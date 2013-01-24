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MaxVue

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MaxVue高解像度ディスプレイ


新しいMaxVue高解像度ディスプレイでは、ワンボタンで標準的な4：3表示形式モードに1,179,648の画像ピクセルが追加され、高解像度の超音波画像をフル画面で表示します。MaxVueは表示領域を38%以上広げ、デュアル、side/side、バイプレーン、スクロールイメージングモードにおいて十分な画像表示領域を確保します。
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どういう意味ですか？
Final CEE consent

１枚の画像あたりピクセル数が100万以上増加 
38%大きい表示領域

標準およびフルの高解像度形式

Radiology

ElastQ超音波画像の表示領域の比較
MaxVueでは表示領域が38%以上広がっています。

Cardiology

心臓超音波画像の表示領域の比較。
MaxVueは、ワンボタンで高解像度フル画面表示が可能です。

Vascular

血管超音波画像の表示領域の比較
MaxVueは標準的な4：3表示形式モードと比較してピクセル数が1,179,648個多くなっています。

Obstetrics/Gynecology

産科画像の表示領域の比較。
MaxVueでは表示領域が38%以上広がっています。

これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。

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