組み込まれていく一方で、その活用状況や成熟度にはばらつきがあります。

AIの導入と、医療従事者の業務の役割の変化

AIは「ツール」から「チームメイト」へ

 

AIは、ケアチームのあり方を変え始めています。医療従事者は、AIがより多くの業務を担うことを期待していますが、より大きな決定権を持つことを期待しているわけではありません。AIが臨床現場でより有用な存在になるにつれ、その役割は、医療従事者が患者ケアを提供する際に支援する「チームメイト」へと進化していきます。

AIはツールからチームメイトへ
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Future Health Indexはフィリップスの委託により実施されています

 

11回目となるFuture Health Index 2026では、AIが医療にもたらしている実際の影響を明らかにするとともに、こうした成果をさらに拡大するために何が必要かを探っています。
10カ国（ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、オランダ、サウジアラビア、英国、米国）の2,000人を超える医療従事者と20,000人を超える患者を対象に、2つの定量調査を実施しました。調査は2026年2月から4月にかけて実施されました。

詳しい調査方法はこちら

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