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CT Comprehensive Cardiac Analysis (CCA)
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ワークフロー手順の自動化によるComprehensive Cardiac Analysisのサポート
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主に冠動脈を対象とした心臓CT血管造影イメージ（CTA）の表示、解析、定量的評価を支援するように設計されています。本アプリケーションでは、自動3Dモデルをベースとした心臓全体についての心機能分析が可能で、3D心腔セグメンテーションおよび冠動脈血管の自動抽出と可視化が行えます。
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Incisive CT の財務、臨床、運用に関連したインテリジェンスの提供により、お客様が抱える多様な重要課題の解決をお手伝いいたします。操作系と効率を重視した設計を高度に統合し、検査の開始から終了に至るさまざまな状況での適切な意思決定を可能にします。さらに、Tube for Life¹は耐用期間内での X線管球費用を大幅に縮小します。