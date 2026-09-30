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Advanced Visualization and AI
CT Spectral Magic Glass on PACS
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複数のスペクトラルデータのレイヤを同時に確認して分析
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複数のスペクトラルデータのレイヤを同時に確認して分析
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Philips Spectral CTは、CT Spectral Light Magic GlassとCT Spectral Magic Glass on PACSを提供するCTスキャナシリーズであり、個々のPACS上にあるものも含めた複数のスペクトラルデータレイヤの同時分析を可能にすることで、放射線科医の読影を支援します。
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複数のスペクトラルデータのレイヤを同時に確認して分析
ROIに対する複数のスペクトラル結果をオンデマンドで同時分析
エンタープライズ規模でのスペクトル結果を、現在の居場所に拘束されることなく、日常的な読影時に使用可能にします。
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Spectral CT 7500
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