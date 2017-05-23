検索文字列

4D-TRANCE

MRクリニカルアプリケーション

スペックが近い製品を検索

4D TRANCEは、造影剤を用いることなく4D-MRAを取得できる撮像法です。脳動静脈奇形やもやもや病など血液の流れの経時間的変化を捉えることが出来ます。造影剤の使用が難しい患者や小児患者において非侵襲的な件を行うことが可能です。

お問い合わせ

ドキュメント

カタログ (1)

カタログ

カタログ (1)

カタログ

すべてのドキュメントを見る

カタログ (1)

カタログ

これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。

あなたは医療従事者ですか？
はい いいえ

ご注意：

このホームページは、当社の医療機器に関する情報を、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。