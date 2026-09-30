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Advanced Visualization and AI
CT Advanced Vessel Analysis Pre-procedural Planning
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血管内手技やステント配置用の血管アクセスルートを迅速に計画
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血管内手技やステント配置用の血管アクセスルートを迅速に計画
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CT Advanced Vessel Analysis（AVA）Pre-procedural Planningには、プリセットとユーザー定義に対応した各種のオプションが用意されており、ステント配置の術前プランニングの結果を詳細な数値データとして取得できます。アプリケーションでカスタマイズした結果は、外部のレポートシステムへのエクスポートが可能です。
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血管内手技やステント配置用の血管アクセスルートを迅速に計画
ステント配置の術前プランニングの結果を、詳細な数値データとして取得
カスタマイズされた結果をエクスポート
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免責事項
Multimodality Advanced Vessel Analysis（MM AVA）アプリケーション上でアドオンとして使用可能なオプションです。
Philips - CT Advanced Vessel Analysis Pre-procedural Planning - フィリップス