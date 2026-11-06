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Cardiovascular Workspaceは高度な臨床専門知識と技術革新が生み出した、拡張性が高く相互運用可能なソリューションです。ご施設の心血管ケア組織全体のワークフロー運用パフォーマンス向上に寄与します。
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必要な情報へ迅速にアクセス
ニーズに応じてソリューションを拡張可能
高度なツールへ容易にアクセス
特長
シームレスな統合
高度な臨床支援ツールへの容易なアクセスと、EMR/HIS（電子カルテ・病院情報システム）との効率的な連携を一か所に集約することで、業務効率の向上を支援します。
複数の専門分野にわたるコラボレーションを強化
CVWは、必要な情報への効率的なアクセスを支援し、日常の臨床ワークフローをサポートします。VNAとの自動データ同期により事務作業の負担を軽減します。
高い拡張性
一部門から地域全体をカバーするエンタープライズ規模まで、お客様のニーズに合わせてご提案できる、拡張性と相互運用性を備えたソリューションです。
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免責事項
販売名：フィリップス画像診断用ワークステーション 医療機器認証番号：22000BZX00781000 特定保守管理医療機器 管理医療機器
*Cardiovascular Workspaceに対するフィリップスのネットワーク要件（パフォーマンスやVPNなど）は、ユーザーの責任において満たす必要があります。
*製品によっては、一部の国でのみ利用可能です。詳細については当社営業担当者にお問い合わせください。
Philips - Cardiovascular Workspace ス画像診断用ワークステーション - フィリップス