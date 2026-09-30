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Advanced Visualization and AI
CT Brain Perfusion
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脳血流の低減している領域を、対側半球との比較により特定します
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脳血流の低減している領域を、対側半球との比較により特定します
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イメージ強度の時間的変化についての、定性的および定量的な情報を収集します。定量カラーマップを提示することで、低灌流領域の特定を支援します。灌流とサマリーについてのマップは、自動的に生成されてPACSに送信されるため、必要時に随時閲覧が可能です。事前定義された受信者リストへの電子メール送信は、2分以内に完了します(2)(3)。解析結果の信頼性に影響を及ぼす可能性のある不正確な箇所を強調表示する品質指標（「トラフィックライト」機能）を備えています。本アプリケーションでは、基準動脈、静脈、ミラーライン、脳マスクの自動検出、および3D体動補正を使用できます。
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脳血流の低減している領域を、対側半球との比較により特定します
定量カラーマップとサマリーマップ(1)を提示して、灌流の低減している領域の特定を支援します。
パラメータおよび閾値は、必要に応じて設定を変更できます。
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免責事項
（1）サマリーマップの計算に使用するTTPまたはTmaxを設定項目で選択できるようになりました。
（2）サマリーマップの計算はデフォルトの閾値に基づいて行われます。計算パラメータはユーザー設定が可能です。
（3）メール送信されるコンテンツは診断目的での使用はできません。
Philips - CT Brain Perfusion - フィリップス