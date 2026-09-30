Philips Spectral CT 7500はスペクトラル情報を常時使用できます。追加作業無しにスペクトラル情報が使用できるため、確信度の高い診断を可能にします。Spectral CT 7500はディテクターベースのスペクトラルCTです。このため、画質、線量、ワークフローに関して最適なパフォーマンスが期待できます。テクノロジー、高度なツール、サポートを組み合わせることで、スペクトラル体験を最大限に活用できます。