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Advanced Visualization and AI
CT Body Perfusion
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定量的な灌流評価
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定量的な灌流評価
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臨床検査前のテストとして、造影剤注入タイミングの最適化に向けたデータ解析を可能にします。ダイナミックCTデータを用いて、血流量（Blood Flow）、血液量（Blood Volume）、ピーク到達時間（Time to Peak）、および最大造影効果（Peak Enhancement）の可視化、評価、定量化を行うことを目的としています。本アプリケーションは、肝臓、肺、腎臓に対して、全臓器または特定部位の灌流解析を提供します。
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定量的な灌流評価
臨床スキャン前のテストとして、注入タイミングの最適化用のデータ分析を行えます。
臓器全体または特定部位に対する、肝臓、肺、腎臓の灌流解析
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Philips - CT Body Perfusion定量可能な灌流 - フィリップス