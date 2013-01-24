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EPIQ CVx

Designed for cardiology.
Built for better care.

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Your current system Philips EPIQ CVx

現代のエコー検査用に設計

お持ちの装置のアップグレードを検討しませんか？フィリップスEPIQ CVx心臓血管用超音波診断装置は、フィリップス史上最も進化した心臓血管ソリューションです。多くを要求される現代において、幅広い患者の診断およびインターベンションを満たす素晴らしい臨床性能を体験してください。
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有機ELモニタ

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ユーザーインタフェース

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トランスデューサ

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アナトミカルインテリジェンス

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処理ユニット

Top features

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EPIQ 7

EPIQ CVx

優位性

有機ELモニタ

フィリップスnSIGHTイメージングは、従来の超音波性能に比較して、新しいレベルの優れた解像度を実現します。最新の有機発光ダイオード（OLED）モニタテクノロジーが、nSIGHTイメージングによる高画質に息を吹き込みます。

ユーザーによるカスタマイズが可能な
タッチスクリーン

使用頻度の高いボタンを、希望の場所に配置できます。EPIQ CVxのユーザーインタフェースは、ボタン誤操作を減らすロータリーノブ、TDI PWへのシームレスなエントリ、最も重要であるとのフィードバックを得たコントロールレイアウトなどの機能を備えており、効率性向上のニーズに合わせてカスタマイズできます。

次世代の
トランスデューサ

EPIQシステムは高度なトランスジューサ技術を擁しています。xMATRIXトランスジューサは、ボタンをタッチするだけで単一トランスデューサ内においてすべてのモード（2D、Mモード、カラードップラー、ドップラー、iRotate、Live xPlane、Live 3D、Live 3D Zoom、Live 3D Full Volumeを含む）が提供されます。

HeartModelA.I

HeartModelA.I
とDynamic
HeartModelA.I

HeartModelA.I.は、確実で再現性のある駆出率（EF）をわずか数秒で提供する3Dツールです。この直感的で検証済みのアプリケーションは、毎日のワークフローにフィットする確度の高い心室の定量化を行います。
Dynamic HeartModelA.I.は、左室（LV）および左心房（LA）のVolumeカーブを表示します。さらに、VL Mass、LVとLAのIndexも提供します。1回の撮影で得られた複数の心拍を解析することができ、任意の複数心拍の平均も表示可能です。

次世代の
プラットフォーム

フィリップスは、xMATRIXやPureWaveなどの革新的なテクノロジーを開拓してきました。nSIGHTアーキテクチャおよびEPIQ CVxの高速グラフィックス処理ユニット（GPU）機能は、移動可能な光源を使用したフォトリアリスティック3Dレンダリングによる最新の視覚化機能、Hyper 2Dによる当社最高のフレームレート、次世代のトランスデューサおよびアルゴリズムに対応するシステムを提供し、xMATRIXやPureWaveをさらに強化します。

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EPIQ 7

EPIQ CVx

有機ELモニタ

優位性

フィリップスnSIGHTイメージングは、従来のPhilips社製超音波性能に比較して、新しいレベルの優れた解像度を実現します。最新の有機発光ダイオード（OLED）モニタテクノロジーが、nSIGHTイメージングによる高画質に息を吹き込みます。

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EPIQ 7

EPIQ CVx

ユーザーによるカスタマイズが可能なタッチスクリーン

優位性

使用頻度の高いボタンを、希望の場所に配置できます。EPIQ CVxのユーザーインタフェースは、ボタン誤操作を減らすロータリーノブ、TDI PWへのシームレスなエントリ、最も重要であるとのフィードバックを得たコントロールレイアウトなどの機能を備えており、効率性向上のニーズに合わせてカスタマイズできます。

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EPIQ 7

EPIQ CVx

次世代のトランスデューサ

優位性

EPIQシステムは高度なトランスジューサ技術を擁しています。xMATRIXトランスジューサは、ボタンをタッチするだけで単一トランスデューサ内においてすべてのモード（2D、Mモード、カラードップラー、ドップラー、iRotate、Live xPlane、Live 3D、Live 3D Zoom、Live 3D Full Volumeを含む）が提供されます。

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EPIQ 7

EPIQ CVx

HeartModelA.I

HeartModelA.IとDynamic HeartModelA.I

優位性

HeartModelA.I.は、確実で再現性のある駆出率（EF）をわずか数秒で提供する3Dツールです。この直感的で検証済みのアプリケーションは、毎日のワークフローにフィットする確度の高い心室の定量化を行います。
Dynamic HeartModelA.I.は、左室（LV）および左心房（LA）のVolumeカーブを表示します。さらに、、VL Mass、LVとLAのIndexも提供します。1回の撮影で得られた複数の心拍を解析することができ、任意の複数心拍の平均も表示可能です。

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EPIQ 7

EPIQ CVx

次世代のプラットフォーム

優位性

フィリップスは、xMATRIXやPureWaveなどの革新的なテクノロジーを開拓してきました。nSIGHTアーキテクチャおよびEPIQ CVxの高速グラフィックス処理ユニット（GPU）機能は、移動可能な光源を使用したフォトリアリスティック3Dレンダリングによる最新の視覚化機能、Hyper 2Dによる当社最高のフレームレート、次世代のトランスデューサおよびアルゴリズムに対応するシステムを提供し、xMATRIXやPureWaveをさらに強化します。

Philips EPIQ CVx

フィリップス EPIQ CVxは、現在、医療従事者および医療制度にのしかかる過度の負担を軽減することを目標に開発された心臓血管専用超音波診断装置です。EPIQ CVxを使用することにより、容易かつ迅速に一貫した検査を実施でき、描出が困難な患者も含め、詳細な臨床情報を取得し、確信の持てる診断に導きます。
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