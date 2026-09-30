臨床検査前のテストとして、造影剤注入タイミングの最適化に向けたデータ解析を可能にします。ダイナミックCTデータを用いて、血流量（Blood Flow）、血液量（Blood Volume）、ピーク到達時間（Time to Peak）、および最大造影効果（Peak Enhancement）の可視化、評価、定量化を行うことを目的としています。本アプリケーションは、肝臓、肺、腎臓に対して、全臓器または特定部位の灌流解析を提供します。