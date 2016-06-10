フィリップスソニッケアーキッズ アプリ (以下「本アプリ」といいます) により、保護者は、 本アプリが使用する個人情報は、フィリップスソニッケアーキッズの歯ブラシ用ハンドル (Bluetooth 接続付き) (以下「デバイス」といいます) および/または本アプリによって収集または処理されたものです。 プライバシーに関する本通知が適用されるお客様の個人情報の管理者は、22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA を拠点とする Philips Oral Healthcare, LLC (以下「フィリップス」、「当社」といいます) です。 プライバシーに関する本通知は、本アプリおよび本デバイスにより収集された個人情報に適用されます。 プライバシーに関する本通知の目的は、当社が収集するデータの種類、収集する理由、データの処理方法、お客様個人の権利など、お客様が本サービスを利用する際の当社のプライバシー慣行について理解していただくことにあります。 当社の Cookie に関する通知と利用規約もご一読ください。利用規約は、お客様が本サービスをご利用される際の条件を定めるものです。
お子様のブラッシング習慣を改善および監視することができ、お子様の歯磨きのデータに基づいてカスタマイズされた歯磨き情報を取得できます (以下「本サービス」といいます)。
フィリップスソニッケアーキッズ アプリ (以下「本アプリ」といいます) により、保護者は、
本アプリが使用する個人情報は、フィリップスソニッケアーキッズの歯ブラシ用ハンドル (Bluetooth 接続付き) (以下「デバイス」といいます) および/または本アプリによって収集または処理されたものです。 プライバシーに関する本通知が適用されるお客様の個人情報の管理者は、22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA を拠点とする Philips Oral Healthcare, LLC (以下「フィリップス」、「当社」といいます) です。
プライバシーに関する本通知は、本アプリおよび本デバイスにより収集された個人情報に適用されます。 プライバシーに関する本通知の目的は、当社が収集するデータの種類、収集する理由、データの処理方法、お客様個人の権利など、お客様が本サービスを利用する際の当社のプライバシー慣行について理解していただくことにあります。
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本アプリへのアクセス、ダウンロード、インストールなど、当社が提供する本サービスをご利用の際、当社は下記に詳述するお客様の情報および個人データを受信または収集します。
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機密性の高いアナリティクスデータ お客様が同意する場合、当社は、歯ブラシ (手磨き、電動、またはソニッケアー) の種類、歯ブラシのハンドルのデータ (型番、シリアル番号、ファームウェアのバージョン、メーカー)、歯ブラシの時間、歯ブラシの開始時間および強度 (以下「歯磨きデータ」といいます) を含むお子様のブラッシング習慣および本アプリの使用に関するアナリティクスデータを収集します。 当社は、本アプリおよび本サービスの改善に役立てるため、歯磨きデータを分析目的で使用および/または集計します。この改善には、お子様の本アプリの使用体験全般、本アプリのゲームとグラフィックス、およびデバイスの性能の向上も含まれます。 フィリップスは常に、歯磨きデータの処理に適切なデータ保護対策を適用することを徹底します。 とりわけ、フィリップスでは、歯磨きデータをランダムな識別子に関連付け、その歯磨きデータに関連付けられた IP アドレスを汎用 IP アドレスに置換したのちに保存します。 お客様の同意を得られない場合、フィリップスはいかなる方法でも歯磨きデータを処理しません。 この場合、歯磨きデータは、ご使用のモバイルデバイス上の本アプリに保存されたままになります。その場合、フィリップスは歯磨きデータにアクセスできません。 このデータはお客様の管理下にあります。 お客様がお子様のプロフィールおよび/または本アプリを削除する場合、歯磨きデータはご使用のモバイルデバイスから削除されます。
EU 一般データ保護規則第 9.2.a 条のもと、当社で機密データを収集する際にはお客様に事前に通知し、お客様から明示的な同意を得ます。 上記で定める以外の機密性の高い個人情報 (社会保障番号、人種または民族に関連した情報、政治的意見、宗教上/哲学上/その他の信条、健康状態、性生活または性指向、生体情報または遺伝的特性、犯罪歴、労働組合への加入など) を、本アプリ上または本アプリ経由、あるいはその他の手段で当社に送信または開示しないようお願いいたします。
機密性の高いアナリティクスデータ
お客様が同意する場合、当社は、歯ブラシ (手磨き、電動、またはソニッケアー) の種類、歯ブラシのハンドルのデータ (型番、シリアル番号、ファームウェアのバージョン、メーカー)、歯ブラシの時間、歯ブラシの開始時間および強度 (以下「歯磨きデータ」といいます) を含むお子様のブラッシング習慣および本アプリの使用に関するアナリティクスデータを収集します。 当社は、本アプリおよび本サービスの改善に役立てるため、歯磨きデータを分析目的で使用および/または集計します。この改善には、お子様の本アプリの使用体験全般、本アプリのゲームとグラフィックス、およびデバイスの性能の向上も含まれます。 フィリップスは常に、歯磨きデータの処理に適切なデータ保護対策を適用することを徹底します。 とりわけ、フィリップスでは、歯磨きデータをランダムな識別子に関連付け、その歯磨きデータに関連付けられた IP アドレスを汎用 IP アドレスに置換したのちに保存します。
お客様の同意を得られない場合、フィリップスはいかなる方法でも歯磨きデータを処理しません。 この場合、歯磨きデータは、ご使用のモバイルデバイス上の本アプリに保存されたままになります。その場合、フィリップスは歯磨きデータにアクセスできません。 このデータはお客様の管理下にあります。 お客様がお子様のプロフィールおよび/または本アプリを削除する場合、歯磨きデータはご使用のモバイルデバイスから削除されます。
アカウントデータ 本アプリの保護者ダッシュボードにアクセスするには、アカウントを作成する必要があります。 かかる目的において、お客様は、MyPhilips アカウントを使用すること、またはご自分の Apple アカウントを含むソーシャルメディアプロフィールを使用してログインすることができます。 当社は、お客様のアカウントデータを使用して、アカウントを作成および管理します。 お子様のプロフィールの作成の一環として、お客様は、お子様のお名前を記入し、プロフィールの写真をアップロードまたは撮影することができます。 ただし、フィリップスはいかなる方法でもそれらのデータを処理しません。 フィリップスは、ご使用のモバイルデバイス上の本アプリに保存されているデータにはアクセスしません。 このデータはお客様の管理下にあります。 お客様がお子様のプロフィールおよび/または本アプリを削除する場合、データはご使用のモバイルデバイスから削除されます。
を管理します。 お客様が中国にお住まいの場合は、お客様の電話番号も収集されます。
当社が収集する個人情報には、基本的な公開プロフィール (たとえば、プロフィール写真の URL、ID、性別、プロフィールの URL、生年月日、ホームページ、所在地) およびメールアドレスが含まれることがあり、これらは認証目的で使用されます。 この場合、お客様のソーシャルメディアのプロバイダーは、お客様がソーシャルメディアのアカウント経由で本アプリを使用し、ログインしたことを情報として収集することもあります。 お客様のソーシャルメディアプロバイダーのプライバシーに関する通知 (たとえば、Facebook、Google、Apple) をお読みになり、収集される個人情報の形式、情報をどのように使用し、処理し、保護するかなど、サードパーティのプライバシーの取り組みについてご確認ください。
アカウントデータ
本アプリの保護者ダッシュボードにアクセスするには、アカウントを作成する必要があります。 かかる目的において、お客様は、MyPhilips アカウントを使用すること、またはご自分の Apple アカウントを含むソーシャルメディアプロフィールを使用してログインすることができます。 当社は、お客様のアカウントデータを使用して、アカウントを作成および管理します。
お子様のプロフィールの作成の一環として、お客様は、お子様のお名前を記入し、プロフィールの写真をアップロードまたは撮影することができます。 ただし、フィリップスはいかなる方法でもそれらのデータを処理しません。 フィリップスは、ご使用のモバイルデバイス上の本アプリに保存されているデータにはアクセスしません。 このデータはお客様の管理下にあります。 お客様がお子様のプロフィールおよび/または本アプリを削除する場合、データはご使用のモバイルデバイスから削除されます。
Cookie 当社は、本サービスを運用、提供、改善、理解、カスタマイズする目的で、Cookie やタグ、その他の同様のテクノロジー (以下「Cookie」といいます) を使用しています。 Cookie はモバイルデバイスを認識し、お客様固有のユーザーデバイス番号、ご使用のモバイルデバイスの IP アドレス、ご使用のモバイルインターネットブラウザやオペレーティングシステム、セッションおよびご利用データ、サービス関連の性能情報など、お客様の本アプリ利用状況の情報および個人データを収集します。 また、当社はこの情報を使用して、お客様の居住国固有のコンテンツ (現地語での情報を含む) をご提供いたします。 当社はお客様の同意を得たのちに Cookie を分析目的で使用するものとします。
Cookie
当社は、本サービスを運用、提供、改善、理解、カスタマイズする目的で、Cookie やタグ、その他の同様のテクノロジー (以下「Cookie」といいます) を使用しています。 Cookie はモバイルデバイスを認識し、お客様固有のユーザーデバイス番号、ご使用のモバイルデバイスの IP アドレス、ご使用のモバイルインターネットブラウザやオペレーティングシステム、セッションおよびご利用データ、サービス関連の性能情報など、お客様の本アプリ利用状況の情報および個人データを収集します。 また、当社はこの情報を使用して、お客様の居住国固有のコンテンツ (現地語での情報を含む) をご提供いたします。
当社はお客様の同意を得たのちに Cookie を分析目的で使用するものとします。
評価およびレビューデータ お客様が App Store で本アプリについてレビューを書かれた場合や評価を行った場合、当社は、お客様のコメントや質問に回答し、本アプリを使用して感じたことを理解し、本アプリと当社のブランドに対する一般的な認識を把握し、これらの知見を活用して本アプリを改善するために、かかる情報を処理することがあります。当社が把握できる情報は、App Store でのお客様のユーザー名、評価、コメント、および当社に情報を提供するどうか、または一般に公開するかどうかの決定に関するその他の情報に限られます。お客様からのご要望がない限り、当社がこの情報をお客様のアカウント認証情報、または当社が保持するお客様のその他の情報と関連付けることはありません。お客様がカスタマーサポートのご利用を希望される場合、当社はお客様のデータを使用してお客様の状況をフォローアップし、以下の「カスタマーサポートデータ」セクションに従って、カスタマーサポートプロセスを進めることがあります。当社は、お客様の評価およびレビューデータの処理がフィリップスの正当な利益に基づいており、かつEU 一般データ保護規則第 6.1 条 (f) のもと、合法的行為であるとみなします。
評価およびレビューデータ
お客様が App Store で本アプリについてレビューを書かれた場合や評価を行った場合、当社は、お客様のコメントや質問に回答し、本アプリを使用して感じたことを理解し、本アプリと当社のブランドに対する一般的な認識を把握し、これらの知見を活用して本アプリを改善するために、かかる情報を処理することがあります。当社が把握できる情報は、App Store でのお客様のユーザー名、評価、コメント、および当社に情報を提供するどうか、または一般に公開するかどうかの決定に関するその他の情報に限られます。お客様からのご要望がない限り、当社がこの情報をお客様のアカウント認証情報、または当社が保持するお客様のその他の情報と関連付けることはありません。お客様がカスタマーサポートのご利用を希望される場合、当社はお客様のデータを使用してお客様の状況をフォローアップし、以下の「カスタマーサポートデータ」セクションに従って、カスタマーサポートプロセスを進めることがあります。当社は、お客様の評価およびレビューデータの処理がフィリップスの正当な利益に基づいており、かつEU 一般データ保護規則第 6.1 条 (f) のもと、合法的行為であるとみなします。
カスタマーサポートデータ お客様がカスタマーサポートのご利用を希望される場合、当社がお客様のニーズに即したサポートを実施できるよう、お客様の連絡先や連絡方法など、本サービスご利用関連情報のご提供をお願いすることがあります。 当社は、カスタマーサポートの提供、本サービスの改善、修正、カスタマイズを含め、本サービスを運用し、お客様に提供いたします。 当社は、ご質問に回答する目的でもお客様の情報を使用します。 当社では、利用規約の当事者であるお客様のカスタマーサポートデータの処理は、契約履行上の義務であり、EU 一般データ保護規則第 6.1条 (b) のもと、合法的行為であるとみなします。 当社は、カスタマーサポートデータの処理がフィリップスの正当な利益に基づいており、かつ EU 一般データ保護規則第 6.1 条 (f) のもと、合法的行為であるとみなす場合があります。
カスタマーサポートデータ
お客様がカスタマーサポートのご利用を希望される場合、当社がお客様のニーズに即したサポートを実施できるよう、お客様の連絡先や連絡方法など、本サービスご利用関連情報のご提供をお願いすることがあります。 当社は、カスタマーサポートの提供、本サービスの改善、修正、カスタマイズを含め、本サービスを運用し、お客様に提供いたします。 当社は、ご質問に回答する目的でもお客様の情報を使用します。
当社では、利用規約の当事者であるお客様のカスタマーサポートデータの処理は、契約履行上の義務であり、EU 一般データ保護規則第 6.1条 (b) のもと、合法的行為であるとみなします。 当社は、カスタマーサポートデータの処理がフィリップスの正当な利益に基づいており、かつ EU 一般データ保護規則第 6.1 条 (f) のもと、合法的行為であるとみなす場合があります。
統合データ 当社は、お客様の個人情報 (アカウントデータ、Cookie を含む) を、お客様とのやり取りの際、およびお客様がソーシャルメディア、Web サイト、メール、アプリ、コネクテッド製品などのフィリップスのデジタルチャネルを使用する際に収集されたデータ (IP アドレス、Cookie、モバイルデバイス情報、クリックまたはタップ操作によるコミュニケーション、位置情報、訪問した Web サイトを含む) と組み合わせる場合があります。 当社では、お客様の統合データをコンテンツ、本アプリ、デバイス、本サービスの機能やユーザビリティーの向上に使用するほか、新製品・サービスの開発にも使用します。 この場合、当社は、統合データの処理がフィリップスの正当な利益に基づいており、かつ EU 一般データ保護規則第 6.1 条 (f) のもと、合法的行為であるとみなします。 EU 一般データ保護規則第 9.2 条 (a) およびブラジル一般データ保護法 (LGPD)、連邦法番号 13,709/2018 のもと、当社はお客様に通知して明示的な同意を得たのち、この項に記載される目的のため機密データを収集します。 統合データには、お子様に関係する個人情報は含まれません。 お客様の好みやオンライン行動に基づいてお客様が興味を持つと考えられるフィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する販促情報を受け取ることにお客様が同意されている場合、当社は、電子メール、電話、その他のデジタルチャネル (モバイルアプリやソーシャルメディアなど) を介してマーケティング/販促情報をお客様に送信することがあります。 コミュニケーションの内容をお客様の好みや行動に合わせてカスタマイズし、お客様一人ひとりの目的に適ったエクスペリエンスを提供できるよう、当社ではお客様の統合データを分析する場合があります。 当社はお客様の同意を得たのち、販促情報を送信するものとします。
統合データ
当社は、お客様の個人情報 (アカウントデータ、Cookie を含む) を、お客様とのやり取りの際、およびお客様がソーシャルメディア、Web サイト、メール、アプリ、コネクテッド製品などのフィリップスのデジタルチャネルを使用する際に収集されたデータ (IP アドレス、Cookie、モバイルデバイス情報、クリックまたはタップ操作によるコミュニケーション、位置情報、訪問した Web サイトを含む) と組み合わせる場合があります。
当社では、お客様の統合データをコンテンツ、本アプリ、デバイス、本サービスの機能やユーザビリティーの向上に使用するほか、新製品・サービスの開発にも使用します。 この場合、当社は、統合データの処理がフィリップスの正当な利益に基づいており、かつ EU 一般データ保護規則第 6.1 条 (f) のもと、合法的行為であるとみなします。 EU 一般データ保護規則第 9.2 条 (a) およびブラジル一般データ保護法 (LGPD)、連邦法番号 13,709/2018 のもと、当社はお客様に通知して明示的な同意を得たのち、この項に記載される目的のため機密データを収集します。 統合データには、お子様に関係する個人情報は含まれません。
お客様の好みやオンライン行動に基づいてお客様が興味を持つと考えられるフィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する販促情報を受け取ることにお客様が同意されている場合、当社は、電子メール、電話、その他のデジタルチャネル (モバイルアプリやソーシャルメディアなど) を介してマーケティング/販促情報をお客様に送信することがあります。 コミュニケーションの内容をお客様の好みや行動に合わせてカスタマイズし、お客様一人ひとりの目的に適ったエクスペリエンスを提供できるよう、当社ではお客様の統合データを分析する場合があります。 当社はお客様の同意を得たのち、販促情報を送信するものとします。
アクセス許可 本アプリは、お客様のモバイルデバイスのストレージ機能、センサー、またはその他の機能 (写真、カメラ、Wi-Fi、ジオロケーション、Bluetooth など) にアクセスするための許可をお客様に求める場合があります。 当社は、以下に詳述されている本サービスを提供するために厳密に必要である場合にアクセスを求めるものとします。
アクセス許可
本アプリは、お客様のモバイルデバイスのストレージ機能、センサー、またはその他の機能 (写真、カメラ、Wi-Fi、ジオロケーション、Bluetooth など) にアクセスするための許可をお客様に求める場合があります。 当社は、以下に詳述されている本サービスを提供するために厳密に必要である場合にアクセスを求めるものとします。
フィリップスは、本通知および/または適用法に従い、サードパーティのサービスプロバイダー、ビジネスパートナー、またはその他サードパーティにお客様の個人情報を開示する場合があります。
フィリップスは、本通知および/または適用法に従い、サードパーティのサービスプロバイダー、ビジネスパートナー、またはその他サードパーティにお客様の個人情報を開示する場合があります。
サービスプロバイダー 当社は、本サービスの運用、提供、改善、理解、カスタマイズ、サポート、およびマーケティングを支援する第三者サービスプロバイダーと提携しています。 当社は以下のサービスプロバイダーとお客様の個人情報を共有する場合があります。 こうしたサービスプロバイダーは、本アプリの実行や本サービスの提供で必要なハードウェア、ソフトウェア、ネットワーキング、ストレージ、トランザクションサービス、関連テクノロジーを提供しています。 こうしたサービスプロバイダーは、当社が本アプリの分析を実行するために必要とするハードウェア、ソフトウェア、ネットワーキング、ストレージ、および/または関連テクノロジーを提供しています。 フィリップスは、自社と同等水準の十分なデータ保護をお客様の個人情報に適用することを、これらサービスプロバイダーに対して求めています。 また当社では、サービスプロバイダーは上述した固有の目的に限り、当社が指示した個人情報のみを処理し、彼らが固有のサービスを提供する上で必要な最低量のデータにアクセスし、お客様の個人情報のセキュリティを保護するよう求めています。 その他の第三者 フィリップスは、お客様の個人情報を独自の目的で処理する第三者とも提携する場合があります。 フィリップスは、お客様の個人情報を独自の目的で使用する第三者と個人情報を共有する場合、適用法に従ってお客様にその旨を必ず通知し、お客様の同意を得てから個人情報を共有するものとします。 この場合、各社のプライバシーに関する通知の、収集される個人情報のタイプ、情報の使用/処理/保護方法など、プライバシーに関する取り組みについて述べた部分をよくお読みください。 フィリップスは、事業またはその一部を別の会社に売却することがあります。 そのような所有権の移転には、事業に直接関連したお客様の個人情報が買収企業に移転する場合も含まれます。 フィリップスは、合併、買収、事業再編、資産売却に関連し、または法律その他の適用によって、当社のプライバシーに関する通知に定められている当社のすべての権利と義務を系列会社に自由に譲渡することができ、お客様の個人情報を系列会社、後継組織、または新しい事業主に譲渡する場合があります。 お客様が Android から Facebook ソーシャルメディアアカウント経由でログインした場合、お客様は Facebook が Facebook SDK を通じて以下の情報を収集することを許可したことになります。 Facebook は、お客様による SDK の使用状況、ご使用の本アプリの名前に関する情報、ログインを許可したに日時、およびログインに関連する URL に関するアナリティクスデータも収集することがあります。 Facebook がお客様の情報をどのように使用するかの詳細については、Facebook の「データに関するポリシー」をお読みください。 Facebook のログイン機能のご利用は完全に任意であり、当社は常にお客様が MyPhilips アカウントを使用してログインできるようにしています。 国境を越えるデータ移転 お客様の個人情報は、当社施設の所在国、または当社と提携関係にあるサービスプロバイダーの所在国である任意の国で保存、または処理される場合があり、お客様は当社サービスのご利用により、お客様の国とは異なるデータ保護規則が採用されている可能性のある、居住国以外の国への情報移転 (が該当した場合は、それ) を承諾したとみなされます。 状況によっては、当該国の裁判所、法執行機関、規制機関、公安当局がお客様の個人情報にアクセスする権利を付与される場合があります。 お客様が EEA (欧州経済領域) 域内に居住する場合、お客様の個人情報は、EEA 基準のもと、適正な水準のデータ保護を実施すると欧州委員会が認識する、EEA 以外の諸国における当社系列会社またはサービスプロバイダーに移転される可能性があります (当該国を網羅したリストはこちらhttps://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm で確認できます)。 欧州委員会によって保護レベルが適切とみなされていない国 (米国など) への EEA からのデータの移転について、当社は、お客様、サプライヤー、ビジネスパートナーのデータに関するフィリップスの拘束的企業準則や、お客様の個人情報を保護するために欧州委員会によって採用されている標準的な契約条項など、適切な保護措置を導入しています。 これらの規則や条項のコピーを取得するには、上記のリンクをクリックするか、こちらにお問い合わせください。 データの保存期間 当社は、お客様の個人情報を、その情報の収集目的に照らして必要または許可されている期間にわたり保存します。 保存期間の決定にあたって採用されている基準は、(i) お客様が本アプリおよび本サービスを使用する期間、(ii) 当社が法的義務を負う案件かどうか、(iii) 当社の法的な立場 (出訴期限、訴訟、規制当局による調査のステータスなど) から見て保存することが賢明であるかどうかの 3 つです。
アクセストークンの寿命を自動的に管理します。
サービスプロバイダー
当社は、本サービスの運用、提供、改善、理解、カスタマイズ、サポート、およびマーケティングを支援する第三者サービスプロバイダーと提携しています。
当社は以下のサービスプロバイダーとお客様の個人情報を共有する場合があります。
こうしたサービスプロバイダーは、本アプリの実行や本サービスの提供で必要なハードウェア、ソフトウェア、ネットワーキング、ストレージ、トランザクションサービス、関連テクノロジーを提供しています。
こうしたサービスプロバイダーは、当社が本アプリの分析を実行するために必要とするハードウェア、ソフトウェア、ネットワーキング、ストレージ、および/または関連テクノロジーを提供しています。
フィリップスは、自社と同等水準の十分なデータ保護をお客様の個人情報に適用することを、これらサービスプロバイダーに対して求めています。 また当社では、サービスプロバイダーは上述した固有の目的に限り、当社が指示した個人情報のみを処理し、彼らが固有のサービスを提供する上で必要な最低量のデータにアクセスし、お客様の個人情報のセキュリティを保護するよう求めています。
その他の第三者
フィリップスは、お客様の個人情報を独自の目的で処理する第三者とも提携する場合があります。 フィリップスは、お客様の個人情報を独自の目的で使用する第三者と個人情報を共有する場合、適用法に従ってお客様にその旨を必ず通知し、お客様の同意を得てから個人情報を共有するものとします。 この場合、各社のプライバシーに関する通知の、収集される個人情報のタイプ、情報の使用/処理/保護方法など、プライバシーに関する取り組みについて述べた部分をよくお読みください。
フィリップスは、事業またはその一部を別の会社に売却することがあります。 そのような所有権の移転には、事業に直接関連したお客様の個人情報が買収企業に移転する場合も含まれます。 フィリップスは、合併、買収、事業再編、資産売却に関連し、または法律その他の適用によって、当社のプライバシーに関する通知に定められている当社のすべての権利と義務を系列会社に自由に譲渡することができ、お客様の個人情報を系列会社、後継組織、または新しい事業主に譲渡する場合があります。
お客様が Android から Facebook ソーシャルメディアアカウント経由でログインした場合、お客様は Facebook が Facebook SDK を通じて以下の情報を収集することを許可したことになります。
Facebook は、お客様による SDK の使用状況、ご使用の本アプリの名前に関する情報、ログインを許可したに日時、およびログインに関連する URL に関するアナリティクスデータも収集することがあります。 Facebook がお客様の情報をどのように使用するかの詳細については、Facebook の「データに関するポリシー」をお読みください。 Facebook のログイン機能のご利用は完全に任意であり、当社は常にお客様が MyPhilips アカウントを使用してログインできるようにしています。
国境を越えるデータ移転
お客様の個人情報は、当社施設の所在国、または当社と提携関係にあるサービスプロバイダーの所在国である任意の国で保存、または処理される場合があり、お客様は当社サービスのご利用により、お客様の国とは異なるデータ保護規則が採用されている可能性のある、居住国以外の国への情報移転 (が該当した場合は、それ) を承諾したとみなされます。 状況によっては、当該国の裁判所、法執行機関、規制機関、公安当局がお客様の個人情報にアクセスする権利を付与される場合があります。
お客様が EEA (欧州経済領域) 域内に居住する場合、お客様の個人情報は、EEA 基準のもと、適正な水準のデータ保護を実施すると欧州委員会が認識する、EEA 以外の諸国における当社系列会社またはサービスプロバイダーに移転される可能性があります (当該国を網羅したリストはこちらhttps://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm で確認できます)。 欧州委員会によって保護レベルが適切とみなされていない国 (米国など) への EEA からのデータの移転について、当社は、お客様、サプライヤー、ビジネスパートナーのデータに関するフィリップスの拘束的企業準則や、お客様の個人情報を保護するために欧州委員会によって採用されている標準的な契約条項など、適切な保護措置を導入しています。 これらの規則や条項のコピーを取得するには、上記のリンクをクリックするか、こちらにお問い合わせください。
データの保存期間
当社は、お客様の個人情報を、その情報の収集目的に照らして必要または許可されている期間にわたり保存します。 保存期間の決定にあたって採用されている基準は、(i) お客様が本アプリおよび本サービスを使用する期間、(ii) 当社が法的義務を負う案件かどうか、(iii) 当社の法的な立場 (出訴期限、訴訟、規制当局による調査のステータスなど) から見て保存することが賢明であるかどうかの 3 つです。
お客様の選択肢と権利 過去に当社へ提供した個人情報へのアクセス、修正、消去、処理に対する制限または不服申し立て請求の提出をご希望の場合、または (このデータポータビリティ権が適用法のもと、お客様に認められている範囲内で) 他の企業への送信目的で個人情報の電子コピー請求をご希望の場合、こちらまでご連絡ください。 当社は適用法に準拠した範囲内でお客様のご要望にお応えします。 ご要望には、アクセス、修正、消去、処理の制限/不服を希望する個人情報を明確に提示してください。 お客様保護の観点から、当社は、お客様が当社への請求の送信に使用するアカウント、メールアドレス、その他のアカウント情報に関連付けられた個人情報に関する請求にのみ対応する場合があり、またお客様の本人確認を事前に行う必要がある場合があります。 お客様からの請求に対し、当社は実行可能な限り速やかに対応するよう努めます。 当社が同意に依拠した上でお客様の個人情報を収集および、または処理する場合、お客様は撤回前の同意内容に基づくデータ処理の合法性に影響されることなく、随時同意を撤回できます。 当社が、契約の履行に依拠し、お客様の個人情報を本サービスの提供の目的で処理する際に、当社がお客様の情報を受け取れない場合、当社は本サービスを提供できないことがあります。 これらの選択肢および権利 (またはその一部) をお客様が行使された場合、本サービスの一部または全体を利用できなくなる可能性があります。 当社が、お客様の個人情報を当社が負う法的義務に基づいて処理する場合は、お客様がご自身の権利を行使するために当社とやり取りする場合を含め、当社はその処理を EU 一般データ保護規則第 6.1 条 (c) のもと、合法的行為であるとみなします。
お客様の選択肢と権利
過去に当社へ提供した個人情報へのアクセス、修正、消去、処理に対する制限または不服申し立て請求の提出をご希望の場合、または (このデータポータビリティ権が適用法のもと、お客様に認められている範囲内で) 他の企業への送信目的で個人情報の電子コピー請求をご希望の場合、こちらまでご連絡ください。 当社は適用法に準拠した範囲内でお客様のご要望にお応えします。
ご要望には、アクセス、修正、消去、処理の制限/不服を希望する個人情報を明確に提示してください。 お客様保護の観点から、当社は、お客様が当社への請求の送信に使用するアカウント、メールアドレス、その他のアカウント情報に関連付けられた個人情報に関する請求にのみ対応する場合があり、またお客様の本人確認を事前に行う必要がある場合があります。 お客様からの請求に対し、当社は実行可能な限り速やかに対応するよう努めます。
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これらの選択肢および権利 (またはその一部) をお客様が行使された場合、本サービスの一部または全体を利用できなくなる可能性があります。
当社が、お客様の個人情報を当社が負う法的義務に基づいて処理する場合は、お客様がご自身の権利を行使するために当社とやり取りする場合を含め、当社はその処理を EU 一般データ保護規則第 6.1 条 (c) のもと、合法的行為であるとみなします。
国別の情報: カリフォルニア州におけるお客さまのプライバシー権 (米国のみ) カリフォルニア民法典第 1798.83 項に基づき、カリフォルニア州在住のお客様は、当社が前暦年度中にダイレクトマーケティング目的で第三者に開示した個人情報 (ある場合) に関する情報を、1 年に 1 回無料で請求して取得できます。 これらの情報には、共有された個人情報の区分、当社が前暦年度中に情報を共有した第三者の名称と住所を記載したリストが含まれます。 カリフォルニア州在住で、かかる情報請求を行うことをご希望の方は、当社のプライバシーに関する Web サイト ( http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html) にアクセスしてください。
国別の情報: カリフォルニア州におけるお客さまのプライバシー権 (米国のみ)
カリフォルニア民法典第 1798.83 項に基づき、カリフォルニア州在住のお客様は、当社が前暦年度中にダイレクトマーケティング目的で第三者に開示した個人情報 (ある場合) に関する情報を、1 年に 1 回無料で請求して取得できます。 これらの情報には、共有された個人情報の区分、当社が前暦年度中に情報を共有した第三者の名称と住所を記載したリストが含まれます。 カリフォルニア州在住で、かかる情報請求を行うことをご希望の方は、当社のプライバシーに関する Web サイト ( http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html) にアクセスしてください。
プライバシーに関する本通知の変更 本サービスはお客様への事前の通知なしに随時変更される場合があります。 そのため当社は、プライバシーに関する本通知を随時変更または更新する権利を留保します。 当社が本通知を更新する場合は、本通知の上部に記載されている日付も更新します。 プライバシーに関する本通知の最新版を定期的に確認するようにしてください。 プライバシーに関する新しい通知は公開後すぐに有効になります。 改訂後の通知に同意されない場合は、基本設定を変更するか、本サービスの利用の停止をご検討ください。 変更が有効になった後も本サービスへのアクセスまたは利用を継続することにより、お客様は修正後のプライバシーに関する通知について通知を受けたことを認め、通知に同意したことになります。
プライバシーに関する本通知の変更
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プライバシーに関する本通知の最新版を定期的に確認するようにしてください。
プライバシーに関する新しい通知は公開後すぐに有効になります。 改訂後の通知に同意されない場合は、基本設定を変更するか、本サービスの利用の停止をご検討ください。 変更が有効になった後も本サービスへのアクセスまたは利用を継続することにより、お客様は修正後のプライバシーに関する通知について通知を受けたことを認め、通知に同意したことになります。
当社の連絡先 EU 一般データ保護規則第 27 条に従い、Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, the Netherlands) が欧州連合における当社の代理人となります。 プライバシーに関する本通知またはフィリップスによるお客様の個人情報の使用方法についてご質問がございましたら、当社 (データ保護責任者および/または代理人を含む) までこちらからお問い合わせください。 また、お客様には、居住国または地域を担当する監督官庁に不服を申し立てる権利があります。
当社の連絡先
EU 一般データ保護規則第 27 条に従い、Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, the Netherlands) が欧州連合における当社の代理人となります。
プライバシーに関する本通知またはフィリップスによるお客様の個人情報の使用方法についてご質問がございましたら、当社 (データ保護責任者および/または代理人を含む) までこちらからお問い合わせください。 また、お客様には、居住国または地域を担当する監督官庁に不服を申し立てる権利があります。
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