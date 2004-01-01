検索文字列

Advanced Visualization Workspace 15

包括的で高い拡張性の画像後処理プラットフォーム

インテリジェントかつ自動化された、接続性の高いAdvanced Visualization Workspace 15は、画像診断の確実性をサポートするよう設計されており、ワークフローの最適化と結果の自動化により、レポート作成までの時間を短縮します。当社のAdvanced Visualizationソリューションは、包括的で拡張性に優れた画像後処理プラットフォームとして、エンタープライズとシームレスに統合されており、複雑な状況下であっても、医師が高度な分析とフォローアップを行えるよう支援します。

特長
MR Cardiac Suite
強化された心臓MR読影エクスペリエンス

MR Cardiac Suiteは、受賞歴のある新たなルックアンドフィール³を採用しており、一元化された包括的な環境で心臓MR検査のシームレスなレビューと解析を可能にします。強化された読影エクスペリエンスをもたらすのは、マルチモダリティの2D＆3D表示、事前データとの比較、柔軟かつ個別化されたレイアウトです。ユーザーは、高度に直感的な環境下で、最小限のトレーニングのみで大部分のタスクを完了させることができます。⁴

強化された心臓ワークフロー
結果重視の個別化された心臓のMRワークフロー

強化されたワークフローによる心臓MR検査のプロセスでは、自動化されたLV/RV輪郭生成、ユーザー定義の表示プロトコル、臨床上の問題⁵に応じたカスタマイズなどを利用でき、またユーザーが正常値について独自の設定を行うこともできます。その他、全ての結果を一元化してまとめられる統合所見ダッシュボードも用意されています。

心臓解析
CAD-RADS機能による包括的な心臓解析

複数の冠動脈病変を単一のビューに統合することで、疾患の重症度の判定と結果の伝達をサポートします。全ての所見を単一の画面にまとめる結果管理では、さまざまなレイアウトやビューを利用できます。アプリケーションに組み込まれた半自動CAD-RADSワークフローは、結果の伝達の標準化を可能にしています。マルチバッチオプションにより、選択した冠動脈MPR画像すべてをPACSその他の設定済みデバイスに一括保存することができます。

虚血性脳卒中症例のサポート
CT ASPECTスコアリング¹,²による虚血性脳卒中症例のサポート

自動化されたワークフローにより、中大脳動脈（MCA）や内頸動脈（ICA）閉塞などの大血管閉塞（LVO）が既知の虚血性脳卒中患者の管理において、非造影CT画像のレビューと解析を支援します。アプリケーションは自動的に画像を登録して領域をセグメント化し、ASPECTスコアを計算して、結果をPACSに自動的に送信します。

LOBI
MR Longitudinal Brain Analysis（LOBI）

MR Longitudinal Brain Analysisでは、微細な神経学的変化を経時的に追跡することができます。現行のアプリケーションでは、FLAIR*シリーズの作成がサポートされるようになりました。FLAIR*は、白質病変における中心静脈徴候の可視化を支援できるため、多発性硬化症の診断に役立つことが期待されます6。新機能として、FLAIR*マップの表示、全シリーズの3面比較、FLAIR*の新しいDICOMシリーズとしての保存ができるようになりました。

Advanced Vessel Analysis
Advanced Vessel Analysisでのスペクトル結果の利用

単一のアプリケーションによって従来型CTデータとスペクトルCTデータの両方を処理することで、ワークフローとユーザーエクスペリエンスが向上すよう、より迅速な結果取得を目指した設計が採用されています。このアプリケーションでは、包括的な血管解析に必要な全てのスペクトル結果がサポートされています。Spectral Magic Glassを使用することで、複数のスペクトル結果を並べて確認できます。新しくPhoto Realistic Volume Renderingをスペクトルデータ用に使用できるようになりました。

冠動脈石灰化プラーク
CT Calcium Automated Analysis¹

CT Calcium Automated Analysis¹は、冠動脈石灰化プラークに関する非ゲーティング非造影胸部CTの情報を、SCCT 2016ガイドラインに基づいて提供することができます。このアプリケーションは、石灰化領域をセグメント化した検査用のキー画像を作成でき、また冠動脈カルシウムのカテゴリスケールや患者管理用の推奨事項を提示させることも可能です。このアプリケーションでは、結果をPACSに直接自動的に送信できます。

  • ¹ 米国では販売されていません
  • ² これらの機能は、一部の地域ではご使用いただけない場合があります。詳細については、当社担当営業までお問い合わせください。
  • ³ IF Design Award, 2022
  • ⁴ 頻繁に実施されるタスクの90%以上は独立して終了するもので、MR Cardiac Suite全体についてのトレーニングは最大1.5時間で完了します。
  • ⁵ 一般的な臨床上の問題：虚血性心疾患および非虚血性心筋症（LV＆RV機能解析、T1/T2/T2*マッピング、ストレス-レスト灌流、およびガドリニウム遅延造影）。
  • ⁶ Sati P et al. Nat Rev Neurol. 2016 ;12(12):714-722
  • 本製品は、一部の国ではご使用いただけません。お住まいの国での入手可否を確認するには、お近くの販売代理店にお問い合わせください。

