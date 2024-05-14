グローバル調査

人工知能（AI）は、すでに医療において測定可能な価値をもたらしています。医療従事者によるAIの導入は急速に進んでいますが、その効果的な活用には、医療システムがこの変化にどれだけ対応できるかが重要です。 この種の調査として世界最大規模となるFuture Health Index 2026では、2,000人を超える医療従事者と20,000人を超える患者への調査を通じて、AIが実際の医療現場にもたらしている影響を明らかにするとともに、こうした成果をさらに拡大するために何が必要かを探っています。