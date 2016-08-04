睡眠不足が招くリスク

夜どれくらいの睡眠を取るかは、他のいろいろなことに比べれば取るに足らないことに思えるかもしれませんが、短期的にも長期的にも健康に重大な結果をもたらす可能性があるのです。1日6～8時間というのは取り組むべき特別な意味を持つ数字であることを、心に留めておいてください。もし呼吸の問題で眠ることが難しかったり、寝ている間にいびきをかいている自覚があったりする場合、一番良いのは医者にかかってその原因を特定することです。このような呼吸の病気で知っておくべきもののひとつは睡眠時無呼吸症候群で、睡眠中に気道がふさがり酸素の流れが妨げられる状態を言います。自分が治療を必要としている状態であることに、気がついてさえいない可能性もあります。日本製薬医学会（JAPhMed、旧称JAMDI）のSAS Committeeが行なった調査によれば、日本では300万人以上もの睡眠時無呼吸症患者がいると言われていますが、現在治療を受けているのは30万人（10%）のみであるとのことです。もし睡眠時無呼吸症候群と診断された場合、医師にフィリップス社のレスピロニクスのような、マスクとデバイスが含まれていて睡眠中の正常な呼吸を助ける機器の使用を勧められるかもしれません。



睡眠を本気で考えて、あなたの体を大切にしてください。