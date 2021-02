ホワイトニングは、現在の歯科患者が最も求めているケアーです。フィリップスは、患者が求める世界 No.1 のオフィスホワイトニングである Zoom ホワイトニングで、こうしたニーズに応えています。また、歯科医の方々と提携して、最高の結果を出す革新的で効果的なホワイトニング治療を設計しています。



Zoom ホワイトニングやフレックスケアープラチナなど、患者が求めるものが何であれ、Philips Oral Healthcare 製品は全体的な口腔衛生の好循環を生み出すツールを提供し、患者が結果に満足して周囲の人に勧めるようなものにするために取り組んでいます。

1 In the U.S.