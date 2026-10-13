直径 14 cm の送受信 Na-140 フレックスコイルは、あらゆる検査領域におけるナトリウム（23Na）イメージング、スペクトロスコピー、および調査研究を可能にします。通常のスキャン時間内で、ナトリウム（23Na）膝関節検査を 15 分程度で完了できます¹。ナトリウム（23Na）イメージングにおけるミリ秒以下での TE 撮像性能は、短い T2 信号のイメージングを可能にします。ワークフローはプロトンイメージングの場合と同様です。23Na イメージングおよびスペクトロスコピーは、標準ユーザーインターフェースから直接実行および再構成できます。ExamCard インターフェースは、Na-140 フレックスコイルを即座に認識します。23Na 核種は他のシーケンスパラメータと同様に、スキャンパラメータになりました。23Na の画像やスペクトルの表示、PACS へのデータ送信は、完全に統合されています。送受信 Na-140 フレックスコイルを当社の多核専用パッケージと組み合わせることにより、自信を持って新しいイメージング経路を探索でき、多核検査を日常のワークフローに迅速に統合することができます。