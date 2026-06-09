困難な環境でも使いやすい人間工学に基づいた設計

Sparq は高さを調節でき、大型の 17 インチモニターがヒンジ付きアームに取り付けられています。そのため、非常に困難な臨床環境においてさえも、簡単に位置決めを行えます。光学バーコードスキャナを使用して病院で生成したバーコードから患者情報を取得し、効率を高め、データ入力に伴うミスを削減できます。