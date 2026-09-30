免責事項

（1）サマリーマップの計算に使用するTTPまたはTmaxを設定項目で選択できるようになりました。

（2）サマリーマップの計算はデフォルトの閾値に基づいて行われます。計算パラメータはユーザー設定が可能です。

（3）メール送信されるコンテンツは診断目的での使用はできません。