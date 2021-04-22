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HX9992/22 Sonicare Prestige 9900 ソニッケアー 9900 プレステージ 新発売
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Sonicare Prestige 9900 ソニッケアー 9900 プレステージ

HX9992/22

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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。
    最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

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