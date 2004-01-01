UroNav
MR / 超音波ガイド下融合生検システム
UroNav は、生検前の前立腺の MR 画像と超音波ガイド下生検画像をリアルタイムで融合することで、生検針の経路を明確に視覚化するだけでなく、前立腺および標的を描出します。UroNav では、電磁トラッキングとナビゲーションを、搭載コンピュータとリアルタイム画像インタフェースと組み合わせることにより、使いやすいモバイルワークステーション 1 台を使用した臨床処置で、標的を精密に設定できるようになります。
特長
- 標的生検用に生検前の MR 画像と超音波画像を融合
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標的生検用に生検前の MR 画像と超音波画像を融合
MR / 超音波融合では、過去の診断用 MR 画像をリアルタイム超音波画像と位置合わせして登録します。UroNav には、MR 検査でセグメント化された前立腺の解剖学的構造が紫色の輪郭で表示され、緑色と赤色の「標的」は、MR で疑われる病変の位置を示します。
標的生検用に生検前の MR 画像と超音波画像を融合
MR / 超音波融合では、過去の診断用 MR 画像をリアルタイム超音波画像と位置合わせして登録します。UroNav には、MR 検査でセグメント化された前立腺の解剖学的構造が紫色の輪郭で表示され、緑色と赤色の「標的」は、MR で疑われる病変の位置を示します。
標的生検用に生検前の MR 画像と超音波画像を融合
MR / 超音波融合では、過去の診断用 MR 画像をリアルタイム超音波画像と位置合わせして登録します。UroNav には、MR 検査でセグメント化された前立腺の解剖学的構造が紫色の輪郭で表示され、緑色と赤色の「標的」は、MR で疑われる病変の位置を示します。
- 生検前に臨床データを確認することによる信頼性の向上
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生検前に臨床データを確認することによる信頼性の向上
泌尿器科医は、生検前に放射線科から MR 画像、前立腺セグメンテーション、生検の「標的」、およびその情報を受け取って事前に確認できるため、生検を実施できます。
生検前に臨床データを確認することによる信頼性の向上
泌尿器科医は、生検前に放射線科から MR 画像、前立腺セグメンテーション、生検の「標的」、およびその情報を受け取って事前に確認できるため、生検を実施できます。
生検前に臨床データを確認することによる信頼性の向上
泌尿器科医は、生検前に放射線科から MR 画像、前立腺セグメンテーション、生検の「標的」、およびその情報を受け取って事前に確認できるため、生検を実施できます。
- 経直腸生検および経会陰生検の両方に対応
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経直腸生検および経会陰生検の両方に対応
UroNav は経直腸的生検アプローチおよび経会陰的生検アプローチ（ステッパまたはフリーハンド）の両方に対応し、ユーザーが所望する生検法に融合画像ガイド下生検を組み込むことができる柔軟性を備えています。
経直腸生検および経会陰生検の両方に対応
UroNav は経直腸的生検アプローチおよび経会陰的生検アプローチ（ステッパまたはフリーハンド）の両方に対応し、ユーザーが所望する生検法に融合画像ガイド下生検を組み込むことができる柔軟性を備えています。
UroNav は経直腸的生検アプローチおよび経会陰的生検アプローチ（ステッパまたはフリーハンド）の両方に対応し、ユーザーが所望する生検法に融合画像ガイド下生検を組み込むことができる柔軟性を備えています。
- 手順に沿った生検の包括的な 3D レビュー
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手順に沿った生検の包括的な 3D レビュー
臨床チームは、生検の標的や手順の中で採取されたコア検体を 3D で確認できるため、生検検体の部位を容易に特定できます。UroNav では、融合画像ガイド下で撮影した画面キャプチャやビデオ録画を表示したり、エクスポートすることもできます。
手順に沿った生検の包括的な 3D レビュー
臨床チームは、生検の標的や手順の中で採取されたコア検体を 3D で確認できるため、生検検体の部位を容易に特定できます。UroNav では、融合画像ガイド下で撮影した画面キャプチャやビデオ録画を表示したり、エクスポートすることもできます。
臨床チームは、生検の標的や手順の中で採取されたコア検体を 3D で確認できるため、生検検体の部位を容易に特定できます。UroNav では、融合画像ガイド下で撮影した画面キャプチャやビデオ録画を表示したり、エクスポートすることもできます。
- UroNav では生検前の MR 画像がなくても生検のガイドが可能
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UroNav では生検前の MR 画像がなくても生検のガイドが可能
UroNav で超音波のみを使用したワークフローでは、事前に MRI 検査を実施しなくても、超音波ガイダンス下で生検部位を追跡できます。生検部位はその後に行われるMRI検査に登録し、検体を再採取する際の標的にできます。超音波のみで行われた検査のデータ（生検部位のデータを含む）は、DynaCAD Prostate にエクスポートして、さらにレビューおよび解析を行うことができます。
UroNav では生検前の MR 画像がなくても生検のガイドが可能
UroNav で超音波のみを使用したワークフローでは、事前に MRI 検査を実施しなくても、超音波ガイダンス下で生検部位を追跡できます。生検部位はその後に行われるMRI検査に登録し、検体を再採取する際の標的にできます。超音波のみで行われた検査のデータ（生検部位のデータを含む）は、DynaCAD Prostate にエクスポートして、さらにレビューおよび解析を行うことができます。
UroNav では生検前の MR 画像がなくても生検のガイドが可能
UroNav で超音波のみを使用したワークフローでは、事前に MRI 検査を実施しなくても、超音波ガイダンス下で生検部位を追跡できます。生検部位はその後に行われるMRI検査に登録し、検体を再採取する際の標的にできます。超音波のみで行われた検査のデータ（生検部位のデータを含む）は、DynaCAD Prostate にエクスポートして、さらにレビューおよび解析を行うことができます。
- 現在 / 過去の融合画像に、生検中の基準となる点を表示
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現在 / 過去の融合画像に、生検中の基準となる点を表示
UroNav では、過去の生検部位が自動的に表示されます。表示された位置は、MR 融合生検手順の基準となる点として使用できます。ユーザーは、画像ベースの弾性変形を取り込むために、現在までに登録された点を確認して調整できます。
現在 / 過去の融合画像に、生検中の基準となる点を表示
UroNav では、過去の生検部位が自動的に表示されます。表示された位置は、MR 融合生検手順の基準となる点として使用できます。ユーザーは、画像ベースの弾性変形を取り込むために、現在までに登録された点を確認して調整できます。
現在 / 過去の融合画像に、生検中の基準となる点を表示
UroNav では、過去の生検部位が自動的に表示されます。表示された位置は、MR 融合生検手順の基準となる点として使用できます。ユーザーは、画像ベースの弾性変形を取り込むために、現在までに登録された点を確認して調整できます。
- 標的生検用に生検前の MR 画像と超音波画像を融合
- 生検前に臨床データを確認することによる信頼性の向上
- 経直腸生検および経会陰生検の両方に対応
- 手順に沿った生検の包括的な 3D レビュー
仕様
- UroNav Cartの寸法
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UroNav Cartの寸法
|重量
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|ディスプレイ
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|システム寸法
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- UroNav Cartの寸法
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UroNav Cartの寸法
|重量
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|ディスプレイ
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- 販売名：超音波診断装置 EPIQ / Affiniti
- 医療機器認証番号：225ADBZX00148000
- 管理医療機器 / 特定保守管理医療機器
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- 販売名：フィリップス画像診断用ワークステーション
- 医療機器認証番号：22000BZX00781000
- 特定保守管理医療機器 / 管理医療機器
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