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Philips Sparq 超音波システムでは、新しい超音波診断を実現します。システムの操作を簡略化する機能によって、超音波ガイド下手技をすばやく簡単に行って、患者により多くの時間と注意を払うことができるようになります。
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シンプルモードでエコーの操作を簡便に
直感的なジェスチャー操作でスキャンを簡略化
困難な環境でも使いやすい人間工学に基づいた設計
臨床画像ギャラリー
特長
シンプルモード搭載でエコーの操作を簡便に
スキャンを簡単に行うには、Sparq に備わっているシンプルモードを使用してください。これは、使用頻度の高い操作パネルのみが表示されるソリューションです。
Needle Visualization 機能で、手技中の針をエンハンス
超音波ガイド下の治療において Sparq では、Needle Visualization 機能などの機能を用いて手技の信頼性を高めます。周囲の組織の画質を損なうことなく針先の視認性を向上させ、ターゲットまでのより速やかなニードルガイドを支援します。
困難な環境でも使いやすい人間工学に基づいた設計
Sparq は高さを調節でき、大型の 17 インチモニターがヒンジ付きアームに取り付けられています。そのため、非常に困難な臨床環境においてさえも、簡単に位置決めを行えます。光学バーコードスキャナを使用して病院で生成したバーコードから患者情報を取得し、効率を高め、データ入力に伴うミスを削減できます。
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免責事項
販売名：超音波画像診断装置 Sparq
医療機器認証番号：224ADBZX00092000
管理医療機器／特定保守管理医療機器
Sparq 超音波診断システム-操作を簡略化する機能搭載 | Philips Healthcare - フィリップス