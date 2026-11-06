免責事項

販売名：フィリップス画像診断用ワークステーション 医療機器認証番号：22000BZX00781000 特定保守管理医療機器 管理医療機器

*Cardiovascular Workspaceに対するフィリップスのネットワーク要件（パフォーマンスやVPNなど）は、ユーザーの責任において満たす必要があります。

*製品によっては、一部の国でのみ利用可能です。詳細については当社営業担当者にお問い合わせください。