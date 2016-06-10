SleepMapper モバイルアプリケーション（「本アプリ」）を使用して、お使いの SmartSleep デバイスおよび SmartSleep Sleep & Wake-up Light デバイスならびにその他サービス（「本サービス」）に関する情報の取得と管理が行えます。本通知は、お客様が本サービスを利用する際に、当社によるプライバシー慣行をご理解いただく助けとなることを目的としています。これには当社が収集する個人情報の種類、個人情報を収集する理由、個人情報の利用方法、およびお客様個人の権利が含まれます。 SleepMapper は、SmartSleep と SmartSleep Sleep & Wake-up Light の各デバイス（「本デバイス」）および／または SleepMapper モバイルアプリケーション（「本アプリ」）が収集または処理する個人情報を利用します。 本通知は、本デバイスまたは本アプリにより収集または処理され、Koninklijke Philips N.V. またはその関連会社もしくは子会社（「フィリップス」または「当社」）が管理する、または管理下に置く個人情報に適用されます。 （本アプリにアクセスする際に表示される）当社の Cookie に関する通知と利用規約もお読みください。利用規約は、お客様が本サービスをご利用される際の条件を定めるものです。 収集対象となる個人情報の種類と収集の目的 当社は、以下に詳述するとおり、当社が本サービスを提供する際に個人情報を受領または収集します。これには、お客様が本デバイスまたは本アプリにアクセスするとき、これらをダウンロードもしくはインストールするとき、または本サービスを利用するときが含まれます。当社は、契約上の必要事項としてお客様から要求されたとおりに本サービスを履行すること、当社の正当な利益に基づき本サービスを運営、提供、改善、カスタマイズ、サポート、販売すること、または当社の法的義務を遵守することを目的として当該個人情報を利用する場合があります。当社がお客様の個人情報を収集および処理することをお客様が望まない場合、お客様は、本アプリが提供する本サービスの一部を利用することができない場合があります。 機密性の高い個人データ 当社は、機密性の高い個人データを収集する前にその旨をお客様に通知し、お客様の明示的な同意を求めます。本アプリで収集された機密性の高いデータには、お客様の睡眠パターン、就寝時刻、起床時刻、総睡眠時間、徐波活動、デバイスが発信するトーン、発信されたトーンの継続時間、睡眠段階、夜間の覚醒回数とその長さなどの睡眠評価指標が含まれます。さらに、SmartSleep Sleep & Wake-up Light デバイスを使用している場合には、室内の気温、湿度、照明レベル、音圧などの環境センサーデータが収集されます。お客様は、いつでもご自身による同意を撤回することができます。その場合、同意を撤回する前に同意に基づいて行われた処理の合法性に影響が及ぶことはありません。 機密性の高い個人データ 当社はお客様に対し、本アプリ上や、本アプリを通じて、またはその他の方法により、機密性の高い個人データ（社会保険番号、人種または民族的出自に関する情報、政治的意見、宗教その他の信条、健康情報、生体的または遺伝的特性、犯罪歴または労働組合の所属の有無など）を当社に送信および開示しないことを求めます。 アカウントデータ 当社は、お客様がアカウントを作成する際にお客様の個人情報を収集します。お客様は、MyPhilips アカウントを使用して、または新規 Philips アカウントを作成して本アプリにログインできます。当社が収集する個人情報には、お客様のユーザーネーム、氏名、メールアドレス、居住国、使用言語、パスワードが含まれます。 収集されたデータは、お客様のアプリアカウントの作成および管理に使用されます。お客様は、アカウントを利用して本アプリに安全にログインすることができます。お客様のアカウントは、メールアドレスを確認するためのウェルカムメールをお客様に送信したり、お問い合わせに対応するためにお客様と連絡を取ったり、厳密にサービスに関連したお知らせ（たとえば当社のサービスメンテナンスのための一時停止など）を送信したりする目的で使用されます。お客様のアカウントは、お客様を個別に識別し、お客様のデバイスの使用と睡眠データに関する情報を提供するために使用されます。製品サポートや質問のためにカスタマーケアサービスにお電話いただいた場合、当社ではデバイスのシリアル番号と CTN 番号を使用して、お使いのデバイスの種類を識別します。当社はお客様の登録情報を使用して、アカウントの作成と管理、購入の登録、または製品やサービスの発注を行います。 その他の提供データ これらのデータには、お客様から提供された情報が含まれます。お客様が本アプリに入力するデータには、性別、生年月日（月／日）、平均睡眠時間、目標睡眠時間が含まれます。 収集されたデータは、お客様専用の睡眠スコアを計算するために使用されます。これにより、就寝、睡眠、起床に関する習慣を改善し、睡眠目標の達成と睡眠習慣の改善に役立つよう生活を変えることができます。目標の進捗状況を測定し、お客様がいつ就寝、睡眠、起床したのかといった情報を提供することで、目標を達成する方法に関するアドバイスを行うことができます。 デバイスデータ 当社は、お客様が本デバイスをインストールしたとき、これにアクセスしたとき、またはこれを利用したとき、デバイス固有の情報を収集する場合があります。これにはお客様の本デバイスに関する情報（固有ユーザーデバイス番号など）が含まれます。また、当社は、セッションおよび利用データ（お客様による本デバイスの利用に関する情報）を収集します。 SmartSleep Deep Sleep Headband デバイスをお使いの場合、本デバイスは、睡眠パターン、信号およびインピーダンス、就寝時刻、起床時刻、総睡眠時間、徐波活動、デバイスが発信するトーン、発信されたトーンの継続時間、睡眠段階、夜間の覚醒回数とその長さなどの睡眠評価指標を記録し、本アプリに同期させます。このデータには、固有のユーザーデバイス番号、セッション、利用情報（お客様による本デバイスの使用に関する情報）も含まれます。 収集されたデータは、お客様によるデバイスの使用に関する情報をお客様とフィリップスに提供するために使用されます。本アプリは、これらのデータを利用して、お客様の睡眠結果を追跡および視覚化することにより長期にわたって睡眠の改善を達成しているかどうかを表示したり、環境データや睡眠関連のイベントを表示したりします。フィリップスは、これらのデータを利用して、対象製品および他のフィリップス製品の品質や機能などを向上させます。また、これらのデータを利用して、関連するヒントを提供したり、対象製品の品質や機能を開発および改善したり、対象製品を刷新および改善するための調査を実施したりします。 SmartSleep Sleep & Wake-up Light デバイスをお使いの場合、本デバイスは、気温、湿度、照明レベル、音圧などのデバイス設定および環境センサーデータを記録し、それらを本アプリにストリーミングします。これらのデータには、固有のユーザーデバイス番号、セッションデータ、使用状況データ（お客様による本デバイスの使用に関する情報）も含まれます。 収集されたデータは、アラームなどのお客様が有効化した設定、リラックス時の呼吸、減光機能（アラームの設定時刻、選択された照明カーブおよび音など）、夜間照明、就寝開始時刻を記録します。また、気温、湿度、照明レベル、音圧など、お客様の環境センサーデータも記録します。SmartSleep Sleep & Wake-up Light は、お客様固有のユーザーデバイス番号、セッションデータ、使用状況データ（照明、音、ディスプレイ、機能の使用状況など）、ファームウェアの更新、デバイスのリセット、場所、タイムゾーン、WiFi 信号強度も追跡し、お客様による本デバイスの使用状況に関する情報を提供します。収集されたデータは、WiFi 経由で本アプリや他のデータストレージと同期されます。 Cookie 当社は、本サービスを運営、提供、改善、把握、カスタマイズするために Cookie、タグ、または類似の技術を利用します。当社は、Cookie により、お客様のモバイルデバイスを認識し、お客様の個人情報を収集することができます。このデータには、固有のユーザーデバイス番号、お客様のモバイルデバイスの IP アドレス、お客様が利用しているオペレーティングシステム（OS）もしくはモバイルインターネットブラウザのタイプ、セッションデータおよび利用状況データ、またはサービス関連のパフォーマンス情報といった、お客様の本アプリ利用に関する情報も含まれます。 本アプリで利用される Cookie またはその他類似技術の詳細については、Cookie に関する当社の通知（本アプリの［プライバシー設定］）をお読みください。 位置データ お客様が位置データへのアクセスを許可する場合、当社はお客様のモバイルデバイスの地理的情報を収集する可能性があります。お客様は、お客様のアプリまたはモバイルデバイスの設定を通じて、いつでも地理的位置情報の収集をブロックすることができます。 お客様のデバイスの位置データは、Bluetooth サービスを有効にするために利用されます（Android のみ）。 サポート お客様は、当社がサポートをお客様に提供できるように、お客様による本サービスの利用に関する情報（お客様とフィリップスのやり取りやお客様との連絡方法を含みます）を当社に提供することができます。当社による本サービスの運営と提供には、サポートの提供および本サービスの改善、修正、カスタマイズが含まれます。また、お客様からお問い合わせをいただいた場合、当社はお客様の情報を利用して対応します。 合成データ 当社は、アカウントデータ、お客様から提供されたその他のデータ、本デバイスのデータ、Cookie、位置データ、メール、アプリ、関連製品のやり取り中に収集されたデータ、IP アドレス、Cookie、デバイス情報、お客様がクリックまたはタップした通信、場所の詳細を含む、お客様の個人データを合成することがあります。当社は、匿名化されたデータを組み合わせて利用し、本アプリ、デバイス、当社の製品やサービスのコンテンツ、機能、利便性を向上させ、新しい製品やサービスの開発に役立てます。 当社は、デバイスおよび本アプリから収集された匿名化されたデータを合成して使用し、当該情報をフィリップスグループ内の他社や信頼できる第三者と共有する場合があります。 当社は、睡眠に関連する科学的調査の進歩に貢献するため、製品のマーケティングコミュニケーションに使用される可能性のある専門誌、ホワイトペーパー、または専門家のシンポジウムなどの臨床的または科学的出版物で匿名化されたデータを合成して使用することがあります。 追加のフィリップス関連製品を購入された場合、当社は、お客様の睡眠環境および本アプリの機能を改善させるために、お客様の同意を得た後にのみ、本アプリ内でデバイスから取得するデータを合成して使用することがあります。 マーケティング お客様がフィリップスの製品、サービス、イベント、プロモーションに関して、お客様が関心を持つ可能性があるプロモーション情報の受信を選択した場合のみ、当社はメールを介して、お客様にマーケティングおよびプロモーションに関する情報をお送りします。お客様は、いつでも選択を取り消して当該情報の配信を解除することができます。 許可 本アプリは、お客様の電話、またはお客様のモバイルデバイス上のセンサー（カメラ、Wi-Fi、位置情報センサーまたは Bluetooth など）もしくはその他データ（写真、予定または連絡先など）へのアクセスの許可を要求する場合があります。 当社は、本サービスの提供に必要である場合、お客様の明示的な同意が得られた後に限り、当該データを利用します。当社は、お客様のモバイルデバイスと連携してお客様の睡眠データを提示するために時間関連データを利用します。 上記の許可は、お客様のモバイルデバイスのオペレーティングシステムの技術的な前提条件である場合があります。この場合、本アプリは、当社が当該データを収集するか否かを問わず、当該センサーまたはデータへのアクセスの許可を求める可能性があります。ただし、お客様に本アプリのサービスを提供すること、およびお客様の同意を得られた後に限り提供することが必要である場合を除きます。 個人情報を共有する相手 フィリップスは、本通知および／または適用法に従い、第三者のサービスプロバイダー、ビジネスパートナー、またはその他の第三者にお客様の個人情報を開示する場合があります。 サービスプロバイダー 当社は、当社による本サービスの運営、提供、改善、把握、カスタマイズ、サポートおよび販売を支援するために、第三者のサービスプロバイダーと協力します。 当社は、お客様の個人情報を以下のサービスプロバイダーと共有する場合があります。 IT プロバイダーとクラウドプロバイダー これらのサービスプロバイダーは、対象アプリの運営または本サービスの提供に必要なハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、ストレージ、トランザクションサービスおよび／または関連技術を提供します。 アナリティクスサービスプロバイダー これらのプロバイダーは、マーケティング分析やレポート作成ツールなどの Adobe Analytics および Apptentive 専用のサービスを提供します。 フィリップスはサービスプロバイダーに対し、フィリップスがお客様の個人情報を保護するのと同程度の保護を要求します。また、当社はサービスプロバイダーに対し、当社の指示のみに従って上記の特定の目的のみのためにお客様の個人情報を処理し、アクセスするデータの量を特定のサービスの提供に必要な最小限度にとどめ、お客様の個人情報のセキュリティを保護するよう要求します。 その他の第三者 また、フィリップスは、自身のためにお客様の個人情報を処理する第三者と協力する場合があります。こうした第三者のプライバシー通知には、第三者が収集する個人情報の種類、第三者による個人情報の利用方法、処理方法および保護方法などのプライバシー慣行が記載されているので、よくお読みください。 自身のためにお客様の個人情報を利用する第三者とフィリップスが個人情報を共有する場合、フィリップスは、お客様の個人情報を共有する前に、適用法に従って必ずお客様に通知し、および／または必ずお客様の同意を得ます。 フィリップスは、事業の全部または一部を別の会社に売却する場合があります。このような所有権の移転において、当該事業に直接関係するお客様の個人情報を売却先の会社に移転する可能性があります。フィリップスは当社の関連会社に対し、合併、買収、再編もしくは資産の売却に関連して、または法律上の運用やその他の手段により、本通知に基づく当社の権利および義務のすべてを自由に譲渡できるものとします。また、当社は、お客様の個人情報を当社のあらゆる関連会社、承継団体または新所有者に移転することができるものとします。 国境を越える移転 お客様の個人情報は、当社が施設を有する、またはサービスプロバイダーを雇用するいずれの国においても保管または処理される場合があります。お客様は、本サービスを利用することにより、お客様の居住国以外の国に情報を移転する（該当する場合）ことに同意したこととなります。当該国は、お客様の国と異なるデータ保護規則を有する場合があります。当該国の裁判所、法執行機関、規制機関または安全保障当局は、特定の状況において、お客様の個人情報にアクセスする権利を有する場合があります。 お客様が欧州経済地域（EEA）にお住まいの場合、お客様の個人情報は、EEA の基準に照らして十分な水準のデータ保護を実施していると欧州委員会が認めた EEA 外の国（一覧はこちら［http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm］より閲覧可能です）に所在する、当社の関連会社またはサービスプロバイダーに移転される場合があります。EEA から欧州委員会が十分と認めていない国（米国など）への移転については、当社は、お客様の個人情報を保護するために、「顧客、サプライヤーおよびビジネスパートナーのデータに関する拘束的企業準則」および／または欧州委員会が採択した標準契約条項などの十分な措置を導入しています。これらの措置の写しは、以下のリンク先にアクセスするか、または [email protected] までご連絡いただければ入手することができます。 データ保管期間 当社は、データが収集された目的を踏まえ、必要である限り、または許可される限りお客様の個人情報を保管します。当社が保管期間の決定に利用する基準には、以下が含まれます。（i）お客様が本アプリおよび本サービスを利用する期間の長さ、（ii）当社の法的義務の有無、または（iii）当社の法的地位（適用される出訴期間、訴訟、規制上の調査に関するものなど）からみた保管期間の妥当性。 お客様の選択肢および権利 お客様が、以前、当社に提供した個人情報のアクセス、修正、消去、制限のため、もしくは当該個人情報の処理を拒否するために要請を送信することをご希望される場合、またはお客様の個人情報の電子的コピーを別の会社に送信する目的で当該コピーを受け取りたい旨の要請を送信することをご希望される場合（適用法により、データポータビリティに関する権利がお客様に与えられている範囲に限る）、当社（[email protected]）までご連絡ください。当社は適用法に従い、お客様の要請に対応します。 お客様の要請においては、どの個人情報についてアクセス、修正、消去もしくは制限をご希望されるのか、または処理の拒否をご希望される対象者を明確にしてください。当社は、お客様を保護するため、お客様が要請の送信に利用したアカウント、メールアドレスまたはその他のアカウント情報に関連した個人情報についてのみ要請内容を実行すること、およびお客様の要請内容を実行する前にお客様の本人確認を必要とすることがあります。当社は、合理的に可能な限り速やかに、お客様の要請に応じるよう努めます。 お客様がご自身の選択肢および権利（の一部）を利用した場合、本サービスの全部または一部を利用できなくなる可能性があることにご注意ください。 お客様の個人情報の保護 当社は、お客様がフィリップスに託すデータを、偶発的または未承認の改変、損失、濫用、開示、アクセスから保護する責任を真摯に受け止めています。フィリップスは、さまざまなセキュリティ技術、技術的手段および組織的手段をお客様の情報の保護に利用しています。このために、当社はアクセスコントロール、ファイアウォール、セキュアプロトコルなどの対策を導入しています。 保護者の方へ 本サービスはお子様を対象とはしていませんが、適用法が定めるとおり、お子様の個人情報を収集、利用、または開示する前にご両親または保護者の許可を法律が要求する場合、それに準拠することがフィリップスのポリシーです。当社は、お子様のプライバシー上のニーズを保護することに尽力しています。ご両親および保護者の方におかれましては、お子様のオンラインでの活動や関心について積極的な役割を果たされることを強くお勧めします。 ご両親か保護者の方は、お子様が、ご両親か保護者の方の同意なく、当社に個人情報を提供したことに気付かれた場合には、[email protected] までご連絡ください。当社は、お子様が当社に個人情報を提供したことに気付いた場合、そのお子様の情報を当社のファイルから削除します。 現地固有の情報：カリフォルニア州におけるお客様のプライバシー権（米国のみ） 米国カリフォルニア州民法典の第 1798.83 条に基づき、同州居住の当社のお客様は、年に 1 回の頻度で、ご自身の個人情報のうち、当社が前暦年度中にダイレクトマーケティング目的で第三者に開示した個人情報（存在する場合）を無償にて提供するよう当社に請求することができます。該当する場合、前述の情報には、第三者に開示された個人情報の分類一覧や、前暦年度中に当社から個人情報の開示を行ったすべての第三者の名称および所在地などの情報が含まれます。この請求を希望するカリフォルニア州在住のお客様は、当社のプライバシーに関するウェブサイト（http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html）をご覧ください。 このプライバシーに関する通知の変更 本サービスは、お客様への事前の通知なしに随時変更される可能性があります。このため、当社は本通知を随時変更または更新する権利を留保します。当社が本通知を更新する場合、本通知の最上部に記載した日付を更新します。 当社は、お客様が本通知の最新バージョンを定期的に確認されることを推奨します。 新たなプライバシーに関する通知は、公表後ただちに発効します。更新後の通知に同意できないお客様は、ご自身の設定を変更するか、本サービスの利用中止を検討する必要があります。更新版の発効後も本サービスへのアクセスまたは本サービスの利用を継続しているお客様は、更新後のプライバシーに関する通知を承知し、これに同意していることを認めたことになります。 お問い合わせ 本通知、またはフィリップスがお客様の個人情報を利用する方法についてご質問がありましたら、当社のデータ保護オフィサー（[email protected]）までご連絡ください。あるいは、お客様がお住まいの国または地域を管轄する監督機関に苦情を申し立てることも可能です。 Koninklijke 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