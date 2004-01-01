Advanced Visualization Workspace 15

Advanced Vessel Analysisでのスペクトル結果の利用

単一のアプリケーションによって従来型CTデータとスペクトルCTデータの両方を処理することで、ワークフローとユーザーエクスペリエンスが向上すよう、より迅速な結果取得を目指した設計が採用されています。このアプリケーションでは、包括的な血管解析に必要な全てのスペクトル結果がサポートされています。Spectral Magic Glassを使用することで、複数のスペクトル結果を並べて確認できます。新しくPhoto Realistic Volume Renderingをスペクトルデータ用に使用できるようになりました。