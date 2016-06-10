サービスプロバイダー 当社は、本サービスの運用、提供、改善、理解、カスタマイズ、サポート、およびマーケティングを支援する第三者サービスプロバイダーと提携しています。 当社は以下のサービスプロバイダーとお客様の個人情報を共有する場合があります。 IT プロバイダー、クラウドプロバイダー こうしたサービスプロバイダーは、本アプリの実行や本サービスの提供で必要なハードウェア、ソフトウェア、ネットワーキング、ストレージ、トランザクションサービス、関連テクノロジーを提供しています。 アナリティクスサービスプロバイダー。 こうしたサービスプロバイダーは、当社が本アプリの分析を実行するために必要とするハードウェア、ソフトウェア、ネットワーキング、ストレージ、および/または関連テクノロジーを提供しています。 フィリップスは、自社と同等水準の十分なデータ保護をお客様の個人情報に適用することを、これらサービスプロバイダーに対して求めています。 また当社では、サービスプロバイダーは上述した固有の目的に限り、当社が指示した個人情報のみを処理し、彼らが固有のサービスを提供する上で必要な最低量のデータにアクセスし、お客様の個人情報のセキュリティを保護するよう求めています。 その他の第三者 フィリップスは、お客様の個人情報を独自の目的で処理する第三者とも提携する場合があります。 フィリップスは、お客様の個人情報を独自の目的で使用する第三者と個人情報を共有する場合、適用法に従ってお客様にその旨を必ず通知し、お客様の同意を得てから個人情報を共有するものとします。 この場合、各社のプライバシーに関する通知の、収集される個人情報のタイプ、情報の使用/処理/保護方法など、プライバシーに関する取り組みについて述べた部分をよくお読みください。 フィリップスは、事業またはその一部を別の会社に売却することがあります。 そのような所有権の移転には、事業に直接関連したお客様の個人情報が買収企業に移転する場合も含まれます。 フィリップスは、合併、買収、事業再編、資産売却に関連し、または法律その他の適用によって、当社のプライバシーに関する通知に定められている当社のすべての権利と義務を系列会社に自由に譲渡することができ、お客様の個人情報を系列会社、後継組織、または新しい事業主に譲渡する場合があります。 お客様が Android から Facebook ソーシャルメディアアカウント経由でログインした場合、お客様は Facebook が Facebook SDK を通じて以下の情報を収集することを許可したことになります。 本アプリのイベント : これは、一般的な本アプリのイベント (本アプリのインストールや起動など) と、製品評価基準 (SDK の読み込みや SDK パフォーマンスなど) のためのその他の標準的なログ記録を対象とします。

: これは、一般的な本アプリのイベント (本アプリのインストールや起動など) と、製品評価基準 (SDK の読み込みや SDK パフォーマンスなど) のためのその他の標準的なログ記録を対象とします。 構成データ : ユーザーのログイン後、SDK はバックグラウンド要求を定期的に行って、

アクセストークンの寿命を自動的に管理します。

: ユーザーのログイン後、SDK はバックグラウンド要求を定期的に行って、 アクセストークンの寿命を自動的に管理します。 エラー情報 : SDK は、その初期化中も含め、エラー情報を捕捉します。これには、Facebook にログインする個人のユーザー ID も含まれることがあります。

: SDK は、その初期化中も含め、エラー情報を捕捉します。これには、Facebook にログインする個人のユーザー ID も含まれることがあります。 短期データ: SDK は、詐欺行為や違反行為を管理する目的で一部のユーザー活動を評価します。 このデータは、Facebook にログインしていないお客様を対象に、極めて短期間のみ保管されます。 Facebook は、お客様による SDK の使用状況、ご使用の本アプリの名前に関する情報、ログインを許可したに日時、およびログインに関連する URL に関するアナリティクスデータも収集することがあります。 Facebook がお客様の情報をどのように使用するかの詳細については、Facebook の「データに関するポリシー」をお読みください。 Facebook のログイン機能のご利用は完全に任意であり、当社は常にお客様が MyPhilips アカウントを使用してログインできるようにしています。 国境を越えるデータ移転 お客様の個人情報は、当社施設の所在国、または当社と提携関係にあるサービスプロバイダーの所在国である任意の国で保存、または処理される場合があり、お客様は当社サービスのご利用により、お客様の国とは異なるデータ保護規則が採用されている可能性のある、居住国以外の国への情報移転 (が該当した場合は、それ) を承諾したとみなされます。 状況によっては、当該国の裁判所、法執行機関、規制機関、公安当局がお客様の個人情報にアクセスする権利を付与される場合があります。 お客様が EEA (欧州経済領域) 域内に居住する場合、お客様の個人情報は、EEA 基準のもと、適正な水準のデータ保護を実施すると欧州委員会が認識する、EEA 以外の諸国における当社系列会社またはサービスプロバイダーに移転される可能性があります (当該国を網羅したリストはこちらhttps://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm で確認できます)。 欧州委員会によって保護レベルが適切とみなされていない国 (米国など) への EEA からのデータの移転について、当社は、お客様、サプライヤー、ビジネスパートナーのデータに関するフィリップスの拘束的企業準則や、お客様の個人情報を保護するために欧州委員会によって採用されている標準的な契約条項など、適切な保護措置を導入しています。 これらの規則や条項のコピーを取得するには、上記のリンクをクリックするか、こちらにお問い合わせください。 データの保存期間 当社は、お客様の個人情報を、その情報の収集目的に照らして必要または許可されている期間にわたり保存します。 保存期間の決定にあたって採用されている基準は、(i) お客様が本アプリおよび本サービスを使用する期間、(ii) 当社が法的義務を負う案件かどうか、(iii) 当社の法的な立場 (出訴期限、訴訟、規制当局による調査のステータスなど) から見て保存することが賢明であるかどうかの 3 つです。 詳細を表示詳細を非表示