UroNav では生検前の MR 画像がなくても生検のガイドが可能

UroNav で超音波のみを使用したワークフローでは、事前に MRI 検査を実施しなくても、超音波ガイダンス下で生検部位を追跡できます。生検部位はその後に行われるMRI検査に登録し、検体を再採取する際の標的にできます。超音波のみで行われた検査のデータ（生検部位のデータを含む）は、DynaCAD Prostate にエクスポートして、さらにレビューおよび解析を行うことができます。